Тур: 13.
1:1
Второй тайм: 68'
Ход матча
31'
0:1
46'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Комар СтепанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Глебов ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сазонов ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Машнин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Шмаков ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Болов РусланНападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
История личных встреч
Металлург Липецк
Ротор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёмин Денис
|7
|0.23
|Арустамян Артур
|4
|0.13
|Мосиян Сергей
|3
|0.1
|Великородный Дмитрий
|2
|0.06
|Крикуненко Александр
|2
|0.06
|Максимчук Артур
|2
|0.06
|Тюменцев Даниил
|2 (2)
|0.06
|Дорофеев Никита
|1
|0.03
|Янушковский Роман
|1
|0.03
|Елеев Максим
|1
|0.03
|Черняков Даниил
|1
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.2
|Сафронов Илья
|5
|0.17
|Арсентьев Даниил
|5
|0.17
|Никитин Алексей
|3
|0.1
|Зуйков Сергей
|3
|0.1
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.1
|Дворецков Филипп
|2
|0.07
|Пяткин Иван
|2
|0.07
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Болов Руслан
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Карточки
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арустамян Артур
|0
|1
|Тюменцев Даниил
|0
|1
|Крикуненко Александр
|0
|1
|Заботкин Михаил
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
Результаты матчей
Металлург Липецк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
5
Металлург Липецк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
12
20
Металлург Липецк
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Ротор
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
50%
3
19%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 16
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
3
20%
8
35%
76-90
Пропущено
25
12
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
7
28%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
8
32%
2
17%
76-90
Забито
26
36
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 7
3
12%
3
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
6
23%
9
25%
61-75
7
27%
11
31%
76-90
Пропущено
35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
6%
2
7%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
8
23%
5
18%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
13
37%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 5:1 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Велес Москва - Металлург Липецк 0:2
Металлург Липецк - Краснодар-2 0:2 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Муром 0:0 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Иртыш Омск - Металлург Липецк 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Салют - Металлург Липецк 0:4 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Форте 1:0 Текстильщик - Металлург Липецк 6:1
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0
Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0
Результаты матчей
Металлург Липецк
Ротор
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
8 раз 27%
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Металлург Липецк
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
133
213
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
94
411
49
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
227
624
1019
228
326
129
128
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|2.
|11
|5
|5
|1
|13 - 6
|20
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|4.
|0:3 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|5.
|3:0
|12
|4
|4
|4
|21 - 15
|16
|6.
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|7.
|3:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|10.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 5
|27
|2.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|3.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|5.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|6.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|8 - 11
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 12
|13
|9.
|0:2
|12
|2
|5
|5
|10 - 14
|11
|10.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|0:3 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|5.
|0:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|7.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|8.
|1:1
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|7.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 4
|5
|9.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|2.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|1 - 3
|5
|4.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|5.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|6.
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|0:3 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|8.
|1:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|9.
|3:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|10.
|3:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|3.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|2:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Муром
|Азявин Илья
|16
|Чайка
|Долгов Павел
|11
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|11
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Металлург Липецк 1:1 Ротор
Исход игры
Металлург Липецк
18.6% (22)
Ничья
30.5% (36)
Ротор
50.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (35)
1:2 Ротор
24.6% (29)
0:1 Ротор
16.9% (20)
2:1 Металлург Липецк
11% (13)
0:2 Ротор
5.1% (6)
1:0 Металлург Липецк
4.2% (5)
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