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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Верес
3:1
Конец матча
Минай
0'
0:1
5' Гол
Ременяк Артур
28' Желтая карточка
Дахновский Виталий
1:1
30' Гол
Iago Siqueira
2:1
62' Гол
Дахновский Виталий
73' Желтая карточка
Yevgeniy Skyba
2:1
86' Не забитый пенальти
Шастал Дмитрий
3:1
87' Гол
Шастал Дмитрий
90'+7
1
Ющишин
Вадим
71
Vasyl
Gakman
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
35
Кемкин
Александр
22
Yevgeniy
Skyba
4
Bohdan
Chuiev
77
Кисель
Ярослав
2
Taras
Dmytruk
71
Семотюк
Владислав
32
Петько
Сергей
29
Ременяк
Артур
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
Верес
Минай

История личных встреч

Верес
Минай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 4 (1) 0.15
Дахновский Виталий 3 (1) 0.11
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.11
Шарай Станислав 2 0.07
Гайдучик Николай 2 0.07
Evgeny Shevchenko III 2 0.07
Шарай Владислав 2 0.07
Шастал Дмитрий 1 0.04
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Клёц Дмитрий 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.19
Ременяк Артур 3 0.11
Кораблин Тимур 3 0.11
Yegor Gunichev 3 0.11
Yegor Tverdokhlib 2 0.07
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.07
Yevgeniy Skyba 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Sergiy Korniychuk 1 0.04
Вакула Владислав 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Bohdan Chuiev 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Iago Siqueira 8 0
Шарай Владислав 6 1
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеренко Александр 3 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Дахновский Виталий 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 7 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Taras Dmytruk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Yevgeniy Skyba 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Минай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
6
Верес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Минай
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

2
9
Верес
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
Минай
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
13%
2
25%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
1
4%
3
38%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
8
35%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
60%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
6
32%
76-90

Забито

28
22
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
4
14%
6
27%
61-75
8
29%
3
14%
76-90

Пропущено

40
42
18 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
8
20%
2
5%
1-15
4
10%
10
24%
16-30
6
15%
3
7%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
10
25%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0
Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1
Минай
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1
Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0

Результаты матчей

Верес
Минай

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Верес
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
16
11
6
21
1.5
5
22
4
23
2.5
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Динамо Киев
 27 20 3 4 67 - 25 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 27 13 9 5 37 - 25 48
5.
Рух Львов
 27 11 12 4 41 - 29 45
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Ворскла
 27 8 6 13 25 - 41 30
9.
Колос Ковалёвка
 26 6 11 9 18 - 24 29
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Заря
 26 6 10 10 26 - 33 28
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 27 5 10 12 17 - 35 25
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
16.
Минай
 27 3 10 14 21 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 1 2 30 - 12 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
9.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
10.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
13.
Оболонь
 13 3 5 5 9 - 15 14
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 14 7 4 3 24 - 17 25
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
10.
Заря
 13 2 7 4 17 - 19 13
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 13 1 4 8 8 - 23 7
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
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