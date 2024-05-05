Тур: 27. Стадион: Левый Берег.
3:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолСудаков Георгий
2:0
23' ГолСикан Даниил
3:0
56' ПенальтиКевин
59' Желтая карточкаСалюк Владимир
73' Желтая карточкаЗубков Александр
90'+4
Ход матча
19'
23'
2:0
56'
3:0
59'
73'
26
Конопля
Ефим
30
Гомес
Марлон
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
-
70 Samson Iyede
-
17 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
27 матчей
100%
27 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.2%
7.4%
7.4%
23 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
33 матча
81.8%
12.1%
6.1%
27 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
60.6%
33.3%
6.1%
20 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
69.7%
24.2%
6.1%
23 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
2.63
2.35
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
0.59
0.31
Среднее время на гол
153
288
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.58
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|10
|0.37
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.22
|Зубков Александр
|5
|0.19
|Судаков Георгий
|5 (1)
|0.19
|Траоре Лассина
|4
|0.15
|Бондаренко Артём
|4
|0.15
|Кевин IV
|3 (1)
|0.11
|Швед Марьян
|3
|0.11
|Кащук Алексей
|3
|0.11
|Гомес Марлон
|3
|0.11
|Матвиенко Николай
|3
|0.11
|Назарина Егор
|2
|0.07
|Келси Кевин
|2
|0.07
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.07
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.26
|Авагимян Артур
|4
|0.15
|Кузык Орест
|4
|0.15
|Бойчук Богдан
|3
|0.11
|Путря Илья
|3 (3)
|0.11
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.07
|Samson Iyede
|2
|0.07
|Ермаков Виталий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Матвиенко Николай
|5
|0
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Сикан Даниил
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Зубков Александр
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|5
|2
|Авагимян Артур
|5
|1
|Шпорн Йон
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Черноморец Од
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Черноморец Од
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
28
13
Шахтёр Донецк
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Черноморец Од
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
30
17
Голы по времени матча
Забито
31
15
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
5
16%
1
7%
1-15
7
23%
4
27%
16-30
1
3%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
10
32%
4
27%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
9%
3
11%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
4
36%
6
22%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
1
9%
5
19%
76-90
Забито
28
17
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
7%
4
24%
1-15
8
29%
3
18%
16-30
7
25%
2
12%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
5
18%
3
18%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Забито
59
32
30 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 10
7
12%
5
16%
1-15
15
25%
7
22%
16-30
8
14%
4
13%
31-45
7
12%
4
13%
46-60
7
12%
5
16%
61-75
15
25%
7
22%
76-90
Пропущено
20
46
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 28
3 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 21
2
10%
6
13%
1-15
3
15%
6
13%
16-30
3
15%
6
13%
31-45
5
25%
11
24%
46-60
5
25%
8
17%
61-75
2
10%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
104
58
59
310
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
410
76
212
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
189
198
918
1215
522
324
225
126
126
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8