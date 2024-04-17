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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
11' Желтая карточка
Gabriel Alanis
14' Желтая карточка
Франциско Гонсалес I
1:0
65' Гол
Минго Сантьяго Рамос
75' Желтая карточка
Кальдерара Брайан
90' Желтая карточка
Фернандес Родриго
90' Желтая карточка
Агирре Брайан I
90'+6
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
29
Nicolas
Fernandez
I
12
Маканьо
Рамиро
4
Шотт
Аугусто
55
Якоб
Томас
25
Веласкес
Виктор
16
Кальдерара
Брайан
5
Фернандес
Родриго
22
Фернандес
Джулиан
14
Мендес
Армандо
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
3:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
4:0
С
2:0
С
0:0
С
1:0
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.43

Среднее время на гол

54
210

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.14
0

Среднее время на гол

78
0

Всего голов

18
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
390

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 (2) 0.36
Gaston Togni 3 0.21
Минго Сантьяго Рамос 3 0.21
Gabriel Alanis 1 0.07
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Rodrigo Bogarin 1 0.07
Luciano Herrera 1 0.07
Молинас Аарон 1 0.07
Ezequiel Cannavo 1 0.07
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 8 (1) 0.57
Веласкес Виктор 1 0.07
Франциско Гонсалес I 1 0.07
Агирре Брайан I 1 0.07
Фернандес Джулиан 1 0.07
Кьяверано Джовани 1 0.07
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Мендес Армандо 0 0
Май Гильермо 0 0
Главинович Ян 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Emanuel Aguilera 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Gabriel Alanis 2 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Бургос Эстебан 1 0
Лопес Кевин 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Elias Calderon 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 8 1
Главинович Ян 6 0
Мартино Анджело 5 0
Банега Эвер 1 2
Мендес Армандо 3 0
Маканьо Рамиро 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Хайме Мисаэль 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Кальдерара Брайан 1 0
Шор Игнасио 1 0
Кьяверано Джовани 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
4
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 6 1 26 - 10 27
2.
Архентинос Хуниорс
 14 7 5 2 25 - 14 26
3.
Барракас Сентраль
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Велес Сарсфилд
 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 14 - 10 23
7.
Институто Кордоба
 14 5 2 7 18 - 17 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 9 2 3 16 - 6 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 8 3 3 19 - 9 27
3.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 17 - 13 26
4.
Бока Хуниорс
 14 7 4 3 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 24 - 11 24
6.
Ланус
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 6 3 5 13 - 15 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
11.
Институто Кордоба
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 7 5 2 0 13 - 6 17
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ланус
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Ривер Плейт
 7 3 3 1 11 - 5 12
3.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 6 - 9 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 2 4 1 10 - 9 10
7.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
2.
Годой Крус
 7 5 0 2 9 - 3 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 1 2 8 - 5 13
5.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Франциско Гонсалес I получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Габриэль Аланис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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