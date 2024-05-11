Тур: 31. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 3000
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаУстюндаг Джем
39' Желтая карточкаТафернер Маттойс
0:1
41' ГолГугганиг Лукас
67' Желтая карточкаМюллер Валентино
79' Желтая карточкаДиарра Мамаду
84' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
84' Желтая карточкаШульц Кофи
90' Желтая карточкаSofian Bahloul
90'+5
Ход матча
39'
41'
0:1
67'
79'
84'
90'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
-
28 Thomas Geris
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.92
Среднее время на гол
64
97
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.6
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
64
73
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|8
|0.26
|Диарра Мамаду
|4
|0.13
|Кронбергер Лука
|3
|0.1
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.06
|Томич Денис
|2 (1)
|0.06
|Тафернер Маттойс
|1
|0.03
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|Скрбо Стефан
|1
|0.03
|Букса Александр
|1 (1)
|0.03
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.03
|Огринец Санди
|1
|0.03
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Felix Bacher
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike-Steven Baehre
|5 (3)
|0.16
|Gustavo VI
|3
|0.1
|Фадингер Лукас
|3
|0.1
|Гугганиг Лукас
|3
|0.1
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.06
|Sofian Bahloul
|2
|0.06
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.06
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0.03
|Нухиу Атдхи
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Демаку Весель
|1
|0.03
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|8
|0
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|6
|1
|Felix Bacher
|6
|1
|Зульцбахер Лукас
|5
|1
|Диарра Мамаду
|6
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|5
|0
|Osarenren Okungbowa
|4
|0
|Шульц Кофи
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|12
|0
|Йегер Лукас
|11
|0
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Фадингер Лукас
|8
|0
|Гугганиг Лукас
|6
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Райнер Константин
|5
|0
|Лукачевич Леонардо
|4
|0
|Демаку Весель
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Sofian Bahloul
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Альтах
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
9
Сваровски Тироль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Альтах
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
8
10
Сваровски Тироль
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Альтах
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
27
23
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
6
22%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
11%
6
26%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
7
26%
4
17%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
25 Не забивали 22
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
15%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
8
30%
30%
2
14%
76-90
Забито
26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
2
8%
6
23%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
8
31%
5
19%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
4
15%
9
35%
76-90
Пропущено
54
37
21 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 22
10
19%
5
14%
1-15
2
4%
5
14%
16-30
9
17%
9
24%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
15
28%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2
Альтах
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Альтах
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
87
412
312
115
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
106
411
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1813
823
526
229
229
130
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|11 (3)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9