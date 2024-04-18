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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
9' Красная карточка
Milton Aaron Celiz
0:1
14' Гол
Alan Barrionuevo
33' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
1:1
45' Гол
Кампас Хаминтон
83' Желтая карточка
Ignacio Arce
90'+9
1
Броун
Хорхе
33
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
8
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
13
Кампас
Хаминтон
60
Jonathan
David
Gomez
22
Laurtaro
Giaccone
29
Luca
Martinez
Dupuy
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
36
Delfor
Minervino
40
Alan
Barrionuevo
6
Nicolas
Dematei
5
Рамирес
Педро
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
9
Jonathan
Herrera1
32
Nicolas
Benegas
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Депортиво Риестра
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Депортиво Риестра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1
КА
3:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 2 0.14
Luca Martinez Dupuy 2 0.14
Кампас Хаминтон 1 0.07
Tomas O'Connor 1 0.07
Carlos Quintana 1 0.07
Laurtaro Giaccone 1 0.07
Tobias Cervera 1 0.07
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.07
Jonathan David Gomez 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Ибарра Франко 0 0
Elias Ocampo 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 3 0.21
Alan Barrionuevo 1 0.07
Рамирес Педро 1 0.07
Milton Aaron Celiz 1 0.07
Mauro Ortiz 1 0.07
Jonatan Goitia 1 0.07
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0
Guillermo Pereira 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 5 0
Carlos Quintana 3 1
Kevin Ortiz 4 0
Victor Malcorra 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Броун Хорхе 2 0
Facundo Mallo 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Agustin Modica 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Aaron Celiz 4 1
Nicolas Benegas 4 0
Jonatan Goitia 4 0
Gustavo Fernandez II 3 0
Jonathan Goya 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Jose Mendez 2 0
Mauro Ortiz 2 0
Jonathan Herrera1 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Браво Гонзало 1 0
Tomas Villoldo 1 0
Ignacio Arce 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Росарио Сентраль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
2
Росарио Сентраль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Депортиво Риестра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
20%
3
38%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
7
39%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Депортиво Риестра

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
1
13

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 6 1 26 - 10 27
2.
Архентинос Хуниорс
 14 7 5 2 25 - 14 26
3.
Барракас Сентраль
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Велес Сарсфилд
 14 7 4 3 14 - 13 25
5.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 14 - 10 23
7.
Институто Кордоба
 14 5 2 7 18 - 17 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 14 4 3 7 10 - 18 15
12.
Депортиво Риестра
 14 3 4 7 8 - 16 13
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 2 2 10 13 - 25 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 9 2 3 16 - 6 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 8 3 3 19 - 9 27
3.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 17 - 13 26
4.
Бока Хуниорс
 14 7 4 3 20 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 24 - 11 24
6.
Ланус
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 6 3 5 13 - 15 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
11.
Институто Кордоба
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 0 6 5 - 11 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 7 5 2 0 13 - 6 17
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ланус
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Ривер Плейт
 7 3 3 1 11 - 5 12
3.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 6 - 9 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 2 4 1 10 - 9 10
7.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 7 1 3 3 5 - 9 6
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
2.
Годой Крус
 7 5 0 2 9 - 3 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 1 2 8 - 5 13
5.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 3 2 2 7 - 7 11
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
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