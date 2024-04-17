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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
18' Желтая карточка
Медина Кристиан
21' Желтая карточка
Pier Barrios
31' Вторая желтая карточка
Медина Кристиан
1:0
40' Гол
Кавани Эдинсон
53' Желтая карточка
Рохо Маркос
78' Желтая карточка
Lucas Arce
87' Желтая карточка
Silvio Ulariaga
90' Желтая карточка
90'+6
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
3
Сараччи
Марсело
36
Медина
Кристиан
21
Фернандес
Игнасио
8
Фернандес
Пол
22
Kevin
Zenon
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
10
Hernan
Lopez
11
Конечни
Томас
34
Tomas
Badaloni
Бока Хуниорс
4-4-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Годой Крус

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
4:0
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
2:1
КДЛС
1:4
С
3:0
КДЛС
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0
ТМК
2:3
С
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:1

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.21
1.64

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

1.96
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 6 (1) 0.43
Мерентиель Мигель 4 0.29
Kevin Zenon 2 0.14
Медина Кристиан 2 0.14
Lucas Blondel 2 0.14
Luca Langoni 1 0.07
Бенедетто Дарио 1 0.07
Валентини Николас 1 0.07
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Фабра Франк 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 5 (1) 0.36
Tomas Badaloni 4 0.29
Hernan Lopez 2 0.14
Facundo Altamira 2 0.14
Manuel Guillen 1 0.07
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Lucas Arce 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Кристиан 4 1
Лема Кристиан 5 0
Фернандес Пол 4 0
Бланко Лаутаро 2 1
Фернандес Игнасио 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Рохо Маркос 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Валентини Николас 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leandro Brey 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 4 0
Hernan Lopez 2 1
Гальдамес Томас 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Manuel Guillen 3 0
Pier Barrios 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Silvio Ulariaga 2 0
Juan Andrada 1 0
Juan Cejas 1 0
Franco Petroli 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Vicente Poggi 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
0
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
6
Бока Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Годой Крус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3
Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Годой Крус

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 6 1 26 - 10 27
2.
Архентинос Хуниорс
 14 7 5 2 25 - 14 26
3.
Барракас Сентраль
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Велес Сарсфилд
 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 14 - 10 23
7.
Институто Кордоба
 14 5 2 7 18 - 17 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 9 2 3 16 - 6 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 8 3 3 19 - 9 27
3.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 17 - 13 26
4.
Бока Хуниорс
 14 7 4 3 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 24 - 11 24
6.
Ланус
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 6 3 5 13 - 15 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
11.
Институто Кордоба
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 7 5 2 0 13 - 6 17
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ланус
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Ривер Плейт
 7 3 3 1 11 - 5 12
3.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 6 - 9 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 2 4 1 10 - 9 10
7.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
2.
Годой Крус
 7 5 0 2 9 - 3 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 1 2 8 - 5 13
5.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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