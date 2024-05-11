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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Аустрия Вена
0:1
Перерыв
Вольфсбергер
0'
7' Желтая карточка
Фитц Доминик
28' Желтая карточка
Балло Тьерно
0:1
36' Гол
Тиджани Самсон

Ход матча

7'
Фитц Доминик
 
28'
 
Балло Тьерно
36'
0:1
Тиджани Самсон
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
3.95
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3.85
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Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
30
Фишер
Манфред
37
Вельс
Моритц
41
Крэтзиг
Франс
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
10
Асллани
Фисник
32
Гютльбауэр
Лукас
44
Омич
Эрвин
8
Писингер
Симон
77
Maximilian
Scharfetter
22
Баумгартнер
Доминик
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
4
Кеннеди
Скотт
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
17
Верачниг
Николас
Аустрия Вена
3-4-3
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Вольфсбергер

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
22.2%
3.7%
20 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

45 матчей

46.7%
20%
33.3%
21 победа 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
53.3%
24.5%
10 побед 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

44.4%
31.1%
24.5%
20 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.42

Среднее время на гол

59
63

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.1

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

62
57

Голов в среднем за матч

1.38
1.27

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

65
71

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.35
Фитц Доминик 7 (3) 0.23
Асллани Фисник 4 0.13
Хускович Муарем 3 0.1
Шмидт Александер 2 0.06
Вучич Ромео 2 0.06
Ранфтль Райнхольд 1 0.03
Крэтзиг Франс 1 0.03
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Хандль Йоханнес 1 0.03
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Галвао Лукас 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 10 (2) 0.32
Augustine Boakye 7 0.23
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.19
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.1
Яшич Адис 2 0.06
Забитцер Томас 1 0.03
Ридер Флориан 1 0.03
Кеннеди Скотт 1 0.03
Тиджани Самсон 1 0.03
Омич Эрвин 1 0.03
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Алтунашвили Сандро 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 9 2
Хандль Йоханнес 9 0
Ранфтль Райнхольд 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Фишер Манфред 6 0
Фитц Доминик 6 0
Хускович Муарем 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Гуэнуш Хаким 3 1
Грубер Андреас 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Шмидт Александер 2 0
Мейсль Маттео 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Верачниг Николас 6 1
Augustine Boakye 5 1
Баумгартнер Доминик 6 0
Шерцер Йонатан 6 0
Балло Тьерно 4 1
Бамба Мохаммед 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Яшич Адис 4 0
Ибертсбергер Лукас 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Омич Эрвин 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Гютльбауэр Лукас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Вольфсбергер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
6
Аустрия Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

11
15
Аустрия Вена
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
Вольфсбергер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
6
30%
6
38%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
30%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
3
30%
7
35%
76-90

Забито

13
16
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
46%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
5
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Забито

33
32
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
12 Не забивали 13
9
27%
6
19%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
8
24%
8
25%
76-90

Пропущено

29
40
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 23
5
17%
6
15%
1-15
4
14%
2
5%
16-30
7
24%
5
13%
31-45
4
14%
8
20%
46-60
3
10%
10
25%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
18
12
11
19
1.5
9
21
3
27
2.5
5
25
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 0:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 1:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 0:1 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 0:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 1:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 0:1 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 1:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Тиджани Самсон бьет в цель!
  • 28'
    Тьерно Балло получил желтую карточку от судьи
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