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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 13.
Металлург Липецк
1:1
Второй тайм: 68'
Ротор

Ход матча

31'
0:1
Никитин Алексей
46'
Крикуненко Александр
1:1
Прогнозы 118
Металлург Липецк 18.6% (22)
X 30.5% (36)
Ротор 50.8% (60)
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Металлург Липецк
Ротор

История личных встреч

Металлург Липецк
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ВЛА
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёмин Денис 7 0.23
Арустамян Артур 4 0.13
Мосиян Сергей 3 0.1
Великородный Дмитрий 2 0.06
Крикуненко Александр 2 0.06
Максимчук Артур 2 0.06
Тюменцев Даниил 2 (2) 0.06
Дорофеев Никита 1 0.03
Янушковский Роман 1 0.03
Елеев Максим 1 0.03
Черняков Даниил 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.2
Сафронов Илья 5 0.17
Арсентьев Даниил 5 0.17
Никитин Алексей 3 0.1
Зуйков Сергей 3 0.1
Магомедов Рашид 3 (1) 0.1
Дворецков Филипп 2 0.07
Пяткин Иван 2 0.07
Шумских Алексей 1 0.03
Болов Руслан 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арустамян Артур 0 1
Тюменцев Даниил 0 1
Крикуненко Александр 0 1
Заботкин Михаил 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1

Результаты матчей

Металлург Липецк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
5
Металлург Липецк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

12
20
Металлург Липецк
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Ротор
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
50%
3
19%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 16
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
3
20%
8
35%
76-90

Пропущено

25
12
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
7
28%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
8
32%
2
17%
76-90

Забито

26
36
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 7
3
12%
3
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
6
23%
9
25%
61-75
7
27%
11
31%
76-90

Пропущено

35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
6%
2
7%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
8
23%
5
18%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
13
37%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 5:1 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Велес Москва - Металлург Липецк 0:2
Металлург Липецк - Краснодар-2 0:2 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Муром 0:0 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Иртыш Омск - Металлург Липецк 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Салют - Металлург Липецк 0:4 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Форте 1:0 Текстильщик - Металлург Липецк 6:1
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0
Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0

Результаты матчей

Металлург Липецк
Ротор

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
8 раз 27%
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Металлург Липецк
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
11
1.5
4
9
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
22
7
6
24
1.5
10
19
2
28
2.5
3
26
1
29
3.5
1
28

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
2.
Новосибирск
 11 5 5 1 13 - 6 20
3.
Ротор
 1:1 Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
4.
Чайка
 0:3 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
5.
Родина-2 Москва
 3:0 12 4 4 4 21 - 15 16
6.
Краснодар-2
 0:3 Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
7.
Челябинск
 3:0 11 3 4 4 12 - 13 13
8.
Муром
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Велес Москва
 Заявка 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Металлург Липецк
 1:1 13 2 5 6 8 - 17 11

