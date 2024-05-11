Тур: 9. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
Ход матча
45'
1:0
25
Гази
Адам
19
Martin
Masik
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
11
Моха
Хадфи
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гази АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
-
37 Adam Krcik
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
11 Моха ХадфиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Michal JonecПолузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Скалица
Кошице
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
180
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|5
|0.16
|Матеёв Роберт
|5
|0.16
|Моронг Адам
|4
|0.13
|Подгорин Оливер
|3 (1)
|0.1
|Гаша Роман
|2
|0.06
|Martin Cernek
|2
|0.06
|Яо Янн Майкл
|1
|0.03
|Adam Krcik
|1
|0.03
|Градецки Матей
|1
|0.03
|Собчик Алекс
|1
|0.03
|Martin Nagy II
|1
|0.03
|Denis Baumgartner
|1
|0.03
|Davi Alves
|1
|0.03
|Власко Ян
|1 (1)
|0.03
|Martin Masik
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|9 (1)
|0.29
|Фабиш Лукаш
|2
|0.06
|Пачинда Эрик
|2
|0.06
|Кесе Кристи
|2
|0.06
|Петрак Бернард
|2
|0.06
|Фашко Михал
|1
|0.03
|Zyen Jones
|1
|0.03
|Галлович Давид
|1
|0.03
|Лачны Милош
|1
|0.03
|Грессак Лукас
|1
|0.03
|Анаане Тиджани
|1
|0.03
|Marcel Vasil
|1
|0.03
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Инносенти Нассим
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Daniel Smekal
|6
|0
|Martin Masik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Подгорин Оливер
|4
|0
|Martin Nagy II
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Матеёв Роберт
|3
|0
|Собчик Алекс
|3
|0
|Юнас Мартин
|3
|0
|Моронг Адам
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Martin Cernek
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Перрейра Криштиану
|3
|1
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|2
|1
|Хочко Дени
|3
|0
|Кесе Кристи
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Инносенти Нассим
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|3
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Кира Матуш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Кошице
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
10
Скалица
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Кошице
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
9
7
Скалица
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
Кошице
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
15
31
12 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
0
0%
9
29%
29%
1-15
5
33%
4
13%
16-30
7
47%
4
13%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
0
0%
7
23%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
4
27%
3
23%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
23%
3
14%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Забито
31
28
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
6
19%
6
21%
1-15
4
13%
5
18%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
5
16%
8
29%
76-90
Пропущено
37
52
23 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
5
14%
12
23%
1-15
8
22%
10
19%
16-30
10
27%
5
10%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
5
14%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2
Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Кошице
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1
Результаты матчей
Скалица
Кошице
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
2
8 раз 27%
1
6 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Скалица
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
411
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
411
510
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1515
822
921
525
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|4
|5
|71 - 30
|70
|2.
|30
|17
|3
|10
|42 - 28
|54
|3.
|0:1
|31
|16
|6
|9
|51 - 42
|54
|4.
|30
|14
|10
|6
|45 - 30
|52
|5.
|1:0
|31
|13
|10
|8
|37 - 37
|49
|6.
|31
|11
|4
|16
|49 - 55
|37
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 15
|33
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|20 - 13
|33
|3.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|5.
|15
|9
|1
|5
|22 - 12
|28
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|0:1
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|4.
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|5.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|9