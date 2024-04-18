Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
9' Красная карточкаMilton Aaron Celiz
0:1
14' ГолAlan Barrionuevo
33' Желтая карточкаКампас Хаминтон
1:1
45' ГолКампас Хаминтон
83' Желтая карточкаIgnacio Arce
90'+9
Ход матча
14'
33'
45'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Jose MendezНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Росарио Сентраль
Депортиво Риестра
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|2
|0.14
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.14
|Кампас Хаминтон
|1
|0.07
|Tomas O'Connor
|1
|0.07
|Carlos Quintana
|1
|0.07
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.07
|Tobias Cervera
|1
|0.07
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.07
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|3
|0.21
|Alan Barrionuevo
|1
|0.07
|Рамирес Педро
|1
|0.07
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.07
|Mauro Ortiz
|1
|0.07
|Jonatan Goitia
|1
|0.07
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Guillermo Pereira
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|5
|0
|Carlos Quintana
|3
|1
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Броун Хорхе
|2
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|4
|1
|Nicolas Benegas
|4
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Gustavo Fernandez II
|3
|0
|Jonathan Goya
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jose Mendez
|2
|0
|Mauro Ortiz
|2
|0
|Jonathan Herrera1
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Браво Гонзало
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Ignacio Arce
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Росарио Сентраль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
2
Росарио Сентраль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Депортиво Риестра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
20%
3
38%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
18
16
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
7
39%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Депортиво Риестра
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
113
113
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6