Тур: 5. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
40'
1:0
71
Vasyl
Gakman
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Динамо Киев
Верес
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|13 (1)
|0.5
|Буяльский Виталий
|9 (3)
|0.35
|Ярмоленко Андрей
|7 (2)
|0.27
|Волошин Назар
|6
|0.23
|Бражко Владимир
|6
|0.23
|Кабаев Владислав
|4
|0.15
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.12
|Караваев Александр
|2
|0.08
|Бенито Муйива
|2
|0.08
|Тымчик Александр
|2
|0.08
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.12
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.12
|Шарай Станислав
|2
|0.08
|Гайдучик Николай
|2
|0.08
|Дахновский Виталий
|2 (1)
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.08
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|4
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Андриевский Александр
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Верес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
29
15
Динамо Киев
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Верес
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
30
19
Голы по времени матча
Забито
25
5
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
5
20%
1
20%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
3
60%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
36%
1
20%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
33
20
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
6
18%
3
15%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
4
20%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
7
21%
6
30%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Забито
58
25
29 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 6
2 Не забивали 10
11
19%
4
16%
1-15
9
16%
3
12%
16-30
9
16%
7
28%
31-45
6
10%
1
4%
46-60
7
12%
3
12%
61-75
16
28%
7
28%
76-90
Пропущено
26
36
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
4
15%
7
19%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
6
23%
6
17%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
4
15%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3
Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0
Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3
Результаты матчей
Динамо Киев
Верес
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
4
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
84
58
48
310
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
1411
187
520
1015
322
718
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|55 - 21
|62
|2.
|1:0
|26
|19
|3
|4
|60 - 25
|60
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6.
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7.
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8.
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10.
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11.
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|26
|6
|9
|11
|22 - 31
|27
|13.
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14.
|0:1
|26
|4
|8
|14
|23 - 39
|20
|15.
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|1
|2
|26 - 8
|31
|2.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|16 - 15
|21
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|11.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|28 - 9
|31
|2.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|10 - 13
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|5 - 17
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8