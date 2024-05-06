Тур: 27. Стадион: Днепр-Арена.
0'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Когут ИгорьНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
83 Danylo Khan
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Днепр-1
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.33
|Филиппов Александр
|8
|0.3
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.19
|Леднeв Богдан
|4
|0.15
|Адамюк Владимир
|2
|0.07
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.3
|Задерака Максим
|7
|0.26
|Кузык Денис
|4
|0.15
|Лунёв Максим
|4 (1)
|0.15
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.11
|Бескоровайный Данил
|3
|0.11
|Бизимана Джихад
|2
|0.07
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.07
|Понедельник Андрей
|2
|0.07
|Аду Принс
|2
|0.07
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Bandeira
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|8
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|3
|0
|Ramik Hadzhyiev
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Кривбасс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
4
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
18
21
Днепр-1
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Кривбасс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
16%
2
8%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
6
32%
4
17%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
16%
5
21%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
17%
4
18%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
4
22%
7
32%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
1
6%
5
23%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
37
46
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 3
6
16%
6
13%
1-15
7
19%
3
7%
16-30
6
16%
14
30%
31-45
11
30%
30%
7
15%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
4
11%
10
22%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
2
8%
5
19%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1
Результаты матчей
Днепр-1
Кривбасс
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
49
76
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
49
85
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
233
818
1511
323
818
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2.
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3.
|0:0
|27
|16
|7
|4
|47 - 25
|55
|4.
|0:0
|27
|12
|10
|5
|36 - 25
|46
|5.
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6.
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9.
|26
|6
|11
|9
|18 - 24
|29
|10.
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|26 - 33
|28
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14.
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|15.
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|33 - 8
|34
|2.
|14
|11
|1
|2
|30 - 12
|34
|3.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|11.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|25 - 12
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|10.
|13
|2
|7
|4
|17 - 19
|13
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|14
|3
|1
|10
|17 - 25
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8