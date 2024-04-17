Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМедина Кристиан
21' Желтая карточкаPier Barrios
31' Вторая желтая карточкаМедина Кристиан
1:0
40' ГолКавани Эдинсон
53' Желтая карточкаРохо Маркос
78' Желтая карточкаLucas Arce
87' Желтая карточкаSilvio Ulariaga
90'+6
Ход матча
18'
21'
31'
40'
1:0
53'
78'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
14 Luca Langoni
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
43 Enzo Briones
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Бока Хуниорс
Годой Крус
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
25 матчей
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.21
1.64
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
1.96
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|6 (1)
|0.43
|Мерентиель Мигель
|4
|0.29
|Kevin Zenon
|2
|0.14
|Медина Кристиан
|2
|0.14
|Lucas Blondel
|2
|0.14
|Luca Langoni
|1
|0.07
|Бенедетто Дарио
|1
|0.07
|Валентини Николас
|1
|0.07
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|5 (1)
|0.36
|Tomas Badaloni
|4
|0.29
|Hernan Lopez
|2
|0.14
|Facundo Altamira
|2
|0.14
|Manuel Guillen
|1
|0.07
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Кристиан
|4
|1
|Лема Кристиан
|5
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|4
|0
|Hernan Lopez
|2
|1
|Гальдамес Томас
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Silvio Ulariaga
|2
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Juan Cejas
|1
|0
|Franco Petroli
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
6
Бока Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Годой Крус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3
Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Годой Крус
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
59
311
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6