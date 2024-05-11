  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Тренчин
2:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
30' Желтая карточка
Гайдош Артур
1:0
31' Гол
Эмека Чинонсо
44' Желтая карточка
Lubomir Willweber
44' Желтая карточка
Годал Борис
44' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
44' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
2:0
74' Гол
Купусович Негош
90'+5
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
25
Сковайса
Лукаш
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
22
Джерлек
Армин
8
Гайдош
Артур
20
Rahim
Ibrahim
18
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
21
Lukas
Migala
16
Adam
Hanes
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Тренчин
4-1-4-1
Дукла Банска-Бистрица
5-4-1

История личных встреч

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:2
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
К
2:0
КС
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.15

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.9

Среднее время на гол

61
100

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 8 0.26
Rahim Ibrahim 6 (1) 0.19
Гонг Хилари 5 0.16
Гайдош Артур 5 0.16
Eynel Soares 5 0.16
Эмека Чинонсо 4 0.13
Samuel Kozlovsky 3 0.1
Кмет Матуш 1 0.03
Сковайса Лукаш 1 0.03
Холли Доминик 1 0.03
Bright Donkor 1 0.03
Джуд Сандей 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Джерлек Армин 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Emma Uchegbu 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 12 (1) 0.39
Рымаренко Мартин 11 (2) 0.35
Глинка Марек 4 0.13
Enzo Arevalo 4 0.13
Депетрис Давид 3 0.1
Загуменски Тимотей 2 0.06
Пишоя Марьян 2 0.06
Jakub Uhrincat 2 0.06
Поважанец Якуб 1 0.03
Lubomir Willweber 1 0.03
Веселовски Доминик 1 0.03
Слебодник Тибор 1 0.03
Adam Hanes 1 0.03
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Ivan Mensah 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 10 1
Бариш Дамьян 8 0
Гайдош Артур 5 0
Илья Столица 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Эмека Чинонсо 4 0
Eynel Soares 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 11 1
Lukas Migala 7 0
Рихтарех Давид 6 0
Рымаренко Мартин 3 1
Полиевка Роберт 4 0
Lubomir Willweber 4 0
Загуменски Тимотей 3 0
Пишоя Марьян 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Депетрис Давид 2 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Глинка Марек 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Трновски Михал 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Тренчин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Дукла Банска-Бистрица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
4
Тренчин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Дукла Банска-Бистрица
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
18
Тренчин
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Дукла Банска-Бистрица
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

27
25
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
7%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
10
37%
5
20%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
6
22%
6
24%
61-75
3
11%
3
12%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
4
25%
3
15%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
5
24%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
4
19%
5
24%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
8
38%
76-90

Забито

41
46
22 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
3
7%
7
15%
1-15
5
12%
8
17%
16-30
14
34%
7
15%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
8
20%
9
20%
61-75
5
12%
8
17%
76-90

Пропущено

37
41
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 25
3
8%
5
12%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
9
24%
7
17%
31-45
5
14%
9
22%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
10
27%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0
Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0

Результаты матчей

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

4:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
4
5 раз 16%
3
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
5
10
4
12
2.5
3
12
4
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
9
7
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
24
7
14
17
1.5
14
17
6
25
2.5
7
24
5
26
3.5
3
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 31 22 4 5 71 - 30 70
2.
Жилина
 31 16 7 8 52 - 42 55
3.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
4.
ДАК
 30 14 10 6 45 - 30 52
5.
Ружомберок
 31 12 11 8 37 - 38 47
6.
Железярне Подбрезова
 31 11 4 16 49 - 55 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 31 14 8 9 48 - 39 50
2.
Тренчин
 31 13 9 9 46 - 32 48
3.
Скалица
 31 11 6 14 33 - 36 39
4.
Михаловце
 31 6 9 16 29 - 46 27
5.
Кошице
 31 6 6 19 25 - 56 24
6.
Злате Моравце
 31 2 5 24 19 - 64 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 10 3 2 33 - 15 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
4.
Ружомберок
 16 9 4 3 20 - 14 31
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 16 9 2 5 28 - 15 29
2.
Скалица
 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 16 4 5 7 17 - 23 17
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 15 1 3 11 10 - 27 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 16 6 5 5 20 - 18 23
4.
ДАК
 15 5 6 4 15 - 14 21
5.
Ружомберок
 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 16 9 2 5 27 - 18 29
2.
Тренчин
 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 15 4 2 9 16 - 21 14
4.
Кошице
 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 15 2 4 9 12 - 23 10
6.
Злате Моравце
 16 1 2 13 9 - 37 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 11
Тренчин Rahim Ibrahim 1 10
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Железярне Подбрезова Rene Paraj 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Эмека Чинонсо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Тренчин 2:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный