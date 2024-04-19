Тур: 28.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Кризан МитчаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
88 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Волков ЗахарНападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корян АршакПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Родина Москва
Химки
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.5
|Гордюшенко Астемир
|7
|0.27
|Калмыков Амур
|5 (1)
|0.19
|Турищев Максим
|4
|0.15
|Клещенко Александр
|3
|0.12
|Самко Владислав
|2
|0.08
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Юшин Александр
|1
|0.04
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.04
|Кризан Митча
|1
|0.04
|Кузнецов Даниил
|1
|0.04
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.04
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.04
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|9 (1)
|0.35
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.23
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.15
|Магомедов Бутта
|3
|0.12
|Касимов Тимур
|3
|0.12
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.12
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.08
|Варатынов Сергей
|2
|0.08
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Клещенко Александр
|4
|0
|Бакаев Солтмурад
|4
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Эдилсон
|2
|0
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|7
|0
|Степанов Данил
|5
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Берковский Илья
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
6
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Химки
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
17
Родина Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Химки
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
5
23%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
4
25%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
6
32%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Забито
41
40
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
15%
3
8%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
9
22%
7
18%
46-60
5
12%
10
25%
61-75
11
27%
9
23%
76-90
Пропущено
21
30
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
2
10%
6
20%
31-45
2
10%
8
27%
46-60
5
24%
2
7%
61-75
8
38%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0
Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0
Химки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1
Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3
Результаты матчей
Родина Москва
Химки
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
67
68
310
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
67
75
211
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1214
1313
521
422
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|29 - 14
|47
|2.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|35 - 21
|46
|3.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 21
|44
|5.
|26
|11
|11
|4
|31 - 18
|44
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|25 - 25
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|30 - 34
|37
|9.
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 35
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|23 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|14.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 29
|31
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|21 - 43
|25
|17.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 35
|22
|18.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|21 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 9
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|2.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 8
|19
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва - Химки
Исход игры
Родина Москва
47.9% (58)
Ничья
33.1% (40)
Химки
19% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (37)
2:1 Родина Москва
26.4% (32)
1:0 Родина Москва
16.5% (20)
1:2 Химки
8.3% (10)
0:1 Химки
5% (6)
1:3 Химки
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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