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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 28.
Родина Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 48
Родина Москва 45.8% (22)
X 33.3% (16)
Химки 20.8% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Химки
2.44
3.25
2.56
Все Коэффициенты

История личных встреч

Родина Москва
Химки

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0
КФ
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.5
Гордюшенко Астемир 7 0.27
Калмыков Амур 5 (1) 0.19
Турищев Максим 4 0.15
Клещенко Александр 3 0.12
Самко Владислав 2 0.08
Султонов Мухаммад 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Кузнецов Даниил 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 9 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.23
Нетфуллин Равиль 4 0.15
Магомедов Бутта 3 0.12
Касимов Тимур 3 0.12
Корян Аршак 3 (1) 0.12
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.08
Варатынов Сергей 2 0.08
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Плиев Заурбек 4 0
Клещенко Александр 4 0
Бакаев Солтмурад 4 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Сокол Артём 1 1
Эдилсон 2 0
Марсиньо Силва 2 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Юшин Александр 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 5 0
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
6
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Химки
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
17
Родина Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Химки
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
5
23%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
4
25%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
6
32%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Забито

41
40
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
15%
3
8%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
9
22%
7
18%
46-60
5
12%
10
25%
61-75
11
27%
9
23%
76-90

Пропущено

21
30
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
2
10%
6
20%
31-45
2
10%
8
27%
46-60
5
24%
2
7%
61-75
8
38%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0
Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0
Химки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1
Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3

Результаты матчей

Родина Москва
Химки

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
6
8
3
10
2.5
2
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
7
1.5
7
5
2
11
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
22
4
12
14
1.5
13
13
5
21
2.5
4
22
4
22
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 14 5 7 29 - 14 47
2.
Акрон
 Заявка 26 13 7 6 35 - 21 46
3.
Химки
 Заявка 26 13 6 7 40 - 30 45
4.
Родина Москва
 Заявка 26 12 8 6 41 - 21 44
5.
Арсенал Тула
 26 11 11 4 31 - 18 44
6.
Тюмень
 Заявка 26 11 7 8 30 - 24 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 26 10 7 9 25 - 25 37
8.
Алания
 Заявка 26 9 10 7 30 - 34 37
9.
Енисей
 Заявка 26 11 3 12 45 - 35 36
10.
Торпедо Москва
 Заявка 26 9 7 10 23 - 25 34
11.
Шинник
 Заявка 26 9 7 10 30 - 36 34
12.
КАМАЗ
 Заявка 26 8 9 9 25 - 27 33
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 8 7 11 25 - 29 31
14.
Черноморец Нв
 Заявка 26 7 10 9 26 - 29 31
15.
Ленинградец
 Заявка 26 6 8 12 19 - 33 26
16.
Сокол
 Заявка 26 6 7 13 21 - 43 25
17.
Кубань
 Заявка 26 5 7 14 19 - 35 22
18.
Волгарь
 Заявка 26 4 10 12 21 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
3.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
5.
Родина Москва
 Заявка 13 8 2 3 22 - 9 26
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
2.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 4 4 11 - 8 19
4.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
5.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
6.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
10.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
13.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
15.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
16.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
17.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
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Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Родина Москва 45.8% (22)
    X 33.3% (16)
    Химки 20.8% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Химки
    2.44
    3.25
    2.56
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Химки

    Исход игры
    Родина Москва
    45.8% (22)
    Ничья
    33.3% (16)
    Химки
    20.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    2:1 Родина Москва
    22.9% (11)
    1:0 Родина Москва
    18.8% (9)
    1:2 Химки
    8.3% (4)
    0:1 Химки
    8.3% (4)
    1:3 Химки
    4.2% (2)
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