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 12 8 3 1 17 - 5 27
2.
Авангард Курск
 0:0 12 5 3 4 10 - 11 18
3.
Калуга
 1:0 12 4 5 3 17 - 16 17
4.
Химик Дзержинск
 12 4 5 3 12 - 11 17
5.
Текстильщик
 12 3 8 1 12 - 10 17
6.
Машук-КМВ
 0:1 12 4 3 5 8 - 11 15
7.
Иртыш Омск
 2:0 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 12 13
9.
Торпедо Миасс
 0:2 12 2 5 5 10 - 14 11
10.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
3.
Чайка
 0:3 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4.
Родина-2 Москва
 3:0 6 4 1 1 17 - 6 13
5.
Краснодар-2
 0:3 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Ротор
 1:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
7.
Челябинск
 3:0 4 3 1 0 6 - 1 10
8.
Металлург Липецк
 1:1 7 1 5 1 5 - 6 8
9.
Муром
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Велес Москва
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Химик Дзержинск
 7 3 3 1 7 - 5 12
3.
Авангард Курск
 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
4.
Калуга
 1:0 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Иртыш Омск
 2:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Текстильщик
 6 1 5 0 5 - 4 8
7.
Машук-КМВ
 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 1 2 2 6 - 4 5
9.
Торпедо Миасс
 0:2 6 1 2 3 5 - 8 5
10.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 1:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
2.
Новосибирск
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 1 - 3 5
4.
Велес Москва
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
5.
Муром
 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
6.
Краснодар-2
 0:3 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
7.
Чайка
 0:3 Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
8.
Металлург Липецк
 1:1 6 1 0 5 3 - 11 3
9.
Родина-2 Москва
 3:0 6 0 3 3 4 - 9 3
10.
Челябинск
 3:0 7 0 3 4 6 - 12 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
2.
Текстильщик
 6 2 3 1 7 - 6 9
3.
Калуга
 1:0 6 2 3 1 8 - 9 9
4.
Авангард Курск
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
6.
Машук-КМВ
 0:1 5 2 1 2 2 - 2 7
7.
Торпедо Миасс
 0:2 6 1 3 2 5 - 6 6
8.
Иртыш Омск
 2:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
9.
Химик Дзержинск
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 11
Текстильщик Скворцов Алексей 11
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    67'
    Двойная замена в составе "Металлурга" случилась. Вместо Сёмина и Глебова игру продолжать будут Борисенко и Максимчук.
  • 66'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 65'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Арустамян в подкате от Никитина. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Металлурга".
  • 64'
    На фланге Пелих в подкате заехал по ногам Глебову. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Металлурга".
  • 63'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Пяткин на ход Прищепе, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • 62'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Пелих, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Крикуненко.
  • Замена
    60'
    Двойная замена в составе "Ротора" произошла. Вместо Крашевского и Усанова на поле появились Шильников и Прищепа.
  • Желтая карточка
    59'
    Крикуненко на фланге грубо заехал по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 58'
    Выиграл подбор на линии штрафной Усанов и с лету пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 57'
    Убежал на ворота соперника Лаврищев, обыграл голкипера, но с острого угла не стал бить, а отдал поперек на Сафронова, но выстрел последнего заблокировал в подкате Гречкин.
  • 56'
    Накрутил соперника на фланге Гаджимурадов и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше Коротких.
  • 55'
    С угла поля навесил Войдель на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Крикуненко, но не смог дотянуться до мяча.
  • 54'
    Покатил с левого фланга в штрафную Великородный, но здесь Пелих в падении вынес снаряд на угловой.
  • 53'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Великородный и с лету пробил по воротам, но сфера полетела выше перекладины.
  • Опасный момент
    52'
    Разыграли штрафной хозяева, после чего подхватил снаряд Великородный и пробил метров с двадцати трех, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
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    • 51'
      На фланге грамотно подставился Великородный и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
    • 50'
      Сместился на скорости с правого фланга в штрафную Арустамян и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 49'
      По флангу Коротких отдавал пас на ход Пахомову, но тот в силовой борьбе с защитником не смог пробить по воротам. 
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Александр Крикуненко! Сразу же удалось сравнять счет игрокам "Металлурга"! Забросил в штрафную соперника Глебов, в направлении Крикуненко, который в борьбе с защитником вколотил снаряд в падении головой в сетку.
    • 47'
      Отобрал мяч на фланге Сёмин и прострелил поперек на Арустамяна, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли хозяева отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Ротора"!
    • Угловой
      45'
      Прострелил Арустамян с правого фланга в центр штрафной, но Пелих в чистом подкате вынес сферу на угловой.
    • 44'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Войдель. Потребуется ему помощь медиков.
    • 43'
      Забросил в штрафную Пяткин на ход Гаджимурадову, но тот нарушил правила в борьбе против Крикуненко.
    • 42'
      По флангу оторвался от защитника на скорости Войдель и покатил в центр на Гречкина, но тот не смог добраться до мяча.
    • 41'
