Тур: 27. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
5:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБезбородько Денис
47' Желтая карточкаЦуриков Андрей
1:0
48' Гол в свои воротаБезбородько Денис
2:0
51' ГолЯрмоленко Андрей
3:0
52' ГолБуяльский Виталий
4:0
68' ГолКабаев Владислав
5:0
71' ГолВолошин Назар
90'+1
Ход матча
47'
48'
51'
52'
68'
71'
25
Дячук
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
11 РангелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Artem Husol
-
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
2.2
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|13 (1)
|0.48
|Буяльский Виталий
|10 (3)
|0.37
|Ярмоленко Андрей
|8 (2)
|0.3
|Волошин Назар
|7
|0.26
|Бражко Владимир
|6
|0.22
|Кабаев Владислав
|5
|0.19
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.11
|Караваев Александр
|2
|0.07
|Бенито Муйива
|2
|0.07
|Тымчик Александр
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|2
|0.07
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Matviy Ponomarenko
|1
|0.04
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.12
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.08
|Лучкевич Валерий
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Vladyslav Veleten
|2
|0.08
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|5
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Андриевский Александр
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Безбородько Денис
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Салабай Антон
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
29
8
Динамо Киев
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Колос Ковалёвка
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
30
13
Голы по времени матча
Забито
32
10
15 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
16%
1
10%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
2
20%
31-45
3
9%
2
20%
46-60
3
9%
1
10%
61-75
11
34%
4
40%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
33
8
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 21
6
18%
0
0%
1-15
5
15%
3
38%
16-30
4
12%
1
13%
31-45
5
15%
1
13%
46-60
6
18%
1
13%
61-75
7
21%
2
25%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
1
10%
76-90
Забито
65
18
30 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 11
2 Не забивали 13
11
17%
1
6%
1-15
9
14%
3
17%
16-30
10
15%
3
17%
31-45
8
12%
3
17%
46-60
9
14%
2
11%
61-75
18
28%
6
33%
76-90
Пропущено
27
24
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
15%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
7
26%
5
21%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
4
15%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3
Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
4
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
58
104
310
68
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
310
67
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
1214
207
620
1215
819
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|20
|5
|2
|58 - 21
|65
|2.
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6.
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|0:0
|27
|9
|3
|15
|35 - 40
|30
|9.
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|10.
|26
|6
|11
|9
|18 - 24
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|26 - 33
|28
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14.
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|15.
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|33 - 8
|34
|2.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|0:0
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|10.
|13
|2
|7
|4
|17 - 19
|13
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|17 - 22
|11
|13.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8