Тур: 5. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолЯрмоленко Андрей
74' Желтая карточкаВанат Владислав
75' Желтая карточкаКучеренко Александр
2:0
80' ГолMatviy Ponomarenko
3:0
84' ГолШепелев Владимир
90'+3
Ход матча
40'
1:0
74'
80'
84'
71
Vasyl
Gakman
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Динамо Киев
Верес
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|13 (1)
|0.5
|Буяльский Виталий
|9 (3)
|0.35
|Ярмоленко Андрей
|7 (2)
|0.27
|Волошин Назар
|6
|0.23
|Бражко Владимир
|6
|0.23
|Кабаев Владислав
|4
|0.15
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.12
|Караваев Александр
|2
|0.08
|Бенито Муйива
|2
|0.08
|Тымчик Александр
|2
|0.08
|Шепелев Владимир
|2
|0.08
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Matviy Ponomarenko
|1
|0.04
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.12
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.12
|Шарай Станислав
|2
|0.08
|Гайдучик Николай
|2
|0.08
|Дахновский Виталий
|2 (1)
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.08
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|5
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Андриевский Александр
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Верес
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
29
15
Динамо Киев
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Верес
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
30
19
Голы по времени матча
Забито
28
5
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
5
18%
1
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
3
60%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
11
39%
1
20%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
25%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
33
20
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
6
18%
3
15%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
4
20%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
7
21%
6
30%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Забито
61
25
30 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 6
2 Не забивали 11
11
18%
4
16%
1-15
9
15%
3
12%
16-30
10
16%
7
28%
31-45
6
10%
1
4%
46-60
7
11%
3
12%
61-75
18
30%
30%
7
28%
76-90
Пропущено
26
39
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 21
4
15%
7
18%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
6
15%
31-45
6
23%
6
15%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
4
15%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3
Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0
Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3
Результаты матчей
Динамо Киев
Верес
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
58
58
310
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
1412
197
521
1115
323
719
125
125
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8