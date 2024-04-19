Родина Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 28-го тура Первой лиги России схлестнутся в очной схватке футболисты «Родины» и «Химок».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!