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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Полесье
1:0
Второй тайм: 46'
Заря
0'
12' Желтая карточка
Яцык Александр
16' Желтая карточка
Петряк Иван
1:0
23' Гол
Назаренко Александр
36' Вторая желтая карточка
Яцык Александр

Ход матча

12'
 
Яцык Александр
16'
Петряк Иван
 
23'
Назаренко Александр
(Artem Smolyakov)
1:0
36'
 
Яцык Александр
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Полесье
Ничья
Заря
3.15
5.70
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Все Коэффициенты
1
Кудрик
Олег
29
Artem
Smolyakov
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
77
Кушниренко
Богдан
10
Петряк
Иван
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
14
Фортюн
Яссин
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
9
Мишнёв
Дмитрий
15
Дришлюк
Кирилл
7
Антюх
Денис
5
Яцык
Александр
10
Леовижилду
39
Герреро
Эдуардо
Полесье
Заря

История личных встреч

Полесье
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.15
Макуана Бени 4 0.15
Будковский Филипп 4 0.15
Назаренко Александр 3 0.11
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.11
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Крушиньский Борис 2 0.07
Грицук Василий 2 (2) 0.07
Шастал Дмитрий 2 0.07
Эрнандес Луйфер 2 0.07
Танковский Вячеслав 1 0.04
Arielson 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.27
Антюх Денис 4 (2) 0.15
Батагов Арсений 2 0.08
Кирюханцев Игорь 2 0.08
Горбач Игорь 2 0.08
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Яцык Александр 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Чурко Вячеслав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 9 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Фортюн Яссин 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Denys Ndukve 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Герреро Эдуардо 4 0
Яцык Александр 2 1
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0

Результаты матчей

Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
10
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

15
6
Полесье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
58% (15)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Заря
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

16
16
1 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
8
50%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
19%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
38%
2
22%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Забито

32
25
8 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
13%
4
16%
1-15
2
6%
4
16%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
8
25%
5
20%
61-75
12
38%
5
20%
76-90

Пропущено

26
32
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
0
0%
9
28%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
9
35%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0

Результаты матчей

Полесье
Заря

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Полесье
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
5
7
3
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
16
9
9
17
1.5
7
18
4
22
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 20 4 2 58 - 21 64
2.
Динамо Киев
 26 19 3 4 62 - 25 60
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Полесье
 1:0 27 13 6 8 33 - 26 45
6.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
9.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 0:1 26 6 9 11 25 - 33 27
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 10 1 2 28 - 8 31
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 1:0 14 7 3 4 17 - 15 24
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 0:1 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 1:0 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 0:1 13 2 6 5 16 - 19 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Яцык Александр получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 23'
    Артем Смоляков сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Александр Назаренко бьет в цель!
  • 16'
    Петряк Иван получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Яцык Александр получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Заря
3.15
5.70
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22.00
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