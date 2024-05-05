Тур: 27. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
12' Желтая карточкаЯцык Александр
16' Желтая карточкаПетряк Иван
1:0
23' ГолНазаренко Александр
36' Вторая желтая карточкаЯцык Александр
Ход матча
12'
16'
23'
36'
10
Петряк
Иван
14
Фортюн
Яссин
55
Джордан
47
Вантух
Роман
10
Леовижилду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фортюн ЯссинНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Denys Ndukve
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛеовижилдуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
32 Artem Slesar
-
21 Jakov Basic
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Полесье
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.15
|Макуана Бени
|4
|0.15
|Будковский Филипп
|4
|0.15
|Назаренко Александр
|3
|0.11
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.11
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Крушиньский Борис
|2
|0.07
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.07
|Шастал Дмитрий
|2
|0.07
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.07
|Танковский Вячеслав
|1
|0.04
|Arielson
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.27
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.15
|Батагов Арсений
|2
|0.08
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.08
|Горбач Игорь
|2
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Яцык Александр
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|9
|1
|Кушниренко Богдан
|4
|2
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Фортюн Яссин
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Denys Ndukve
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Герреро Эдуардо
|4
|0
|Яцык Александр
|2
|1
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
10
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
15
6
Полесье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
58% (15)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Заря
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
16
16
1 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
8
50%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
19%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
38%
2
22%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Забито
32
25
8 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
13%
4
16%
1-15
2
6%
4
16%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
8
25%
5
20%
61-75
12
38%
5
20%
76-90
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
0
0%
9
28%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
9
35%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0
Результаты матчей
Полесье
Заря
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Полесье
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
58
57
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
169
917
718
422
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2.
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|1:0
|27
|13
|6
|8
|33 - 26
|45
|6.
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10.
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11.
|0:1
|26
|6
|9
|11
|25 - 33
|27
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14.
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|15.
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 8
|31
|2.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|10.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 19
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8