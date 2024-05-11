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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 3500
Аустрия Лустенау
1:0
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
22' Желтая карточка
Пашич Алем
1:0
37' Гол
Диаби Ядали
42' Желтая карточка
Gerald Scheiblehner
64' Желтая карточка
Ибрахими Мехмет
90'+6
27
Domenik
Schierl
3
Боатенг
Кеннеди
31
Маак
Маттиас
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
7
Fabian
Gmeiner
19
Бобциен
Бен
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
12
Луксе
Андреас
28
Marcel
Schantl
15
Маранда
Мануэль
23
Lukas
Tursch
8
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
19
Alexander
Briedl
20
Simon
Seidl
30
Добрас
Кристиан
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
Аустрия Лустенау
3-4-3
Блау-Вайсс Линц
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
5:2
ВЛ
2:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:3
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
1.09

Среднее время на гол

83
82

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.04
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
82

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 6 (2) 0.19
Диаби Ядали 4 0.13
Namory Cisse 3 0.1
Anthony Schmid 2 0.06
Бобциен Бен 1 0.03
Оливейра Андерсон 1 0.03
Dario Grujic 1 0.03
Leo Mikic 1 0.03
Pius Grabher 1 0.03
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 10 (3) 0.32
Simon Seidl 4 0.13
Simon Pirkl 3 0.1
Маранда Мануэль 3 0.1
Paul Mensah 2 0.06
Голлес Джулиан 2 0.06
Носс Конор 2 0.06
Добрас Кристиан 2 0.06
Фейертаг Штефан 1 0.03
Alexander Briedl 1 0.03
Кох Тобиас 1 (1) 0.03
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Marcel Schantl 0 0
Митрович Данило 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 4 2
Dario Grujic 6 0
Оливейра Андерсон 3 1
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Бобциен Бен 4 0
Боатенг Кеннеди 2 1
Namory Cisse 2 1
Маак Маттиас 3 0
Шато Патерсон 3 0
Fabian Gmeiner 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Matheus Lins 3 0
Майзль Лука 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Marco Krainz 7 0
Paul Mensah 6 0
Штраусс Фабио 5 0
Кох Тобиас 5 0
Хаудум Штефан 4 0
Ronivaldo II 4 0
Носс Конор 4 0
Добрас Кристиан 2 1
Маранда Мануэль 3 0
Пашич Алем 3 0
Митрович Данило 3 0
Alexander Briedl 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Ибрахими Мехмет 2 0
Simon Seidl 2 0
Gerald Scheiblehner 2 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Блау-Вайсс Линц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
8
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Блау-Вайсс Линц
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

8
15
Аустрия Лустенау
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Блау-Вайсс Линц
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
7%
5
33%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Пропущено

32
28
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
9%
4
14%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
7
22%
6
21%
31-45
5
16%
9
32%
46-60
6
19%
3
11%
61-75
6
19%
5
18%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
5
28%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
32%
3
17%
76-90

Забито

25
32
8 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
2
8%
9
28%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
6
19%
76-90

Пропущено

51
46
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
10%
9
20%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
10
22%
31-45
10
20%
11
24%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
12
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 55%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
7
2
13
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
17
0.5
Больше Меньше
19
12
6
25
1.5
9
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Вольфсбергер Балло Тьерно 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Gerald Scheiblehner получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Namory Cisse сделал результативную передачу.
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