Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаGabriel Alanis
14' Желтая карточкаФранциско Гонсалес I
1:0
65' ГолМинго Сантьяго Рамос
75' Желтая карточкаКальдерара Брайан
90' Желтая карточкаФернандес Родриго
90' Желтая карточкаАгирре Брайан I
90'+6
Ход матча
11'
65'
90'
55
Якоб
Томас
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.43
Среднее время на гол
54
210
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.14
0
Среднее время на гол
78
0
Всего голов
18
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
390
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|5 (2)
|0.36
|Gaston Togni
|3
|0.21
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0.21
|Gabriel Alanis
|1
|0.07
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.07
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.07
|Luciano Herrera
|1
|0.07
|Молинас Аарон
|1
|0.07
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.07
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|8 (1)
|0.57
|Веласкес Виктор
|1
|0.07
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Фернандес Джулиан
|1
|0.07
|Кьяверано Джовани
|1
|0.07
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Мендес Армандо
|0
|0
|Май Гильермо
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Emanuel Aguilera
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Gabriel Alanis
|2
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|8
|1
|Главинович Ян
|6
|0
|Мартино Анджело
|5
|0
|Банега Эвер
|1
|2
|Мендес Армандо
|3
|0
|Маканьо Рамиро
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Хайме Мисаэль
|2
|0
|Диас Франко I
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Кальдерара Брайан
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Кьяверано Джовани
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
8
4
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
410
311
212
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6