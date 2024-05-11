Двойная замена в составе "Ротора" произошла. Вместо Крашевского и Усанова на поле появились Шильников и Прищепа.

С правого фланга навесил в центр штрафной Пелих, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Крикуненко.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Пяткин на ход Прищепе, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

На фланге Пелих в подкате заехал по ногам Глебову. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Металлурга".

Перед чужой штрафной получил по ногам Арустамян в подкате от Никитина. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Металлурга".

Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

Двойная замена в составе "Металлурга" случилась. Вместо Сёмина и Глебова игру продолжать будут Борисенко и Максимчук.

Разыграли штрафной хозяева, после чего подхватил снаряд Великородный и пробил метров с двадцати трех, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

Выиграл подбор у штрафной соперника Великородный и с лету пробил по воротам, но сфера полетела выше перекладины.

Покатил с левого фланга в штрафную Великородный, но здесь Пелих в падении вынес снаряд на угловой.

С угла поля навесил Войдель на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Крикуненко, но не смог дотянуться до мяча.

Накрутил соперника на фланге Гаджимурадов и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше Коротких.

Убежал на ворота соперника Лаврищев, обыграл голкипера, но с острого угла не стал бить, а отдал поперек на Сафронова, но выстрел последнего заблокировал в подкате Гречкин.

Выиграл подбор на линии штрафной Усанов и с лету пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

Крикуненко на фланге грубо заехал по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Отобрал мяч на фланге Сёмин и прострелил поперек на Арустамяна, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Александр Крикуненко! Сразу же удалось сравнять счет игрокам "Металлурга"! Забросил в штрафную соперника Глебов, в направлении Крикуненко, который в борьбе с защитником вколотил снаряд в падении головой в сетку.

По флангу Коротких отдавал пас на ход Пахомову, но тот в силовой борьбе с защитником не смог пробить по воротам.

Сместился на скорости с правого фланга в штрафную Арустамян и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

На фланге грамотно подставился Великородный и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Забросил в штрафную Пяткин на ход Гаджимурадову, но тот нарушил правила в борьбе против Крикуненко.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Войдель. Потребуется ему помощь медиков.

Прострелил Арустамян с правого фланга в центр штрафной, но Пелих в чистом подкате вынес сферу на угловой.

Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Ротора"!

42' По флангу оторвался от защитника на скорости Войдель и покатил в центр на Гречкина, но тот не смог добраться до мяча.

41' С правого фланга навесил Арустамян, но здесь головой Пелих вынес сферу за пределы поля.

40' Убегал в контратаку Гаджимурадов на скорости и прострелил поперек на Сафронова, но на выходе перехватил снаряд Кобзев.

39' Ушел от соперника по флангу Арустамян и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.

38' По флангу забросил Завезён на ход Гаджимурадову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику и выпустил сферу в аут.

37' Сместился с правого фланга к линии штрафной Войдель и пробил по воротам, но не попал он на этот раз в створ.

36' Покатил низом в штрафную Глебов на ход Арустамяну, но тому пробить в силовой борьбе не дал Пелих.

35' Ушел от соперника по флангу Завезён и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

34' Сместился с левого фланга в центр Арустамян и пробил в ближний угол, но точности ему явно не хватило.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Алексей Никитин! Удалось все же гостям открыть счёт! Навесил со штрафного Шумских во вратарскую, где пробил головой Завезён, но отбил в падении голкипер. На добивании сыграл Никитин, отправив сферу в сетку.

31' С правого фланга на дальнюю штангу пробивал Комар. Здесь в падении головой пробивал Сёмиен, но в падении спас свою команду Аверкиев.

30' Проникающий пас исполнял Комар в штрафную на Крикуненко, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

29' Протащил мяч к штрафной соперника Арустамян и прострелил в центр штрафной, но на выходе сферу перехватил Аверкиев.

28' Диагональ исполнял в штрафную соперника Крикуненко на ход Глебову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

27' С дальней дистанции пробивал по воротам Шумских, но мяч полетел намного выше перекладины.

26' В столкновении с соперником получил повреждение Гаджимурадов. Потребуется ему помощь медиков.

25' Мягко забросил в штрафную соперника Шумских на ход Сафронову, но тот пробить головой так и не смог.

24' Сместился от левого фланга к штрафной соперника Глебов и пробил издали, но мяч застрял в гуще защитников.

23' Убегал один на один с голкипером Гаджимурадов после заброса от Сафронова, но переиграть в ближнем бою Кобзева не удалось ему.

22' Покатил с левого фланга в штрафную Пахомов низом, но тут спокойно вынес сферу за пределы поля Крашевский.

21' Ушел от соперника финтом по флангу Войдель и навесил в центр штрафной, но мяч здесь головой вынес сферу Пелих за пределы поля.

20' Прорывался по центру к штрафной соперника Комар и пробил с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.

19' С угла поля навесил в центр штрафной Сёмин, но вышел из ворот на скорости Аверкиев и забрал мяч в свои руки.

18' На фланге получил по ногам Великородный в борьбе против Никитина. Судья показал желтую карточку нарушителю.

17' Протащил мяч по флангу на скорости Усанов и отдал в центр на Сафронова, но тому пробить не дал Крикуненко.

16' Ворвался в штрафную соперника на скорости Великородный после паса от Арустамяна, но мяч полетел немного неточно.

15' С угла поля навесил на дальнюю штангу Арустамян, но здесь Завезён вынес сферу за пределы поля головой.

14' Ушел от соперника по флангу Глебов и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

13' Протащил мяч по центру к штрафной соперника Гаджимурадов, но пробил издали крайне неточно.

12' По флангу убегал в контратаку на скорости Лаврищев и отдал поперек на Сафронова, но тому пробить не дал защитник.

11' Диагональ исполнял Комар на левый фланг, куда забегал Арустамян, но мяч полетел слишком сильно за пределы поля.

10' С центра поля забросил Лаврищев в штрафную на Сафронова, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Кобзев.

9' По флангу Арустамян забросил на ход Сёмину, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

8' Убежал от соперника Гречкин по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров замкнуть не смог.

7' Ушел от соперника по флангу Пяткин и прострелил в центр на Сафронова, но тому пробить не позволили защитники.

6' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Сафронов. Потребуется ему помощь медиков.

5' В центре поля получил по ногам Сафронов в борьбе против Пахомова. Штрафной удар исполнять будут гости.

4' Сместился с фланга в центр Арустамян и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.

3' Забросил с фланга в штрафную соперника Комар на ход Пахомову, но тому пробить не позволил Пелих в верховой борьбе.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.