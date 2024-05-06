Тур: 27. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
0:1
5' ГолРеменяк Артур
28' Желтая карточкаДахновский Виталий
1:1
30' ГолIago Siqueira
2:1
62' ГолДахновский Виталий
73' Желтая карточкаYevgeniy Skyba
2:1
86' Не забитый пенальтиШастал Дмитрий
3:1
87' ГолШастал Дмитрий
90'+7
Ход матча
5'
0:1
30'
1:1
62'
73'
86'
2:1
87'
3:1
71
Vasyl
Gakman
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Верес
Минай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|4 (1)
|0.15
|Дахновский Виталий
|3 (1)
|0.11
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.11
|Шарай Станислав
|2
|0.07
|Гайдучик Николай
|2
|0.07
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.07
|Шарай Владислав
|2
|0.07
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Клёц Дмитрий
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.19
|Ременяк Артур
|3
|0.11
|Кораблин Тимур
|3
|0.11
|Yegor Gunichev
|3
|0.11
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.07
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.07
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Вакула Владислав
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Дахновский Виталий
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|7
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Taras Dmytruk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Yevgeniy Skyba
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Минай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
6
Верес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Минай
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
2
9
Верес
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
Минай
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
23
8
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
13%
2
25%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
1
4%
3
38%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
0
0%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
8
35%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
60%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
6
32%
76-90
Забито
28
22
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
4
14%
6
27%
61-75
8
29%
3
14%
76-90
Пропущено
40
42
18 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
8
20%
2
5%
1-15
4
10%
10
24%
16-30
6
15%
3
7%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
10
25%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0
Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1
Минай
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1
Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0
Результаты матчей
Верес
Минай
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Верес
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
410
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1611
621
522
423
126
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8