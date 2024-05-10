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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Шленск Вроцлав
3:0
Второй тайм: 71'
Краковия
0'
1:0
2' Гол
Петров Симеон
19' Желтая карточка
Глик Камил
24' Желтая карточка
Экспозито Эрик
2:0
34' Гол
Экспозито Эрик
3:0
43' Гол
Самец-Талар Пётр
60' Желтая карточка
Karol Knap
64' Вторая желтая карточка
Karol Knap
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
2
Палюшек
Александр
4
Бейгер
Лукаш
24
Самец-Талар
Пётр
10
Науэль
Матиас
5
Петков
Алекс
87
Петров
Симеон
16
Покорны
Петер
17
Шварц
Петр
9
Экспозито
Эрик
31
Грошшо
Лукаш
5
Гицэ
Вирджил
15
Глик
Камил
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
19
Олафссон
Давид-Кристьян
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
7
Patryk
Makuch
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
Шленск Вроцлав
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Краковия

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

34 матча

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:1
ЭГА
3:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:1
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
КЛ
1:0
OE
1:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.12

Среднее время на гол

61
80

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.94

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 18 (6) 0.56
Самец-Талар Пётр 7 0.22
Науэль Матиас 7 (1) 0.22
Шварц Петр 3 0.09
Индже Бурак 2 0.06
Маценко Егор 2 0.06
Кончковски Мартин 1 0.03
Палюшек Александр 1 0.03
Жуховски Михал 1 0.03
Петров Симеон 1 0.03
Patryk Szwedzik 1 0.03
Бейгер Лукаш 1 0.03
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Климала Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Jakub Jezierski 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.25
Ракочи Михал 5 0.16
Patryk Makuch 5 0.16
Атанасов Яни 5 (1) 0.16
Karol Knap 4 (2) 0.13
Гицэ Вирджил 4 0.13
Ярошински Павел 3 0.09
Глик Камил 2 0.06
Какабадзе Отар 2 0.06
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Filip Kucharczyk 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 10 1
Маценко Егор 5 2
Науэль Матиас 5 1
Шварц Петр 6 0
Ольсен Патрик 6 0
Экспозито Эрик 6 0
Жуковски Матеуш 4 0
Самец-Талар Пётр 4 0
Петков Алекс 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 8 0
Атанасов Яни 7 0
Ракочи Михал 7 0
Какабадзе Отар 5 1
Takuto Oshima 6 0
Гицэ Вирджил 5 0
Karol Knap 3 1
Ярошински Павел 4 0
Глик Камил 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Грошшо Лукаш 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Краковия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
9
Шленск Вроцлав
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

19
25
Шленск Вроцлав
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Краковия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

24
34

Голы по времени матча

Забито

22
16
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
5%
4
25%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
8
36%
1
6%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
7
33%
9
32%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
1
6%
3
11%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
31%
9
33%
76-90

Забито

43
44
12 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
3
7%
8
18%
1-15
5
12%
9
20%
16-30
4
9%
3
7%
31-45
8
19%
7
16%
46-60
8
19%
7
16%
61-75
15
35%
10
23%
76-90

Пропущено

29
39
11 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
2
7%
4
10%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
4
14%
9
23%
31-45
7
24%
4
10%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
8
28%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Краковия

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
9
7
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
3
12
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
21
10
14
17
1.5
12
19
3
28
2.5
4
27
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 3:0 32 16 9 7 45 - 30 57
2.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Погонь Щецин
 31 15 6 10 57 - 36 51
5.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
6.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
7.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
10.
Сталь Мелец
 31 11 8 12 39 - 44 41
11.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
14.
Краковия
 0:3 32 7 15 10 43 - 43 36
15.
Пуща Неполомице
 31 7 12 12 36 - 48 33
16.
Корона Кельце
 31 6 14 11 36 - 40 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 3:0 16 8 4 4 24 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 0:3 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 3:0 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
11.
Краковия
 0:3 16 3 8 5 13 - 18 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    8.69
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    Краковия
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