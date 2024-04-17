Тур: 14.
0:4
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаХара Франко
0:1
9' ГолMaximiliano Salas
0:2
18' ГолМартинес Адриан
27' Желтая карточкаБассо Агустин
0:3
87' ГолМартинес Рохер
0:4
90' ГолBaltasar Rodriguez
90' Желтая карточкаLautaro Tello
90'+3
Ход матча
6'
9'
18'
0:2
27'
87'
0:3
90'
90'
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
43 Franco Rami
-
-
Главный тренер: Norberto Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
-
29 Santino Vera
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Бельграно
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.63
Среднее время на гол
63
144
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1.14
Среднее время на гол
65
78
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
0.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
64
103
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|0.43
|Санчес Улисес
|4
|0.29
|Рейна Брайан
|2
|0.14
|Хара Франко
|2 (1)
|0.14
|Баринага Хуан
|1
|0.07
|Марин Матиас
|1
|0.07
|Мерьяно Николас
|1
|0.07
|Ленциони Факундо
|1
|0.07
|Лукко Жеремиас
|1
|0.07
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Ибакаче Матиас
|0
|0
|Geronimo Heredia
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|12
|0.86
|Кинтеро Хуан
|3
|0.21
|Мура Факундо
|2
|0.14
|Мартинес Рохер
|2
|0.14
|Солари Сантьяго
|1
|0.07
|Сукулини Бруно
|1
|0.07
|Альмендра Агустин
|1
|0.07
|Maximiliano Salas
|1
|0.07
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.07
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерьяно Николас
|4
|0
|Эстебан Ролон
|2
|1
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Морено Матиас
|3
|0
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Метильи Франсиско Гонсалес
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Lautaro Tello
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Мартинес Адриан
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Рубио Тобиас
|4
|0
|Бассо Агустин
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Карбонеро Йохан
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
10
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Расинг Авельянеда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
11
10
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
5
45%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
40%
3
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
19
25
15 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
16%
4
16%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
8
42%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
1
5%
1
10%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
6
29%
4
40%
61-75
6
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4
Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Результаты матчей
Бельграно
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
43
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
77
212
59
212
311
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6