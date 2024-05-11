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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Второй тайм: 59'
Жилина
0'
32' Желтая карточка
Хобот Марьян
36' Красная карточка
Стойчевски Андрей
1:0
36' Гол
Домонкос Кристоф
55' Желтая карточка
Мойжиш Александр

Ход матча

32'
Хобот Марьян
 
36'
 
Стойчевски Андрей
36'
Домонкос Кристоф
1:0
46'
 
Бари Кристиан
Илько Патрик
55'
Мойжиш Александр
 
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Ничья
Жилина
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1
Dominik
Tapaj
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
8
Домонкос
Кристоф
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
17
Тучны
Адам
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
16
Илько
Патрик
Ружомберок
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Жилина

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
47.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

11.4%
88.6%
0 побед 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 24 победы

54 матча

24.1%
18.5%
57.4%
13 побед 10 ничьих 31 победа

Первый тайм

14.8%
46.3%
38.9%
8 побед 25 ничьих 21 победа

Второй тайм

24.1%
31.5%
44.4%
13 побед 17 ничьих 24 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
3:1
SLE
3:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.26
0.85

Среднее время на гол

71
105

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

2.07
1.37

Среднее время на гол

43
65

Всего голов

90
60

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
50
Больше 93%
Меньше 7%
4
43
Больше 80%
Меньше 20%
11
29
Больше 54%
Меньше 46%
25
16
Больше 30%
Меньше 70%
38
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
51

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.16
Хриен Мартин 4 0.13
Лавринчик Самуэль 4 0.13
Герец Штефан 4 0.13
Домонкос Кристоф 4 0.13
Шефчик Самуэль 3 0.1
Гладик Ян 2 0.06
Тучны Адам 2 0.06
Селески Александер 2 0.06
Малы Матуш 2 0.06
Хобот Марьян 1 0.03
Симон Габриэл 1 0.03
Мудры Тимотей 1 0.03
Бобчек Томаш 1 0.03
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.29
Зауэр Марио 6 0.19
Ямбор Тимотей 5 (3) 0.16
Henry Addo 5 0.16
Минарик Ян 4 0.13
Илько Патрик 3 0.1
Antoin Essomba 3 0.1
Eric Bille 3 0.1
Samuel Gidi 2 0.06
Xavier Adang 2 0.06
Samuel Datko 1 0.03
Руснак Матуш 1 0.03
Яворчек Доминик 1 0.03
Копас Адам 1 0.03
Капралик Адриан 1 0.03
Немчик Томаш 1 0.03
Стойчевски Андрей 1 0.03
Лейтнер Патрик 1 0.03
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 8 0
Лавринчик Самуэль 7 0
Хриен Мартин 6 0
Мойжиш Александр 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Фрюхвальд Томаш 4 0
Тучны Адам 2 1
Герец Штефан 3 0
Гладик Ян 3 0
Мудры Тимотей 3 0
Малы Матуш 3 0
Симон Габриэл 1 1
Масло Ян 2 0
Ondrej Smetana 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Хобот Марьян 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Селески Александер 2 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Бодя Мартин 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 2
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Беланик Самуэль 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Samuel Gidi 2 0
Xavier Adang 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Жилина
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
5
Ружомберок
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Жилина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

14
31
Ружомберок
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Жилина
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

17
36

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
4
21%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
26%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
4
31%
5
29%
29%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
32
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
6%
4
13%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
2
12%
8
25%
31-45
5
29%
29%
1
3%
46-60
3
18%
6
19%
61-75
3
18%
8
25%
76-90

Пропущено

24
24
16 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
8%
4
17%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
9
38%
2
8%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
2
8%
6
25%
76-90

Забито

36
51
14 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
3
8%
7
14%
1-15
7
19%
9
18%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
10
28%
4
8%
46-60
6
17%
9
18%
61-75
6
17%
11
22%
76-90

Пропущено

37
41
22 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
3
8%
5
12%
1-15
7
19%
6
15%
16-30
12
32%
3
7%
31-45
6
16%
9
22%
46-60
6
16%
7
17%
61-75
3
8%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1
Жилина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0
Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0

Результаты матчей

Ружомберок
Жилина

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
1
14
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
23
7
11
19
1.5
14
16
2
28
2.5
8
22
1
29
3.5
3
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 31 22 4 5 71 - 30 70
2.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
3.
Жилина
 0:1 31 16 6 9 51 - 42 54
4.
ДАК
 30 14 10 6 45 - 30 52
5.
Ружомберок
 1:0 31 13 10 8 37 - 37 49
6.
Железярне Подбрезова
 31 11 4 16 49 - 55 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 31 14 8 9 48 - 38 50
2.
Тренчин
 1:0 31 13 9 9 45 - 32 48
3.
Скалица
 1:0 31 11 6 14 33 - 36 39
4.
Михаловце
 2:0 31 6 9 16 28 - 46 27
5.
Кошице
 0:1 31 6 6 19 25 - 56 24
6.
Злате Моравце
 0:2 31 2 5 24 19 - 63 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 10 3 2 33 - 15 33
2.
Ружомберок
 1:0 16 10 3 3 20 - 13 33
3.
Жилина
 0:1 15 10 2 3 32 - 24 32
4.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:0 16 9 2 5 27 - 15 29
2.
Скалица
 1:0 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 2:0 16 4 5 7 16 - 23 17
5.
Кошице
 0:1 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 0:2 15 1 3 11 10 - 27 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 0:1 16 6 4 6 19 - 18 22
4.
ДАК
 15 5 6 4 15 - 14 21
5.
Ружомберок
 1:0 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 16 9 2 5 27 - 17 29
2.
Тренчин
 1:0 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 1:0 15 4 2 9 16 - 21 14
4.
Кошице
 0:1 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 2:0 15 2 4 9 12 - 23 10
6.
Злате Моравце
 0:2 16 1 2 13 9 - 36 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Железярне Подбрезова Rene Paraj 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Мойжиш Александр получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Илько Патрик уходит с поля. Бари Кристиан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Домонкос Кристоф бьет в цель!
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Стойчевски Андрей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 32'
    Хобот Марьян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ружомберок
Ничья
Жилина
4.36
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