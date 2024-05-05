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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Полесье
1:1
Конец матча
Заря
0'
12' Желтая карточка
Яцык Александр
16' Желтая карточка
Петряк Иван
1:0
23' Гол
Назаренко Александр
36' Вторая желтая карточка
Яцык Александр
1:1
60' Гол
Герреро Эдуардо
71' Желтая карточка
Таллиш Энрике
81' Желтая карточка
Азиангбе Коджо
82' Желтая карточка
Кравченко Никита
90' Желтая карточка
Denys Ndukve
90'+6
1
Кудрик
Олег
29
Artem
Smolyakov
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
77
Кушниренко
Богдан
10
Петряк
Иван
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
14
Фортюн
Яссин
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
9
Мишнёв
Дмитрий
15
Дришлюк
Кирилл
7
Антюх
Денис
5
Яцык
Александр
10
Леовижилду
39
Герреро
Эдуардо
Полесье
Заря

История личных встреч

Полесье
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.15
Макуана Бени 4 0.15
Будковский Филипп 4 0.15
Назаренко Александр 3 0.11
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.11
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Крушиньский Борис 2 0.07
Грицук Василий 2 (2) 0.07
Шастал Дмитрий 2 0.07
Эрнандес Луйфер 2 0.07
Танковский Вячеслав 1 0.04
Arielson 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 8 0.31
Антюх Денис 4 (2) 0.15
Батагов Арсений 2 0.08
Кирюханцев Игорь 2 0.08
Горбач Игорь 2 0.08
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Яцык Александр 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Бутко Богдан 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 9 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Кравченко Никита 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Фортюн Яссин 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Denys Ndukve 3 0
Морозко Евгений 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Таллиш Энрике 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Герреро Эдуардо 4 0
Азиангбе Коджо 4 0
Яцык Александр 2 1
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0

Результаты матчей

Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
11
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

15
6
Полесье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Заря
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

21
17

Голы по времени матча

Забито

17
17
2 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
8
47%
3
18%
61-75
6
35%
3
18%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
5
31%
4
21%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
19%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
38%
2
22%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Забито

33
26
9 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
12%
4
15%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
2
6%
5
19%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
12
36%
5
19%
76-90

Пропущено

27
33
9 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
19%
4
12%
1-15
0
0%
10
30%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
6
22%
3
9%
46-60
3
11%
5
15%
61-75
9
33%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0

Результаты матчей

Полесье
Заря

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Полесье
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
10
1.5
2
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
9
9
18
1.5
7
19
4
23
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 20 4 2 58 - 21 64
2.
Динамо Киев
 0:0 27 19 4 4 62 - 25 61
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 26 6 12 8 18 - 19 30
9.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 26 6 10 10 26 - 33 28
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 14 10 2 2 28 - 8 32
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 0:0 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 0:0 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 13 3 6 4 10 - 9 15
10.
Заря
 13 2 7 4 17 - 19 13
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Г О О О О Л - Герреро Эдуардо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Яцык Александр получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 23'
      Артем Смоляков сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Александр Назаренко бьет в цель!
    • 16'
      Петряк Иван получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Яцык Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 1:1 Заря онлайн

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