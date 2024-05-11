Тур: 9. Стадион: Жемплин.
2:0
Перерыв
Ход матча
12'
37'
2:0
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
29
Enzo
Arevalo
10
Жофчак
Игор
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
14
Дуга
Денис
99
Балич
Андрия
21
Кузма
Марек
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
19 David Petrik
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
- Защитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
Главный тренер: Угрин Душан
История личных встреч
Михаловце
Злате Моравце
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
28 матчей
57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.67
Среднее время на гол
97
135
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|9 (3)
|0.29
|Ван Кессел Гино
|5
|0.16
|Issa Adekunle
|2
|0.06
|Enzo Arevalo
|2
|0.06
|Stanislav Danko
|1
|0.03
|Жофчак Игор
|1
|0.03
|Марьянович Саша
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Lukas Simko
|1
|0.03
|Daniel Pavuk
|1
|0.03
|Franck Bahi
|1
|0.03
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузма Марек
|4
|0.13
|Мондек Кароль
|4
|0.13
|Черепаки Роман
|2 (1)
|0.06
|Jakub Svec
|2 (1)
|0.06
|Дуга Денис
|1
|0.03
|Джинджолава Джемали-Георгий
|1
|0.03
|Гоно Мирослав
|1
|0.03
|Наги Рихард
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Табатадзе Юри
|1
|0.03
|Patrik Dulay
|0
|0
|Межарош Кароль
|0
|0
|Ноникашвили Леван
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
|Samuel Hodur
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|7
|1
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Магда Даниэль
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуга Денис
|7
|0
|Суля Самуэл
|6
|0
|Балай Филип
|5
|0
|Бренкус Адам
|5
|0
|Чонка Матуш
|3
|1
|Наги Рихард
|4
|0
|Мошко Матей
|4
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Гоно Мирослав
|3
|0
|Кузма Марек
|2
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Ноникашвили Леван
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Patrik Mijic
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Джинджолава Джемали-Георгий
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Patrik Richter
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
|Robert Starecek
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Злате Моравце
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
8
Михаловце
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Злате Моравце
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
22
Упущенные победы
5
5
Михаловце
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Злате Моравце
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
7%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Пропущено
22
34
15 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
23%
4
12%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
6
27%
7
21%
31-45
1
5%
8
24%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
5
23%
4
12%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Пропущено
23
26
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
13%
3
12%
1-15
7
30%
4
15%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
5
22%
4
15%
76-90
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
7%
5
25%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
8
30%
30%
3
15%
76-90
Пропущено
45
60
28 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 37
19 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 28
8
18%
7
12%
1-15
11
24%
8
13%
16-30
9
20%
8
13%
31-45
3
7%
15
25%
46-60
4
9%
14
23%
61-75
10
22%
8
13%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1
Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Злате Моравце - Скалица 1:0 Кошице - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Тренчин - Злате Моравце 4:0
Скалица - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Верес - Злате Моравце 0:0 Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3
Результаты матчей
Михаловце
Злате Моравце
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
4:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
312
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1515
525
426
228
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|4
|5
|71 - 30
|70
|2.
|30
|17
|3
|10
|42 - 28
|54
|3.
|0:1
|31
|16
|6
|9
|51 - 42
|54
|4.
|30
|14
|10
|6
|45 - 30
|52
|5.
|1:0
|31
|13
|10
|8
|37 - 37
|49
|6.
|31
|11
|4
|16
|49 - 55
|37
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 15
|33
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|20 - 13
|33
|3.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|5.
|15
|9
|1
|5
|22 - 12
|28
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|0:1
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|4.
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|5.
|1:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|9