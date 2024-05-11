Тур: 31. Стадион: Planet Pure Stadium. Зрители: 3500
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаПашич Алем
1:0
37' ГолДиаби Ядали
42' Желтая карточкаGerald Scheiblehner
64' Желтая карточкаИбрахими Мехмет
90'+6
Ход матча
22'
37'
1:0
64'
90'
31
Маак
Маттиас
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
19
Бобциен
Бен
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
23
Lukas
Tursch
17
Пашич
Алем
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
13 Matheus LinsЗащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
15 Namory CisseНападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
41 Enes Koc
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.08
1.09
Среднее время на гол
83
82
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.04
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
86
82
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|6 (2)
|0.19
|Диаби Ядали
|4
|0.13
|Namory Cisse
|3
|0.1
|Anthony Schmid
|2
|0.06
|Бобциен Бен
|1
|0.03
|Оливейра Андерсон
|1
|0.03
|Dario Grujic
|1
|0.03
|Leo Mikic
|1
|0.03
|Pius Grabher
|1
|0.03
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|10 (3)
|0.32
|Simon Seidl
|4
|0.13
|Simon Pirkl
|3
|0.1
|Маранда Мануэль
|3
|0.1
|Paul Mensah
|2
|0.06
|Голлес Джулиан
|2
|0.06
|Носс Конор
|2
|0.06
|Добрас Кристиан
|2
|0.06
|Фейертаг Штефан
|1
|0.03
|Alexander Briedl
|1
|0.03
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.03
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Marcel Schantl
|0
|0
|Митрович Данило
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|4
|2
|Dario Grujic
|6
|0
|Оливейра Андерсон
|3
|1
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Бобциен Бен
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Маак Маттиас
|3
|0
|Шато Патерсон
|3
|0
|Fabian Gmeiner
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Matheus Lins
|3
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Marco Krainz
|7
|0
|Paul Mensah
|6
|0
|Штраусс Фабио
|5
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Хаудум Штефан
|4
|0
|Ronivaldo II
|4
|0
|Носс Конор
|4
|0
|Добрас Кристиан
|2
|1
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Пашич Алем
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Alexander Briedl
|3
|0
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Ибрахими Мехмет
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Gerald Scheiblehner
|2
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Блау-Вайсс Линц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
8
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Блау-Вайсс Линц
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
15
Аустрия Лустенау
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Блау-Вайсс Линц
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
7%
5
33%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Пропущено
32
28
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
9%
4
14%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
7
22%
6
21%
31-45
5
16%
9
32%
46-60
6
19%
3
11%
61-75
6
19%
5
18%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
5
28%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
32%
3
17%
76-90
Забито
25
32
8 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
2
8%
9
28%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
6
19%
76-90
Пропущено
51
46
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
10%
9
20%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
10
22%
31-45
10
20%
11
24%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
12
24%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 55%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
105
412
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
97
213
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1417
Больше Меньше
1912
625
922
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|11 (3)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9