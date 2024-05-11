  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 55435 Главный судья: Колтеску Себастьян
ФКСБ
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
5' Желтая карточка
Кирикеш Влад
35' Желтая карточка
Мухар Карло
0:1
76' Гол
Отеле Филип
90'+5
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
ФКСБ
ЧФР Клуж

История личных встреч

ФКСБ
ЧФР Клуж

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

49 матчей

32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
7 побед 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.9%
30.6%
24.5%
22 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.72

Среднее время на гол

65
125

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

0.88
0.92

Среднее время на гол

102
98

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.12
0.82

Тотал матчей

2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

80
110

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 18 (3) 0.46
Олару Дариус 15 (4) 0.38
Балута Александр 6 0.15
Микулеску Давид 5 0.13
Компаньо Андреа 4 (2) 0.1
Шут Адриан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Джокович Дамьян 3 (1) 0.08
Попеску Октавиан 2 0.05
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 17 0.44
Бирлигея Даниэль 13 0.33
Мухар Карло 9 0.23
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.15
Авуну Дюрель 3 0.08
Айети Арлинд 3 0.08
Дяк Чиприан 2 0.05
Камора Мауру 2 0.05
Маня Кристьян 2 0.05
Джуричич Лука 2 0.05
Йебоа Эммануэль 2 0.05
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 9 2
Радунович Ристо 10 0
Попеску Октавиан 9 0
Олару Дариус 7 1
Балута Александр 8 0
Крецу Валентин 6 1
Шут Адриан 7 0
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Siyabonga Ngezana 5 0
Ликсандру Михай 5 0
Дава Джойским 3 1
Компаньо Андреа 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 10 0
Тахцидис Панайотис 7 0
Дяк Чиприан 6 0
Бирлигея Даниэль 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Отеле Филип 4 0
Илие Матей 2 1
Камора Мауру 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Бобен Матия 3 0
Фика Алин 3 0
Кейта Абдул-Кадер 3 0
Сава Рэзван 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Джуричич Лука 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Маня Кристьян 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Дан Петреску 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
ЧФР Клуж
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (11)
42% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

5
11
ФКСБ
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
ЧФР Клуж
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

30
34
ФКСБ
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (15)
31% (12)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
38% (15)
33% (13)
ЧФР Клуж
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (9)
49% (19)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
36% (14)
44% (17)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

35
45

Голы по времени матча

Забито

32
32
21 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
7
22%
4
13%
1-15
8
25%
3
9%
16-30
6
19%
10
31%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
3
9%
9
28%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 18
2
11%
5
16%
1-15
3
16%
5
16%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
2
11%
8
26%
61-75
7
37%
7
23%
76-90

Забито

31
35
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
23 Не забивали 24
6
19%
6
17%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
2
6%
9
26%
61-75
4
13%
7
20%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
15%
2
17%
1-15
4
20%
5
42%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

63
67
37 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 34
28 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
13
21%
10
15%
1-15
13
21%
7
10%
16-30
11
17%
16
24%
31-45
12
19%
7
10%
46-60
7
11%
11
16%
61-75
7
11%
16
24%
76-90

Пропущено

39
43
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
5
13%
7
16%
1-15
7
18%
10
23%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
8
21%
9
21%
61-75
9
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0

Результаты матчей

ФКСБ
ЧФР Клуж

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Точный счет

0:1
6 раз 15%
2:1
6 раз 15%
2:2
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 33%
1
12 раз 31%
0
6 раз 15%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 33%
0
8 раз 21%
3
7 раз 18%
4
6 раз 15%
2
5 раз 13%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
4
12
8
1.5
10
9
4
16
2.5
7
12
1
19
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
4
9
10
1.5
8
12
4
15
2.5
6
14
1
18
3.5
3
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
6
0.5
Больше Меньше
31
8
21
18
1.5
18
21
8
31
2.5
13
26
2
37
3.5
6
33
1
38
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 38 15 12 11 51 - 52 57
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Германнштадт
 38 12 15 11 46 - 37 51
9.
Университатя Клуж
 38 12 15 11 46 - 48 51
10.
Оцелул Галац
 38 11 17 10 40 - 43 50
11.
Петролул Плоешти
 38 10 16 12 37 - 44 46
12.
Политехника Яссы
 38 9 13 16 38 - 52 40
13.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
14.
У Крайова 1948
 38 10 7 21 50 - 63 37
15.
Динамо Бухарест
 38 9 9 20 30 - 53 36
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
10.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
11.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
6.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Петролул Плоешти Папп Пол 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 55435 болельщиков
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 61%, ЧФР Клуж: 39%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Михаэль Петер из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал David Popa
  • 94'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 92'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Фика Алин из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Микулеску Давид
  • 91'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
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