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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Бельграно
0:4
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
6' Желтая карточка
Хара Франко
0:1
9' Гол
Maximiliano Salas
0:2
18' Гол
Мартинес Адриан
27' Желтая карточка
Бассо Агустин
0:3
87' Гол
Мартинес Рохер
0:4
90' Гол
Baltasar Rodriguez
90' Желтая карточка
Lautaro Tello
90'+3
25
Лосада
Науэль
4
Баринага
Хуан
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
45
Agustin
Baldi
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
15
Гарсия
Ариэль
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
21
Ариас
Габриэль
3
Marco
Di
Cesare
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
32
Альмендра
Агустин
36
Сукулини
Бруно
34
Мура
Факундо
28
Солари
Сантьяго
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
Бельграно
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Бельграно
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
4:1
ЛП
0:0
С
1:0
С
2:2
П
2:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
ПА
2:3
ПВК
1:0
ПВК
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.4
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

64
103

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 6 (1) 0.43
Санчес Улисес 4 0.29
Рейна Брайан 2 0.14
Хара Франко 2 (1) 0.14
Баринага Хуан 1 0.07
Марин Матиас 1 0.07
Мерьяно Николас 1 0.07
Ленциони Факундо 1 0.07
Лукко Жеремиас 1 0.07
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Ибакаче Матиас 0 0
Geronimo Heredia 0 0
Морено Матиас 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 12 0.86
Кинтеро Хуан 3 0.21
Мура Факундо 2 0.14
Мартинес Рохер 2 0.14
Солари Сантьяго 1 0.07
Сукулини Бруно 1 0.07
Альмендра Агустин 1 0.07
Maximiliano Salas 1 0.07
Baltasar Rodriguez 1 0.07
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерьяно Николас 4 0
Эстебан Ролон 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Морено Матиас 3 0
Пассерини Лукас 1 1
Метильи Франсиско Гонсалес 2 0
Баринага Хуан 2 0
Lautaro Tello 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Хара Франко 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Рейна Брайан 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 5 0
Мартинес Адриан 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Рубио Тобиас 4 0
Бассо Агустин 3 0
Кинтеро Хуан 2 0
Maximiliano Salas 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Конти Херман 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Мура Факундо 1 0
Карбонеро Йохан 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
10
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Расинг Авельянеда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

11
10
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
5
45%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
40%
3
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

19
25
15 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
16%
4
16%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
8
42%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
1
5%
1
10%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
6
29%
4
40%
61-75
6
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4
Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1

Результаты матчей

Бельграно
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 6 1 26 - 10 27
2.
Архентинос Хуниорс
 14 7 5 2 25 - 14 26
3.
Барракас Сентраль
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Велес Сарсфилд
 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 14 - 10 23
7.
Институто Кордоба
 14 5 2 7 18 - 17 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 9 2 3 16 - 6 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 8 3 3 19 - 9 27
3.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 17 - 13 26
4.
Бока Хуниорс
 14 7 4 3 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 24 - 11 24
6.
Ланус
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 6 3 5 13 - 15 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
11.
Институто Кордоба
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 7 5 2 0 13 - 6 17
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ланус
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Ривер Плейт
 7 3 3 1 11 - 5 12
3.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 6 - 9 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 2 4 1 10 - 9 10
7.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
2.
Годой Крус
 7 5 0 2 9 - 3 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 1 2 8 - 5 13
5.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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