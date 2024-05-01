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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Динамо Киев
3:0
Конец матча
Верес
0'
1:0
40' Гол
Ярмоленко Андрей
74' Желтая карточка
Ванат Владислав
75' Желтая карточка
Кучеренко Александр
2:0
80' Гол
Matviy Ponomarenko
3:0
84' Гол
Шепелев Владимир
90'+3
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
9
Волошин
Назар
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Ющишин
Вадим
71
Vasyl
Gakman
57
Мельник
Александр
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
74
Банада
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
30
Шастал
Дмитрий
88
Кухарук
Андрей
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Динамо Киев
Верес

История личных встреч

Динамо Киев
Верес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ТМС
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 13 (1) 0.5
Буяльский Виталий 9 (3) 0.35
Ярмоленко Андрей 7 (2) 0.27
Волошин Назар 6 0.23
Бражко Владимир 6 0.23
Кабаев Владислав 4 0.15
Шапаренко Николай 3 (1) 0.12
Караваев Александр 2 0.08
Бенито Муйива 2 0.08
Тымчик Александр 2 0.08
Шепелев Владимир 2 0.08
Андриевский Александр 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Дячук Максим 1 0.04
Matviy Ponomarenko 1 0.04
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 3 (1) 0.12
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.12
Шарай Станислав 2 0.08
Гайдучик Николай 2 0.08
Дахновский Виталий 2 (1) 0.08
Evgeny Shevchenko III 2 0.08
Шарай Владислав 2 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Марусич Максим 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 6 1
Ванат Владислав 5 1
Дубинчак Владислав 5 0
Тымчик Александр 3 1
Шапаренко Николай 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Дячук Максим 4 0
Сирота Александр 2 1
Андриевский Александр 3 0
Попов Денис II 1 1
Ярмоленко Андрей 2 0
Буяльский Виталий 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Iago Siqueira 8 0
Шарай Владислав 6 1
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеренко Александр 3 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Дахновский Виталий 1 0
Смиян Максим 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Верес
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

29
15
Динамо Киев
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Верес
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

30
19

Голы по времени матча

Забито

28
5
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
5
18%
1
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
3
60%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
11
39%
1
20%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
25%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

33
20
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
6
18%
3
15%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
4
20%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
7
21%
6
30%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Забито

61
25
30 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 6
2 Не забивали 11
11
18%
4
16%
1-15
9
15%
3
12%
16-30
10
16%
7
28%
31-45
6
10%
1
4%
46-60
7
11%
3
12%
61-75
18
30%
30%
7
28%
76-90

Пропущено

26
39
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 21
4
15%
7
18%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
6
15%
31-45
6
23%
6
15%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
4
15%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3
Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0
Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3

Результаты матчей

Динамо Киев
Верес

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
5
8
2.5
3
10
3
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
6
7
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
14
12
19
7
1.5
5
21
11
15
2.5
3
23
7
19
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 5 2 55 - 21 62
2.
Динамо Киев
 26 19 3 4 62 - 25 60
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 26 12 6 8 32 - 26 42
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 26 8 6 12 23 - 38 30
9.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 26 6 9 11 22 - 31 27
13.
Оболонь
 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
15.
Металлист-1925
 26 4 7 15 25 - 47 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 10 1 2 28 - 8 31
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 15 21
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 4 0 28 - 9 31
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 13 5 3 5 10 - 13 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей бьет в цель!
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