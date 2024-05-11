Тур: 31. Стадион: Дженерали Арена.
0:1
Перерыв
Ход матча
7'
28'
36'
0:1
24
Tin
Plavotic
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисНападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Аустрия Вена
Вольфсбергер
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
22.2%
3.7%
20 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
45 матчей
46.7%
20%
33.3%
21 победа 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.2%
53.3%
24.5%
10 побед 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
44.4%
31.1%
24.5%
20 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.42
Среднее время на гол
59
63
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.1
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
62
57
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
65
71
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.35
|Фитц Доминик
|7 (3)
|0.23
|Асллани Фисник
|4
|0.13
|Хускович Муарем
|3
|0.1
|Шмидт Александер
|2
|0.06
|Вучич Ромео
|2
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Галвао Лукас
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|10 (2)
|0.32
|Augustine Boakye
|7
|0.23
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.19
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.1
|Яшич Адис
|2
|0.06
|Забитцер Томас
|1
|0.03
|Ридер Флориан
|1
|0.03
|Кеннеди Скотт
|1
|0.03
|Тиджани Самсон
|1
|0.03
|Омич Эрвин
|1
|0.03
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Алтунашвили Сандро
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|9
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Фишер Манфред
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Гуэнуш Хаким
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Шмидт Александер
|2
|0
|Мейсль Маттео
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Верачниг Николас
|6
|1
|Augustine Boakye
|5
|1
|Баумгартнер Доминик
|6
|0
|Шерцер Йонатан
|6
|0
|Балло Тьерно
|4
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Яшич Адис
|4
|0
|Ибертсбергер Лукас
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Омич Эрвин
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Гютльбауэр Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Вольфсбергер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
6
Аустрия Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
11
15
Аустрия Вена
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
Вольфсбергер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
6
30%
6
38%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
3
30%
7
35%
76-90
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
46%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
5
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
3
16%
2
10%
76-90
Забито
33
32
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
12 Не забивали 13
9
27%
6
19%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
8
24%
8
25%
76-90
Пропущено
29
40
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 23
5
17%
6
15%
1-15
4
14%
2
5%
16-30
7
24%
5
13%
31-45
4
14%
8
20%
46-60
3
10%
10
25%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Точный счет
0:0
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
78
411
312
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1812
1119
921
327
525
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|0:1
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|1:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|0:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|1:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9