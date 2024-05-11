Тур: 9. Стадион: На Сихоти.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
28' Желтая карточкаГайдош Артур
1:0
32' ГолЭмека Чинонсо
44' Желтая карточкаLubomir Willweber
44' Желтая карточкаГодал Борис
44' Желтая карточкаRahim Ibrahim
44' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
Ход матча
28'
32'
1:0
44'
44'
44'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
18
Джуд
Сандей
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
33
Годал
Борис
16
Adam
Hanes
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акила ЖессеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
-
33 Годал БорисПолузащитник
- Нападающий
-
16 Adam HanesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.15
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.9
Среднее время на гол
61
100
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|7
|0.23
|Rahim Ibrahim
|6 (1)
|0.19
|Гонг Хилари
|5
|0.16
|Гайдош Артур
|5
|0.16
|Eynel Soares
|5
|0.16
|Эмека Чинонсо
|4
|0.13
|Samuel Kozlovsky
|3
|0.1
|Кмет Матуш
|1
|0.03
|Сковайса Лукаш
|1
|0.03
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Bright Donkor
|1
|0.03
|Джуд Сандей
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Джерлек Армин
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Emma Uchegbu
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|12 (1)
|0.39
|Рымаренко Мартин
|11 (2)
|0.35
|Глинка Марек
|4
|0.13
|Enzo Arevalo
|4
|0.13
|Депетрис Давид
|3
|0.1
|Загуменски Тимотей
|2
|0.06
|Пишоя Марьян
|2
|0.06
|Jakub Uhrincat
|2
|0.06
|Поважанец Якуб
|1
|0.03
|Lubomir Willweber
|1
|0.03
|Веселовски Доминик
|1
|0.03
|Слебодник Тибор
|1
|0.03
|Adam Hanes
|1
|0.03
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Ivan Mensah
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|9
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Гайдош Артур
|5
|0
|Илья Столица
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|10
|1
|Lukas Migala
|7
|0
|Рихтарех Давид
|6
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|1
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Пишоя Марьян
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Депетрис Давид
|2
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Трновски Михал
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Дукла Банска-Бистрица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
4
Тренчин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Дукла Банска-Бистрица
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
10
18
Тренчин
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Дукла Банска-Бистрица
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
25
25
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
9
36%
5
20%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
5
20%
6
24%
61-75
3
12%
3
12%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
5
24%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
4
19%
5
24%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
8
38%
76-90
Забито
39
46
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
3
8%
7
15%
1-15
5
13%
8
17%
16-30
13
33%
7
15%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
5
13%
8
17%
76-90
Пропущено
37
39
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 24
3
8%
5
13%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
10
27%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0
Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0
Результаты матчей
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
4:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
510
411
312
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
78
96
213
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
246
1317
1416
624
723
525
327
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|4
|5
|71 - 30
|70
|2.
|30
|17
|3
|10
|42 - 28
|54
|3.
|0:1
|31
|16
|6
|9
|51 - 42
|54
|4.
|30
|14
|10
|6
|45 - 30
|52
|5.
|1:0
|31
|13
|10
|8
|37 - 37
|49
|6.
|31
|11
|4
|16
|49 - 55
|37
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 15
|33
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|20 - 13
|33
|3.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|5.
|15
|9
|1
|5
|22 - 12
|28
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|0:1
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|4.
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|5.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|9