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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Ланус
1:2
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
7' Желтая карточка
Солер Хулио
1:0
22' Гол
Муньос Эсекьель
25' Желтая карточка
Агирре Брайан
29' Желтая карточка
Пенья Фелипе
34' Желтая карточка
Zaid Abner Romero
77' Желтая карточка
Raul Loaiza
1:1
77' Гол
Каррильо Гидо
86' Вторая желтая карточка
Raul Loaiza
90' Желтая карточка
Боу Вальтер
1:2
90' Гол
Каррильо Гидо
90'+7
42
Акоста
Лукас
II
35
Агирре
Брайан
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
8
Боджо
Лусиано
5
Пенья
Фелипе
15
Raul
Loaiza
10
Морено
Марселино
18
Leandro
Diaz
III
9
Боу
Вальтер
12
Matias
Mansilla
4
Santiago
Flores
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
14
Eros
Mancuso
20
Eric
Meza
8
Сукуи
Фернандо
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
32
Tiago
Palacios
27
Javier
Correa
Ланус
4-3-1-2
Эстудиантес Ла-Плата
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Эстудиантес Ла-Плата

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
85.7%
3 победы 12 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.8%
66.7%
18.5%
4 победы 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
3 победы 18 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
0:2
ЛП
3:1
КПЛ
2:1
ЛП
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
1:0
КЛ
3:3
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.85
0.64

Среднее время на гол

106
140

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.85

Среднее время на гол

70
106

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.07
0.74

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
121

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 0.43
Морено Марселино 4 0.29
Leandro Diaz III 2 0.14
Пенья Фелипе 2 0.14
Каррера Рамиро 1 0.07
Муньос Эсекьель 1 0.07
Боджо Лусиано 1 0.07
Агирре Брайан 1 0.07
Альварес Фавио 1 0.07
Лотти Аугусто 1 0.07
Торрес Джонатан 0 0
Акоста Лукас II 0 0
Raul Loaiza 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tiago Palacios 4 0.29
Каррильо Гидо 3 0.21
Javier Correa 3 0.21
Mauro Menzdez 3 0.21
Eros Mancuso 2 0.14
Javier Urzua 1 0.07
Edwin Cetre 1 0.07
Аскасибар Сантьяго 1 0.07
Zaid Abner Romero 1 0.07
Соса Хосе 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агирре Брайан 6 0
Raul Loaiza 3 1
Каррера Рамиро 4 0
Боджо Лусиано 4 0
Пенья Фелипе 4 0
Домингес Нери 3 0
Торрес Джонатан 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Касерес Хуан 2 0
Солер Хулио 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Альварес Фавио 1 0
Гонсалес Максимилиано 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Боу Вальтер 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Родригес Агустин 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 5 0
Eros Mancuso 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Zaid Abner Romero 1 1
Tiago Palacios 1 1
Фернандес Федерико 2 0
Перес Энцо 2 0
Сукуи Фернандо 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Franco Zapiola 1 0

Результаты матчей

Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Эстудиантес Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
11
Ланус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Эстудиантес Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
5
45%
2
17%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
10%
4
21%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
6
30%
7
37%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2
Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3

Результаты матчей

Ланус
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ланус
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 6 1 26 - 10 27
2.
Архентинос Хуниорс
 14 7 5 2 25 - 14 26
3.
Барракас Сентраль
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Велес Сарсфилд
 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 14 - 10 23
7.
Институто Кордоба
 14 5 2 7 18 - 17 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 9 2 3 16 - 6 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 8 3 3 19 - 9 27
3.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 17 - 13 26
4.
Бока Хуниорс
 14 7 4 3 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 24 - 11 24
6.
Ланус
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 6 3 5 13 - 15 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
11.
Институто Кордоба
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 7 5 2 0 13 - 6 17
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ланус
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Ривер Плейт
 7 3 3 1 11 - 5 12
3.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 6 - 9 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 2 4 1 10 - 9 10
7.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
2.
Годой Крус
 7 5 0 2 9 - 3 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 1 2 8 - 5 13
5.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Хавьер Корреа сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Каррильо Гидо бьет в цель!
  • 90'
    Боу Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Рауль Лоайса получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 86'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Пьятти Пабло сделал результативную передачу.
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    • 7'
      Солер Хулио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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