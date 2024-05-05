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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
19' Гол
Судаков Георгий
2:0
23' Гол
Сикан Даниил
3:0
56' Пенальти
Кевин
59' Желтая карточка
Салюк Владимир
73' Желтая карточка
Зубков Александр
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
11
Зубков
Александр
30
Гомес
Марлон
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
11
Бойчук
Богдан
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
Шахтёр Донецк
Черноморец Од

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

27 матчей

100%
27 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.2%
7.4%
7.4%
23 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

33 матча

81.8%
12.1%
6.1%
27 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

60.6%
33.3%
6.1%
20 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

69.7%
24.2%
6.1%
23 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:4
К
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Голы

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

2.63
2.35

Среднее время на гол

34
38

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

0.59
0.31

Среднее время на гол

153
288

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.58
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 10 0.37
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.22
Зубков Александр 5 0.19
Судаков Георгий 5 (1) 0.19
Траоре Лассина 4 0.15
Бондаренко Артём 4 0.15
Кевин IV 3 (1) 0.11
Швед Марьян 3 0.11
Кащук Алексей 3 0.11
Гомес Марлон 3 0.11
Матвиенко Николай 3 0.11
Назарина Егор 2 0.07
Келси Кевин 2 0.07
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.07
Вьюнник Богдан 1 0.04
Невертон 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Козик Эдуард 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.26
Авагимян Артур 4 0.15
Кузык Орест 4 0.15
Бойчук Богдан 3 0.11
Путря Илья 3 (3) 0.11
Бадибанга Зигей 2 0.07
Васильев Александр Андреевич 2 0.07
Samson Iyede 2 0.07
Ермаков Виталий 2 0.07
Брагару Максим 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Матвиенко Николай 5 0
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Сикан Даниил 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Зубков Александр 1 1
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 5 2
Авагимян Артур 5 1
Шпорн Йон 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Черноморец Од
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Черноморец Од
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

28
13
Шахтёр Донецк
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Черноморец Од
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

30
17

Голы по времени матча

Забито

31
15
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
5
16%
1
7%
1-15
7
23%
4
27%
16-30
1
3%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
10
32%
4
27%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
9%
3
11%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
4
36%
6
22%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
1
9%
5
19%
76-90

Забито

28
17
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
7%
4
24%
1-15
8
29%
3
18%
16-30
7
25%
2
12%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
5
18%
3
18%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Забито

59
32
30 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 10
7
12%
5
16%
1-15
15
25%
7
22%
16-30
8
14%
4
13%
31-45
7
12%
4
13%
46-60
7
12%
5
16%
61-75
15
25%
7
22%
76-90

Пропущено

20
46
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 28
3 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
2
10%
6
13%
1-15
3
15%
6
13%
16-30
3
15%
6
13%
31-45
5
25%
11
24%
46-60
5
25%
8
17%
61-75
2
10%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
4
1.5
5
8
5
9
2.5
3
10
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
4
10
7
6
2.5
2
12
2
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
18
9
19
8
1.5
9
18
12
15
2.5
5
22
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Динамо Киев
 27 20 3 4 67 - 25 63
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
9.
Колос Ковалёвка
 26 6 11 9 18 - 24 29
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Заря
 26 6 10 10 26 - 33 28
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 1 2 30 - 12 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
10.
Заря
 13 2 7 4 17 - 19 13
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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