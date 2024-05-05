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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Второй тайм: 49'
Колос Ковалёвка
0'
25' Желтая карточка
Безбородько Денис
47' Желтая карточка
Цуриков Андрей
1:0
48' Гол

Ход матча

25'
 
Безбородько Денис
47'
 
Цуриков Андрей
48'
1:0
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Колос Ковалёвка
13.50
3.77
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8.93
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Все Коэффициенты
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
7
Ярмоленко
Андрей
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
9
Цуриков
Андрей
69
Ильин
Олег
7
Демченко
Александр
10
Ореховский
Павел
70
Топалов
Дмитрий
8
Vladyslav
Veleten
22
Безбородько
Денис
Динамо Киев
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Динамо Киев
Колос Ковалёвка

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
2.2

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 13 (1) 0.48
Буяльский Виталий 9 (3) 0.33
Ярмоленко Андрей 7 (2) 0.26
Волошин Назар 6 0.22
Бражко Владимир 6 0.22
Кабаев Владислав 4 0.15
Шапаренко Николай 3 (1) 0.11
Караваев Александр 2 0.07
Бенито Муйива 2 0.07
Тымчик Александр 2 0.07
Шепелев Владимир 2 0.07
Андриевский Александр 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Дячук Максим 1 0.04
Matviy Ponomarenko 1 0.04
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.12
Милько Вадим 2 (1) 0.08
Лучкевич Валерий 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Vladyslav Veleten 2 0.08
Ореховский Павел 1 (1) 0.04
Бурда Никита 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Салабай Антон 1 0.04
Рангел 1 0.04
Паулаускас Гитис 1 0.04
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 6 1
Ванат Владислав 5 1
Дубинчак Владислав 5 0
Тымчик Александр 3 1
Шапаренко Николай 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Дячук Максим 4 0
Сирота Александр 2 1
Андриевский Александр 3 0
Попов Денис II 1 1
Ярмоленко Андрей 2 0
Буяльский Виталий 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Безбородько Денис 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Емец Владислав 3 0
Салабай Антон 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

29
8
Динамо Киев
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Колос Ковалёвка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

30
12

Голы по времени матча

Забито

28
9
15 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
5
18%
1
11%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
2
22%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
11
39%
4
44%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

33
8
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
6
18%
0
0%
1-15
5
15%
3
38%
16-30
4
12%
1
13%
31-45
5
15%
1
13%
46-60
6
18%
1
13%
61-75
7
21%
2
25%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
1
10%
76-90

Забито

61
17
30 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 10
20 Забивали первыми 10
2 Не забивали 13
11
18%
1
6%
1-15
9
15%
3
18%
16-30
10
16%
3
18%
31-45
6
10%
2
12%
46-60
7
11%
2
12%
61-75
18
30%
30%
6
35%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
15%
3
15%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
6
23%
3
15%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3
Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
9
4
1.5
3
10
5
8
2.5
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
3
9
6
7
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
12
13
19
7
1.5
6
19
11
15
2.5
7
19
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 20 4 2 58 - 21 64
2.
Динамо Киев
 0:0 27 19 4 4 62 - 25 61
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 26 6 12 8 18 - 19 30
9.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 26 6 10 10 26 - 33 28
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 14 10 2 2 28 - 8 32
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 0:0 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 0:0 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 13 3 6 4 10 - 9 15
10.
Заря
 13 2 7 4 17 - 19 13
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Колос Ковалёвка
13.50
3.77
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8.93
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Динамо Киев
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