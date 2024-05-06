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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 30'
Кривбасс
0'
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Кривбасс
2.85
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3.15
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3.00
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Все Коэффициенты
1
Волынец
Евгений
11
Мирошниченко
Денис
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
42
Пасич
Евгений
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
14
Ramik
Hadzhyiev
17
Леднeв
Богдан
27
Очеретько
Олег
31
Кивинда
Даниэль
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
39
Саинтини
Натаниэль
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
Днепр-1
Кривбасс

История личных встреч

Днепр-1
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 9 0.33
Филиппов Александр 8 0.3
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.19
Леднeв Богдан 4 0.15
Адамюк Владимир 2 0.07
Мирошниченко Денис 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.3
Задерака Максим 7 0.26
Кузык Денис 4 0.15
Лунёв Максим 4 (1) 0.15
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.11
Бескоровайный Данил 3 0.11
Бизимана Джихад 2 0.07
Klim Prykhodko 2 (1) 0.07
Понедельник Андрей 2 0.07
Аду Принс 2 0.07
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Bandeira 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Микитишин Артур 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 8 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Сваток Александр 3 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Горбунов Сергей Олегович 3 0
Ramik Hadzhyiev 3 0
Мирошниченко Денис 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Волынец Евгений 2 0
Очеретько Олег 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 7 0
Бескоровайный Данил 4 1
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
По Жан-Морель 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Кривбасс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
4
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

18
21
Днепр-1
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Кривбасс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
16%
2
8%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
6
32%
4
17%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
16%
5
21%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
17%
4
18%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
4
22%
7
32%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

37
46
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 3
6
16%
6
13%
1-15
7
19%
3
7%
16-30
6
16%
14
30%
31-45
11
30%
30%
7
15%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
4
11%
10
22%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
2
8%
5
19%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1

Результаты матчей

Днепр-1
Кривбасс

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
23
3
8
18
1.5
15
11
3
23
2.5
8
18
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Динамо Киев
 27 20 3 4 67 - 25 63
3.
Кривбасс
 0:0 27 16 7 4 47 - 25 55
4.
Днепр-1
 0:0 27 12 10 5 36 - 25 46
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
9.
Колос Ковалёвка
 26 6 11 9 18 - 24 29
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Заря
 26 6 10 10 26 - 33 28
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
15.
Верес
 26 4 8 14 23 - 41 20
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 1 2 30 - 12 34
3.
Кривбасс
 0:0 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Днепр-1
 0:0 14 5 5 4 18 - 14 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
9.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
10.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
11.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
12.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 0:0 14 8 4 2 25 - 12 28
4.
Днепр-1
 0:0 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
10.
Заря
 13 2 7 4 17 - 19 13
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Кривбасс
2.85
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3.15
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3.00
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Днепр-1
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