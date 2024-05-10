Тур: 32. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Зрители: 22005 Главный судья: Ласык Петр
4:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолПетров Симеон
19' Желтая карточкаГлик Камил
24' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
2:0
34' ГолЭкспозито Эрик
3:0
43' ГолСамец-Талар Пётр
60' Желтая карточкаKarol Knap
63' Вторая желтая карточкаKarol Knap
85' Желтая карточкаСковгор Андреас
4:0
88' ГолЖуковски Матеуш
90'+2
Ход матча
2'
1:0
19'
24'
34'
2:0
43'
3:0
60'
63'
85'
88'
4:0
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
31
Грошшо
Лукаш
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Краковия
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.12
Среднее время на гол
61
80
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.94
Среднее время на гол
72
95
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|18 (6)
|0.56
|Самец-Талар Пётр
|7
|0.22
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.22
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.06
|Маценко Егор
|2
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Жуковски Матеуш
|1
|0.03
|Петров Симеон
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
|Jakub Jezierski
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.25
|Ракочи Михал
|5
|0.16
|Patryk Makuch
|5
|0.16
|Атанасов Яни
|5 (1)
|0.16
|Karol Knap
|4 (2)
|0.13
|Гицэ Вирджил
|4
|0.13
|Ярошински Павел
|3
|0.09
|Глик Камил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|2
|0.06
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
|Filip Kucharczyk
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Маценко Егор
|5
|2
|Науэль Матиас
|5
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Петков Алекс
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|9
|0
|Атанасов Яни
|7
|0
|Ракочи Михал
|7
|0
|Какабадзе Отар
|5
|1
|Takuto Oshima
|6
|0
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Karol Knap
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Краковия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
9
Шленск Вроцлав
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
19
25
Шленск Вроцлав
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Краковия
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
24
34
Голы по времени матча
Забито
26
16
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
8%
4
25%
1-15
2
8%
5
31%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
9
35%
1
6%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
6
38%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Забито
21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
7
33%
9
32%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
1
6%
3
11%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
31%
9
33%
76-90
Забито
47
44
15 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
4
9%
8
18%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
8
17%
7
16%
61-75
16
34%
10
23%
76-90
Пропущено
29
43
11 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
2
7%
5
12%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
7
24%
4
9%
46-60
3
10%
4
9%
61-75
8
28%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Краковия
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
88
97
313
313
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
79
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2111
1517
1220
428
428
230
329
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11