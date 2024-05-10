Тур: 32. Стадион: Пяст. Главный судья: Квятковски Томаш
0'
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Пяст
ЛКС Лодзь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.25
|Феликс Хорхе
|5
|0.16
|Michael Ameyaw
|4
|0.13
|Serhij Krykun
|3
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.06
|Гук Томаш
|2
|0.06
|Томашевич Гжегож
|2
|0.06
|Пясецки Фабиан
|2
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Вильчек Камиль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|Щепаньски Милош
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|9 (7)
|0.28
|Техан Кай
|6 (1)
|0.19
|Stipe Juric
|4
|0.13
|Engjell Hoti
|3
|0.09
|Балик Гусейн
|3
|0.09
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.06
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|11
|0
|Пырка Аркадиуш
|9
|1
|Червински Якуб
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Engjell Hoti
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
ЛКС Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
10
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ЛКС Лодзь
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
11
17
Пяст
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
ЛКС Лодзь
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
26% (8)
55% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
20 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
3
15%
4
36%
76-90
Пропущено
14
35
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 14
7 Не пропускали 14
2
14%
5
14%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
4
29%
1
3%
46-60
5
36%
9
26%
61-75
3
21%
8
23%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
6
32%
4
13%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
3
16%
11
35%
76-90
Забито
33
31
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
6%
0
0%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
5
15%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
33
66
10 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 38
10 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 29
3
9%
9
14%
1-15
1
3%
10
15%
16-30
6
18%
9
14%
31-45
8
24%
6
9%
46-60
9
27%
13
20%
61-75
6
18%
19
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2
Результаты матчей
Пяст
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Пяст
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
78
610
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
87
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1912
922
823
328
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|16
|8
|7
|70 - 44
|56
|2.
|31
|15
|9
|7
|42 - 30
|54
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|5.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|6.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|7.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 44
|41
|10.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|11.
|0:0
|32
|8
|16
|8
|33 - 33
|40
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|14.
|31
|7
|15
|9
|43 - 40
|36
|15.
|31
|7
|12
|12
|36 - 48
|33
|16.
|31
|6
|14
|11
|36 - 40
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|0:0
|32
|5
|7
|20
|30 - 67
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|7.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|8.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|10.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|11.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|0:0
|16
|1
|2
|13
|10 - 36
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11