      С правого фланга навесил Арустамян, но здесь головой Пелих вынес сферу за пределы поля.
    • 40'
      Убегал в контратаку Гаджимурадов на скорости и прострелил поперек на Сафронова, но на выходе перехватил снаряд Кобзев.
    • 39'
      Ушел от соперника по флангу Арустамян и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 38'
      По флангу забросил Завезён на ход Гаджимурадову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику и выпустил сферу в аут.
    • 37'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Войдель и пробил по воротам, но не попал он на этот раз в створ.
    • 36'
      Покатил низом в штрафную Глебов на ход Арустамяну, но тому пробить в силовой борьбе не дал Пелих.
    • 35'
      Ушел от соперника по флангу Завезён и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 34'
      Сместился с левого фланга в центр Арустамян и пробил в ближний угол, но точности ему явно не хватило.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Алексей Никитин! Удалось все же гостям открыть счёт! Навесил со штрафного Шумских во вратарскую, где пробил головой Завезён, но отбил в падении голкипер. На добивании сыграл Никитин, отправив сферу в сетку.
    • Опасный момент
      31'
      С правого фланга на дальнюю штангу пробивал Комар. Здесь в падении головой пробивал Сёмиен, но в падении спас свою команду Аверкиев.
    • 30'
      Проникающий пас исполнял Комар в штрафную на Крикуненко, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 29'
      Протащил мяч к штрафной соперника Арустамян и прострелил в центр штрафной, но на выходе сферу перехватил Аверкиев.
    • 28'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Крикуненко на ход Глебову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 27'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Шумских, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 26'
      В столкновении с соперником получил повреждение Гаджимурадов. Потребуется ему помощь медиков.
    • 25'
      Мягко забросил в штрафную соперника Шумских на ход Сафронову, но тот пробить головой так и не смог.
    • 24'
      Сместился от левого фланга к штрафной соперника Глебов и пробил издали, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 23'
      Убегал один на один с голкипером Гаджимурадов после заброса от Сафронова, но переиграть в ближнем бою Кобзева не удалось ему.
    • 22'
      Покатил с левого фланга в штрафную Пахомов низом, но тут спокойно вынес сферу за пределы поля Крашевский.
    • 21'
      Ушел от соперника финтом по флангу Войдель и навесил в центр штрафной, но мяч здесь головой вынес сферу Пелих за пределы поля.
    • 20'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Комар и пробил с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.
    • 19'
      С угла поля навесил в центр штрафной Сёмин, но вышел из ворот на скорости Аверкиев и забрал мяч в свои руки.
    • Желтая карточка
      18'
      На фланге получил по ногам Великородный в борьбе против Никитина. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 17'
      Протащил мяч по флангу на скорости Усанов и отдал в центр на Сафронова, но тому пробить не дал Крикуненко.
    • 16'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Великородный после паса от Арустамяна, но мяч полетел немного неточно.
    • 15'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Арустамян, но здесь Завезён вынес сферу за пределы поля головой.
    • Угловой
      14'
      Ушел от соперника по флангу Глебов и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 13'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Гаджимурадов, но пробил издали крайне неточно.
    • 12'
      По флангу убегал в контратаку на скорости Лаврищев и отдал поперек на Сафронова, но тому пробить не дал защитник.
    • 11'
      Диагональ исполнял Комар на левый фланг, куда забегал Арустамян, но мяч полетел слишком сильно за пределы поля.
    • 10'
      С центра поля забросил Лаврищев в штрафную на Сафронова, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Кобзев.
    • 9'
      По флангу Арустамян забросил на ход Сёмину, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 8'
      Убежал от соперника Гречкин по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Пяткин и прострелил в центр на Сафронова, но тому пробить не позволили защитники.
    • 6'
      Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Сафронов. Потребуется ему помощь медиков.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Сафронов в борьбе против Пахомова. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 4'
      Сместился с фланга в центр Арустамян и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.
    • 3'
      Забросил с фланга в штрафную соперника Комар на ход Пахомову, но тому пробить не позволил Пелих в верховой борьбе.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В очередной встрече тура Второй лиги России нас ждёт противостояние "Металлурга" и "Ротора". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 118
    Металлург Липецк 18.6% (22)
    X 30.5% (36)
    Ротор 50.8% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Металлург Липецк
    Ничья
    Ротор
    5.00
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    5.80
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    2.08
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Металлург Липецк 1:1 Ротор

    Исход игры
    Металлург Липецк
    18.6% (22)
    Ничья
    30.5% (36)
    Ротор
    50.8% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (45)
    Меньше
    59.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (35)
    1:2 Ротор
    24.6% (29)
    0:1 Ротор
    16.9% (20)
    2:1 Металлург Липецк
    11% (13)
    0:2 Ротор
    5.1% (6)
    1:0 Металлург Липецк
    4.2% (5)
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