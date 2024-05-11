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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Михаловце
2:0
Перерыв
Злате Моравце
0'
1:0
12' Гол
Enzo Arevalo
34' Желтая карточка
Ноникашвили Леван
2:0
37' Гол
Enzo Arevalo

Ход матча

12'
Enzo Arevalo
(Tornike Dzotsenidze)
1:0
34'
 
Ноникашвили Леван
37'
Enzo Arevalo
(Вашко Филип)
2:0
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Михаловце
Ничья
Злате Моравце
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Все Коэффициенты
77
Фрелих
Жига
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
21
Магда
Даниэль
17
Вашко
Филип
4
Зубайру
Абдул
9
Matus
Marcin
93
Ван
Кессел
Гино
29
Enzo
Arevalo
10
Жофчак
Игор
33
Patrik
Richter
22
Суля
Самуэл
6
Гоно
Мирослав
25
Наги
Рихард
5
Джинджолава
Джемали-Георгий
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
99
Балич
Андрия
19
Ноникашвили
Леван
9
Швец
Марек
21
Кузма
Марек
Михаловце
3-4-3
Злате Моравце
4-1-4-1

История личных встреч

Михаловце
Злате Моравце

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

28 матчей

57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
4:1
С
2:2
С
1:0
С
2:5
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
КС
0:3

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.67

Среднее время на гол

97
135

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 9 (3) 0.29
Ван Кессел Гино 5 0.16
Issa Adekunle 2 0.06
Enzo Arevalo 2 0.06
Stanislav Danko 1 0.03
Жофчак Игор 1 0.03
Марьянович Саша 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Lukas Simko 1 0.03
Daniel Pavuk 1 0.03
Franck Bahi 1 0.03
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Ержабек Михал 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузма Марек 4 0.13
Мондек Кароль 4 0.13
Черепаки Роман 2 (1) 0.06
Jakub Svec 2 (1) 0.06
Дуга Денис 1 0.03
Джинджолава Джемали-Георгий 1 0.03
Гоно Мирослав 1 0.03
Наги Рихард 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Табатадзе Юри 1 0.03
Patrik Dulay 0 0
Межарош Кароль 0 0
Ноникашвили Леван 0 0
Калу Нсумох 0 0
Samuel Hodur 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 7 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Магда Даниэль 3 0
Вашко Филип 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуга Денис 7 0
Суля Самуэл 6 0
Балай Филип 5 0
Бренкус Адам 5 0
Чонка Матуш 3 1
Наги Рихард 4 0
Мошко Матей 4 0
Майдан Владимир 3 0
Гоно Мирослав 3 0
Кузма Марек 2 0
Балич Андрия 2 0
Ноникашвили Леван 2 0
Тумма Гергей 2 0
Patrik Mijic 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Джинджолава Джемали-Георгий 1 0
Калу Нсумох 1 0
Patrik Richter 1 0
Черепаки Роман 1 0
Dusan Uhrin 1 0
Robert Starecek 1 0

Результаты матчей

Михаловце
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Злате Моравце
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
8
Михаловце
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Злате Моравце
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
22

Упущенные победы

5
5
Михаловце
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Злате Моравце
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

20
23

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
7%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

22
34
15 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
23%
4
12%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
6
27%
7
21%
31-45
1
5%
8
24%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
5
23%
4
12%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Пропущено

23
26
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
13%
3
12%
1-15
7
30%
4
15%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
5
22%
4
15%
76-90

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
7%
5
25%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
8
30%
30%
3
15%
76-90

Пропущено

45
60
28 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 37
19 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 28
8
18%
7
12%
1-15
11
24%
8
13%
16-30
9
20%
8
13%
31-45
3
7%
15
25%
46-60
4
9%
14
23%
61-75
10
22%
8
13%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1
Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Злате Моравце - Скалица 1:0 Кошице - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Тренчин - Злате Моравце 4:0
Скалица - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Верес - Злате Моравце 0:0 Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3

Результаты матчей

Михаловце
Злате Моравце

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
4:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
2
13
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
15
15
5
25
1.5
4
26
2
28
2.5
1
29
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 31 22 4 5 71 - 30 70
2.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
3.
Жилина
 0:1 31 16 6 9 51 - 42 54
4.
ДАК
 30 14 10 6 45 - 30 52
5.
Ружомберок
 1:0 31 13 10 8 37 - 37 49
6.
Железярне Подбрезова
 31 11 4 16 49 - 55 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 31 14 8 9 48 - 38 50
2.
Тренчин
 1:0 31 13 9 9 45 - 32 48
3.
Скалица
 1:0 31 11 6 14 33 - 36 39
4.
Михаловце
 2:0 31 6 9 16 28 - 46 27
5.
Кошице
 0:1 31 6 6 19 25 - 56 24
6.
Злате Моравце
 0:2 31 2 5 24 19 - 63 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 10 3 2 33 - 15 33
2.
Ружомберок
 1:0 16 10 3 3 20 - 13 33
3.
Жилина
 0:1 15 10 2 3 32 - 24 32
4.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:0 16 9 2 5 27 - 15 29
2.
Скалица
 1:0 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 2:0 16 4 5 7 16 - 23 17
5.
Кошице
 0:1 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 0:2 15 1 3 11 10 - 27 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 0:1 16 6 4 6 19 - 18 22
4.
ДАК
 15 5 6 4 15 - 14 21
5.
Ружомберок
 1:0 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 16 9 2 5 27 - 17 29
2.
Тренчин
 1:0 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 1:0 15 4 2 9 16 - 21 14
4.
Кошице
 0:1 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 2:0 15 2 4 9 12 - 23 10
6.
Злате Моравце
 0:2 16 1 2 13 9 - 36 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Железярне Подбрезова Rene Paraj 9
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Вашко Филип сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
  • 34'
    Ноникашвили Леван получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Торнике Дзоценидзе сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Михаловце
Ничья
Злате Моравце
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8.80
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