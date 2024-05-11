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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 3000
Сваровски Тироль
0:1
Конец матча
Альтах
0'
6' Желтая карточка
Устюндаг Джем
39' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
0:1
41' Гол
Гугганиг Лукас
67' Желтая карточка
Мюллер Валентино
79' Желтая карточка
Диарра Мамаду
84' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
84' Желтая карточка
Шульц Кофи
90' Желтая карточка
Sofian Bahloul
90'+5
40
Стейскал
Адам
20
Устюндаг
Джем
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
8
Диарра
Мамаду
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
30
Фадингер
Лукас
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
29
Mohamed
Ouedraogo
7
Ousmane
Diawara
20
Gustavo
VI
Сваровски Тироль
5-3-2
Альтах
3-5-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Альтах

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:0
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.92

Среднее время на гол

64
97

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.6

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 8 0.26
Диарра Мамаду 4 0.13
Кронбергер Лука 3 0.1
Эртльталер Юлиус 2 0.06
Томич Денис 2 (1) 0.06
Тафернер Маттойс 1 0.03
Шульц Кофи 1 0.03
Скрбо Стефан 1 0.03
Букса Александр 1 (1) 0.03
Osarenren Okungbowa 1 0.03
Огринец Санди 1 0.03
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike-Steven Baehre 5 (3) 0.16
Gustavo VI 3 0.1
Фадингер Лукас 3 0.1
Гугганиг Лукас 3 0.1
Гебауэр Кристиан 2 0.06
Sofian Bahloul 2 0.06
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.06
Mohamed Ouedraogo 1 0.03
Нухиу Атдхи 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Демаку Весель 1 0.03
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 8 0
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 6 1
Felix Bacher 6 1
Зульцбахер Лукас 5 1
Диарра Мамаду 6 0
Эртльталер Юлиус 5 0
Устюндаг Джем 5 0
Osarenren Okungbowa 4 0
Шульц Кофи 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Блуме Брор 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 12 0
Йегер Лукас 11 0
Нухиу Атдхи 7 1
Фадингер Лукас 8 0
Гугганиг Лукас 6 0
Felix Strauss 4 1
Райнер Константин 5 0
Лукачевич Леонардо 4 0
Демаку Весель 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Sofian Bahloul 3 0
Стоянович Деян 2 0
Райтер Доминик 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jan Jurcec 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Альтах
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
9
Сваровски Тироль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Альтах
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

8
10
Сваровски Тироль
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Альтах
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

27
23
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
6
22%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
11%
6
26%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
7
26%
4
17%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
25 Не забивали 22
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
15%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
8
30%
30%
2
14%
76-90

Забито

26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
2
8%
6
23%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
8
31%
5
19%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
4
15%
9
35%
76-90

Пропущено

54
37
21 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 22
10
19%
5
14%
1-15
2
4%
5
14%
16-30
9
17%
9
24%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
15
28%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2
Альтах
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Альтах

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
12
1.5
3
12
1
15
2.5
1
14
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
2
14
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
18
13
8
23
1.5
5
26
2
29
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Вольфсбергер Балло Тьерно 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
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