Тур: 32. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Ласык Петр
3:0
Второй тайм: 71'
0'
1:0
2' ГолПетров Симеон
19' Желтая карточкаГлик Камил
24' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
2:0
34' ГолЭкспозито Эрик
3:0
43' ГолСамец-Талар Пётр
60' Желтая карточкаKarol Knap
64' Вторая желтая карточкаKarol Knap
Ход матча
2'
1:0
19'
24'
34'
2:0
43'
3:0
60'
64'
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
31
Грошшо
Лукаш
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Краковия
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.12
Среднее время на гол
61
80
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.94
Среднее время на гол
72
95
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|18 (6)
|0.56
|Самец-Талар Пётр
|7
|0.22
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.22
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.06
|Маценко Егор
|2
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Петров Симеон
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
|Jakub Jezierski
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.25
|Ракочи Михал
|5
|0.16
|Patryk Makuch
|5
|0.16
|Атанасов Яни
|5 (1)
|0.16
|Karol Knap
|4 (2)
|0.13
|Гицэ Вирджил
|4
|0.13
|Ярошински Павел
|3
|0.09
|Глик Камил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|2
|0.06
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
|Filip Kucharczyk
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Маценко Егор
|5
|2
|Науэль Матиас
|5
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Петков Алекс
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|8
|0
|Атанасов Яни
|7
|0
|Ракочи Михал
|7
|0
|Какабадзе Отар
|5
|1
|Takuto Oshima
|6
|0
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Karol Knap
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Краковия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
9
Шленск Вроцлав
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
19
25
Шленск Вроцлав
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Краковия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
24
34
Голы по времени матча
Забито
22
16
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
5%
4
25%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
8
36%
1
6%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
7
33%
9
32%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
1
6%
3
11%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
31%
9
33%
76-90
Забито
43
44
12 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
3
7%
8
18%
1-15
5
12%
9
20%
16-30
4
9%
3
7%
31-45
8
19%
7
16%
46-60
8
19%
7
16%
61-75
15
35%
10
23%
76-90
Пропущено
29
39
11 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
2
7%
4
10%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
4
14%
9
23%
31-45
7
24%
4
10%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
8
28%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Краковия
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
78
97
213
313
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
79
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
2110
1417
1219
328
427
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|32
|16
|9
|7
|45 - 30
|57
|2.
|31
|16
|8
|7
|70 - 44
|56
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|5.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|6.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|7.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|10.
|31
|11
|8
|12
|39 - 44
|41
|11.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|14.
|0:3
|32
|7
|15
|10
|43 - 43
|36
|15.
|31
|7
|12
|12
|36 - 48
|33
|16.
|31
|6
|14
|11
|36 - 40
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|3:0
|16
|8
|4
|4
|24 - 14
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|0:3
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|11.
|0:3
|16
|3
|8
|5
|13 - 18
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11