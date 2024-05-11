Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

82' Тактическая замена. Попеску Октавиан уходит с поля и его заменяет David Popa

80' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

79' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет ФКСБ

77' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

76' Г О О О О Л - Вау! Отеле Филип классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

76' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

70' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет ФКСБ

65' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Adrian Sut успешно блокирует удар.

64' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

62' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

56' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля