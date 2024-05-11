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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Скалица
1:0
Конец матча
Кошице
0'
1:0
44' Гол
Градецки Матей
62' Желтая карточка
Martin Cernek
88' Красная карточка
Peter Varga
90' Желтая карточка
Медвед Жан
90'+5
1
Matej
Luksch
25
Гази
Адам
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
4
Градецки
Матей
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
13
Перрейра
Криштиану
24
Кружляк
Доминик
88
Горосито
Николас
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
34
Грессак
Лукас
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
55
Медвед
Жан
11
Моха
Хадфи
Скалица
4-2-3-1
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Скалица
Кошице

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
180

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 5 0.16
Матеёв Роберт 5 0.16
Моронг Адам 4 0.13
Подгорин Оливер 3 (1) 0.1
Гаша Роман 2 0.06
Градецки Матей 2 0.06
Martin Cernek 2 0.06
Яо Янн Майкл 1 0.03
Adam Krcik 1 0.03
Собчик Алекс 1 0.03
Martin Nagy II 1 0.03
Denis Baumgartner 1 0.03
Davi Alves 1 0.03
Власко Ян 1 (1) 0.03
Martin Masik 0 0
Mario Holly 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 9 (1) 0.29
Фабиш Лукаш 2 0.06
Пачинда Эрик 2 0.06
Кесе Кристи 2 0.06
Петрак Бернард 2 0.06
Фашко Михал 1 0.03
Zyen Jones 1 0.03
Галлович Давид 1 0.03
Лачны Милош 1 0.03
Грессак Лукас 1 0.03
Анаане Тиджани 1 0.03
Marcel Vasil 1 0.03
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Инносенти Нассим 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Daniel Smekal 6 0
Martin Masik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Подгорин Оливер 4 0
Martin Nagy II 4 0
Mario Holly 4 0
Матеёв Роберт 3 0
Собчик Алекс 3 0
Юнас Мартин 3 0
Моронг Адам 3 0
Michael Ranko 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Martin Cernek 2 0
Градецки Матей 1 0
Гаша Роман 1 0
Davi Alves 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Перрейра Криштиану 3 1
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 2 1
Хочко Дени 3 0
Кесе Кристи 3 0
Фабиш Лукаш 3 0
Медвед Жан 3 0
Инносенти Нассим 3 0
Галлович Давид 3 0
Oбуне Жереми Суссанго 3 0
Peter Varga 1 1
Boris Turcak 2 0
Кира Матуш 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Скалица
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Кошице
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
10
Скалица
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Кошице
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

9
7
Скалица
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
Кошице
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
2
12%
5
33%
76-90

Пропущено

15
32
12 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 16
0
0%
9
28%
1-15
5
33%
4
13%
16-30
7
47%
5
16%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
0
0%
7
22%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
4
27%
3
23%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
23%
3
14%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Забито

32
28
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
12 Не забивали 14
6
19%
6
21%
1-15
4
13%
5
18%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
5
16%
8
29%
76-90

Пропущено

37
53
23 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
14%
12
23%
1-15
8
22%
10
19%
16-30
10
27%
6
11%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
5
14%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2
Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Кошице
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1

Результаты матчей

Скалица
Кошице

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
16 раз 52%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Скалица
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
9
4
12
1.5
4
11
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
5
11
3
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
15
16
8
23
1.5
9
22
5
26
2.5
1
30
1
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 31 22 4 5 71 - 30 70
2.
Жилина
 31 16 7 8 52 - 42 55
3.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
4.
ДАК
 30 14 10 6 45 - 30 52
5.
Ружомберок
 31 12 11 8 37 - 38 47
6.
Железярне Подбрезова
 31 11 4 16 49 - 55 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 31 14 8 9 48 - 39 50
2.
Тренчин
 31 13 9 9 46 - 32 48
3.
Скалица
 31 11 6 14 33 - 36 39
4.
Михаловце
 31 6 9 16 29 - 46 27
5.
Кошице
 31 6 6 19 25 - 56 24
6.
Злате Моравце
 31 2 5 24 19 - 64 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 10 3 2 33 - 15 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
4.
Ружомберок
 16 9 4 3 20 - 14 31
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 16 9 2 5 28 - 15 29
2.
Скалица
 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 16 4 5 7 17 - 23 17
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 15 1 3 11 10 - 27 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 16 6 5 5 20 - 18 23
4.
ДАК
 15 5 6 4 15 - 14 21
5.
Ружомберок
 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 16 9 2 5 27 - 18 29
2.
Тренчин
 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 15 4 2 9 16 - 21 14
4.
Кошице
 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 15 2 4 9 12 - 23 10
6.
Злате Моравце
 16 1 2 13 9 - 37 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 11
Тренчин Rahim Ibrahim 1 10
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Железярне Подбрезова Rene Paraj 9
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Г О О О О Л - Градецки Матей бьет в цель!
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