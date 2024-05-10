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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пяст
0:0
Перерыв
ЛКС Лодзь
0'
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
ЛКС Лодзь
1.81
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7.20
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Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
7
Феликс
Хорхе
10
Вильчек
Камиль
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Мамедов
Рахиль
2
Гюлен
Левент
37
Piotr
Glowacki
14
Michal
Mokrzycki
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
15
Antoni
Mlynarczyk
20
Piotr
Janczukowicz
Пяст
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
ЛКС Лодзь

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
3:3
Э
2:1
Э
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
OE
0:1
OE
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.25
Феликс Хорхе 5 0.16
Michael Ameyaw 4 0.13
Serhij Krykun 3 0.09
Кадзиор Дамиан 2 0.06
Гук Томаш 2 0.06
Томашевич Гжегож 2 0.06
Пясецки Фабиан 2 0.06
Мосур Ариэль 1 0.03
Вильчек Камиль 1 0.03
Червински Якуб 1 0.03
Храпек Михал 1 (1) 0.03
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Щепаньски Милош 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 9 (7) 0.28
Техан Кай 6 (1) 0.19
Stipe Juric 4 0.13
Engjell Hoti 3 0.09
Балик Гусейн 3 0.09
Piotr Janczukowicz 2 0.06
Antoni Mlynarczyk 1 0.03
Тутышкинас Артемиюс 1 0.03
Jedrzej Zajac 1 0.03
Данковски Камиль 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Шелига Бартош 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 11 0
Пырка Аркадиуш 9 1
Червински Якуб 5 0
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Голубек Якуб 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 6 1
Engjell Hoti 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Дурмиси Риза 4 0
Пируло 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Гюлен Левент 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Alexander Bobek 3 0
Piotr Janczukowicz 3 0
Stipe Juric 1 1
Thiago Ceijas 1 1
Монсальве Начо 2 0
Мамедов Рахиль 2 0
Балик Гусейн 2 0
Арндт Давид 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
ЛКС Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
10
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ЛКС Лодзь
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

11
17
Пяст
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
ЛКС Лодзь
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
26% (8)
55% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
18

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
20 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
3
15%
4
36%
76-90

Пропущено

14
35
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 14
7 Не пропускали 14
2
14%
5
14%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
4
29%
1
3%
46-60
5
36%
9
26%
61-75
3
21%
8
23%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
6
32%
4
13%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
3
16%
11
35%
76-90

Забито

33
31
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
6%
0
0%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
5
15%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

33
66
10 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 38
10 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 29
3
9%
9
14%
1-15
1
3%
10
15%
16-30
6
18%
9
14%
31-45
8
24%
6
9%
46-60
9
27%
13
20%
61-75
6
18%
19
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2

Результаты матчей

Пяст
ЛКС Лодзь

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Пяст
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
8
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
14
1.5
2
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
19
12
9
22
1.5
8
23
3
28
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Погонь Щецин
 31 15 6 10 57 - 36 51
5.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
6.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
7.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 31 11 8 12 39 - 44 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 0:0 32 8 16 8 33 - 33 40
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
14.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
15.
Пуща Неполомице
 31 7 12 12 36 - 48 33
16.
Корона Кельце
 31 6 14 11 36 - 40 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 32 5 7 20 30 - 67 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
7.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
8.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
9.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
10.
Пяст
 0:0 16 6 7 3 20 - 14 25
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 0:0 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 0:0 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 16 1 2 13 10 - 36 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
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Пяст
Ничья
ЛКС Лодзь
1.81
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9.30
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7.20
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