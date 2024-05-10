Тур: 32. Стадион: Пяст. Зрители: 4083 Главный судья: Квятковски Томаш
0'
1:0
48' ГолMichael Ameyaw
2:0
73' ГолВильчек Камиль
3:0
76' ГолФеликс Хорхе
4:0
88' ГолФеликс Хорхе
90'+1
Ход матча
48'
1:0
68'
73'
2:0
76'
88'
4:0
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Пяст
ЛКС Лодзь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.25
|Феликс Хорхе
|7
|0.22
|Michael Ameyaw
|5
|0.16
|Serhij Krykun
|3
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.06
|Гук Томаш
|2
|0.06
|Томашевич Гжегож
|2
|0.06
|Вильчек Камиль
|2
|0.06
|Пясецки Фабиан
|2
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|Щепаньски Милош
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|9 (7)
|0.28
|Техан Кай
|6 (1)
|0.19
|Stipe Juric
|4
|0.13
|Engjell Hoti
|3
|0.09
|Балик Гусейн
|3
|0.09
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.06
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|11
|0
|Пырка Аркадиуш
|9
|1
|Червински Якуб
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Engjell Hoti
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ЛКС Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
10
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ЛКС Лодзь
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
19% (3)
81% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
11
17
Пяст
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
34% (11)
53% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
ЛКС Лодзь
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
24
11
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 1
20 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
5
21%
4
36%
76-90
Пропущено
14
39
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 15
7 Не пропускали 15
2
14%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
0
0%
5
13%
31-45
4
29%
2
5%
46-60
5
36%
10
26%
61-75
3
21%
10
26%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
6
32%
4
13%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
3
16%
11
35%
76-90
Забито
37
31
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
2
5%
0
0%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
8
22%
6
19%
31-45
6
16%
7
23%
46-60
7
19%
6
19%
61-75
7
19%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
33
70
10 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 23
18 Не пропускали 30
3
9%
9
13%
1-15
1
3%
10
14%
16-30
6
18%
9
13%
31-45
8
24%
7
10%
46-60
9
27%
14
20%
61-75
6
18%
21
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2
Результаты матчей
Пяст
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Пяст
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
88
610
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
88
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
1913
1022
824
428
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|32
|16
|9
|7
|45 - 30
|57
|2.
|31
|16
|8
|7
|70 - 44
|56
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|5.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|6.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|7.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|10.
|31
|11
|8
|12
|39 - 44
|41
|11.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|14.
|0:3
|32
|7
|15
|10
|43 - 43
|36
|15.
|31
|7
|12
|12
|36 - 48
|33
|16.
|31
|6
|14
|11
|36 - 40
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|3:0
|16
|8
|4
|4
|24 - 14
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|0:3
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|11.
|0:3
|16
|3
|8
|5
|13 - 18
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11