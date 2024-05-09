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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 13.
Металлург Липецк
 
Позже
Ротор
Прогнозы 48
Металлург Липецк 22.9% (11)
X 31.3% (15)
Ротор 45.8% (22)
Все прогнозы

История личных встреч

Металлург Липецк
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ВЛА
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёмин Денис 7 0.23
Арустамян Артур 4 0.13
Мосиян Сергей 3 0.1
Великородный Дмитрий 2 0.07
Максимчук Артур 2 0.07
Тюменцев Даниил 2 (2) 0.07
Дорофеев Никита 1 0.03
Янушковский Роман 1 0.03
Елеев Максим 1 0.03
Черняков Даниил 1 0.03
Крикуненко Александр 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.21
Сафронов Илья 5 0.17
Арсентьев Даниил 5 0.17
Зуйков Сергей 3 0.1
Магомедов Рашид 3 (1) 0.1
Никитин Алексей 2 0.07
Дворецков Филипп 2 0.07
Пяткин Иван 2 0.07
Шумских Алексей 1 0.03
Болов Руслан 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арустамян Артур 0 1
Тюменцев Даниил 0 1
Крикуненко Александр 0 1
Заботкин Михаил 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1

Результаты матчей

Металлург Липецк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
5
Металлург Липецк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

12
20
Металлург Липецк
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Ротор
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
50%
3
19%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 16
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
3
20%
8
35%
76-90

Пропущено

25
12
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
7
28%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
8
32%
2
17%
76-90

Забито

26
36
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 7
3
12%
3
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
6
23%
9
25%
61-75
7
27%
11
31%
76-90

Пропущено

35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
6%
2
7%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
8
23%
5
18%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
13
37%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 5:1 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Велес Москва - Металлург Липецк 0:2
Металлург Липецк - Краснодар-2 0:2 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Муром 0:0 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Иртыш Омск - Металлург Липецк 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Салют - Металлург Липецк 0:4 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Форте 1:0 Текстильщик - Металлург Липецк 6:1
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0
Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0

Результаты матчей

Металлург Липецк
Ротор

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
8 раз 27%
0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Металлург Липецк
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
11
1.5
4
9
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
22
7
6
24
1.5
10
19
2
28
2.5
3
26
1
29
3.5
1
28

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
2.
Новосибирск
 11 5 5 1 13 - 6 20
3.
Чайка
 Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
4.
Ротор
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
5.
Краснодар-2
 Заявка 11 4 4 3 12 - 12 16
6.
Родина-2 Москва
 11 3 4 4 18 - 15 13
7.
Муром
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8.
Велес Москва
 Заявка 11 3 2 6 6 - 12 11
9.
Челябинск
 10 2 4 4 9 - 13 10
10.
Металлург Липецк
 12 2 4 6 7 - 16 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 11 7 3 1 16 - 5 24
2.
Авангард Курск
 11 5 2 4 10 - 11 17
3.
Химик Дзержинск
 11 4 5 2 12 - 10 17
4.
Машук-КМВ
 11 4 3 4 8 - 10 15
5.
Калуга
 11 3 5 3 16 - 16 14
6.
Текстильщик
 11 2 8 1 11 - 10 14
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 11 13
8.
Торпедо Миасс
 11 2 5 4 10 - 12 11
9.
Иртыш Омск
 Заявка 11 2 5 4 7 - 12 11
10.
Динамо Брянск
 Заявка 11 1 4 6 11 - 19 7

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
3.
Чайка
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Ротор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
6.
Родина-2 Москва
 5 3 1 1 14 - 6 10
7.
Челябинск
 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Муром
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 4 - 5 7
10.
Велес Москва
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Химик Дзержинск
 7 3 3 1 7 - 5 12
3.
Авангард Курск
 6 3 1 2 5 - 5 10
4.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Машук-КМВ
 7 2 2 3 6 - 9 8
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
7.
Калуга
 5 1 2 2 8 - 7 5
8.
Торпедо Миасс
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Текстильщик
 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
2.
Новосибирск
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Велес Москва
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
4.
Муром
 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
5.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
6.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 1 - 3 4
7.
Чайка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
8.
Металлург Липецк
 6 1 0 5 3 - 11 3
9.
Родина-2 Москва
 6 0 3 3 4 - 9 3
10.
Челябинск
 7 0 3 4 6 - 12 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Текстильщик
 6 2 3 1 7 - 6 9
3.
Калуга
 6 2 3 1 8 - 9 9
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
5.
Машук-КМВ
 4 2 1 1 2 - 1 7
6.
Авангард Курск
 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Торпедо Миасс
 6 1 3 2 5 - 6 6
8.
Химик Дзержинск
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Динамо Брянск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
10.
Иртыш Омск
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 11
Текстильщик Скворцов Алексей 11
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Химик Дзержинск Чубукин Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Металлург Липецк - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Металлург Липецк 22.9% (11)
    X 31.3% (15)
    Ротор 45.8% (22)
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    Где смотреть матч Металлург Липецк - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Металлург Липецк - Ротор

    Исход игры
    Металлург Липецк
    22.9% (11)
    Ничья
    31.3% (15)
    Ротор
    45.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:2 Ротор
    22.9% (11)
    2:1 Металлург Липецк
    14.6% (7)
    0:1 Ротор
    14.6% (7)
    1:0 Металлург Липецк
    6.3% (3)
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    Металлург Липецк
    Ротор
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