Тур: 9. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 55435 Главный судья: Колтеску Себастьян
Ход матча
5'
35'
76'
0:1
89'
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
19 Luis Phelipe
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
ЧФР Клуж
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
49 матчей
32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
7 побед 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.9%
30.6%
24.5%
22 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.38
0.72
Среднее время на гол
65
125
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
0.88
0.92
Среднее время на гол
102
98
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.12
0.82
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
80
110
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|18 (3)
|0.46
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.38
|Балута Александр
|6
|0.15
|Микулеску Давид
|5
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.1
|Шут Адриан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Джокович Дамьян
|3 (1)
|0.08
|Попеску Октавиан
|2
|0.05
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|17
|0.44
|Бирлигея Даниэль
|13
|0.33
|Мухар Карло
|9
|0.23
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.15
|Авуну Дюрель
|3
|0.08
|Айети Арлинд
|3
|0.08
|Дяк Чиприан
|2
|0.05
|Камора Мауру
|2
|0.05
|Маня Кристьян
|2
|0.05
|Джуричич Лука
|2
|0.05
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|10
|0
|Попеску Октавиан
|9
|0
|Олару Дариус
|7
|1
|Балута Александр
|8
|0
|Крецу Валентин
|6
|1
|Шут Адриан
|7
|0
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Siyabonga Ngezana
|5
|0
|Ликсандру Михай
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|10
|0
|Тахцидис Панайотис
|7
|0
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Бирлигея Даниэль
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Фика Алин
|3
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|3
|0
|Сава Рэзван
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
ЧФР Клуж
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (11)
42% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
5
11
ФКСБ
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
ЧФР Клуж
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
30
34
ФКСБ
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (15)
31% (12)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
38% (15)
33% (13)
ЧФР Клуж
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (9)
49% (19)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
36% (14)
44% (17)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
35
45
Голы по времени матча
Забито
32
32
21 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
7
22%
4
13%
1-15
8
25%
3
9%
16-30
6
19%
10
31%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
3
9%
9
28%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 18
2
11%
5
16%
1-15
3
16%
5
16%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
2
11%
8
26%
61-75
7
37%
7
23%
76-90
Забито
31
35
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
23 Не забивали 24
6
19%
6
17%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
2
6%
9
26%
61-75
4
13%
7
20%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
15%
2
17%
1-15
4
20%
5
42%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
63
67
37 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 34
28 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
13
21%
10
15%
1-15
13
21%
7
10%
16-30
11
17%
16
24%
31-45
12
19%
7
10%
46-60
7
11%
11
16%
61-75
7
11%
16
24%
76-90
Пропущено
39
43
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
5
13%
7
16%
1-15
7
18%
10
23%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
8
21%
9
21%
61-75
9
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Результаты матчей
ФКСБ
ЧФР Клуж
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Точный счет
0:1
6 раз 15%
2:1
6 раз 15%
2:2
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 33%
1
12 раз 31%
0
6 раз 15%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 33%
0
8 раз 21%
3
7 раз 18%
4
6 раз 15%
2
5 раз 13%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
154
128
109
416
712
119
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
164
910
812
415
614
118
317
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
336
Больше Меньше
318
2118
1821
831
1326
237
633
138
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10