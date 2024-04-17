Тур: 14.
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСолер Хулио
1:0
22' ГолМуньос Эсекьель
25' Желтая карточкаАгирре Брайан
29' Желтая карточкаПенья Фелипе
34' Желтая карточкаZaid Abner Romero
77' Желтая карточкаRaul Loaiza
1:1
77' ГолКаррильо Гидо
86' Вторая желтая карточкаRaul Loaiza
90' Желтая карточкаБоу Вальтер
1:2
90' ГолКаррильо Гидо
90'+7
Ход матча
7'
22'
1:0
25'
29'
77'
77'
1:1
86'
90'
90'
1:2
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
14
Eros
Mancuso
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoЗащитник
-
20 Eric MezaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ланус
Эстудиантес Ла-Плата
14 матчей
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
85.7%
3 победы 12 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.8%
66.7%
18.5%
4 победы 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
3 победы 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.85
0.64
Среднее время на гол
106
140
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.85
Среднее время на гол
70
106
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.07
0.74
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
121
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6
|0.43
|Морено Марселино
|4
|0.29
|Leandro Diaz III
|2
|0.14
|Пенья Фелипе
|2
|0.14
|Каррера Рамиро
|1
|0.07
|Муньос Эсекьель
|1
|0.07
|Боджо Лусиано
|1
|0.07
|Агирре Брайан
|1
|0.07
|Альварес Фавио
|1
|0.07
|Лотти Аугусто
|1
|0.07
|Торрес Джонатан
|0
|0
|Акоста Лукас II
|0
|0
|Raul Loaiza
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tiago Palacios
|4
|0.29
|Каррильо Гидо
|3
|0.21
|Javier Correa
|3
|0.21
|Mauro Menzdez
|3
|0.21
|Eros Mancuso
|2
|0.14
|Javier Urzua
|1
|0.07
|Edwin Cetre
|1
|0.07
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.07
|Zaid Abner Romero
|1
|0.07
|Соса Хосе
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агирре Брайан
|6
|0
|Raul Loaiza
|3
|1
|Каррера Рамиро
|4
|0
|Боджо Лусиано
|4
|0
|Пенья Фелипе
|4
|0
|Домингес Нери
|3
|0
|Торрес Джонатан
|2
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|0
|Касерес Хуан
|2
|0
|Солер Хулио
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Боу Вальтер
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Родригес Агустин
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|1
|Tiago Palacios
|1
|1
|Фернандес Федерико
|2
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Эстудиантес Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
11
Ланус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Эстудиантес Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
5
45%
2
17%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
10%
4
21%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
6
30%
7
37%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2
Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3
Результаты матчей
Ланус
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ланус
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
59
311
113
113
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6