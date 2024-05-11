Тур: 36. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
1:0
53' ГолНуху Айзек
82' Желтая карточкаМакоссо Крайст
2:0
89' Гол в свои воротаМакоссо Крайст
90'+6
Ход матча
53'
1:0
56'
82'
89'
2:0
21
Jan
Kral
18
Кейта
Амаду
15
Gary
Magnee
17
Бялек
Бартош
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
26
Abner
II
8
Абе
Суто
23
Romildo
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
-
15 Gary MagneeНападающий
-
17 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
23 RomildoПолузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
Эйпен
РВДМ 47
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
1
Среднее время на гол
24
90
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2.33
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
45
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|5
|0.14
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.11
|Gary Magnee
|3 (2)
|0.08
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Бялек Бартош
|1
|0.03
|Филин Александр
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11
|0.31
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.19
|Ilay Camara
|3
|0.08
|Вела Карлос
|3 (1)
|0.08
|Абе Суто
|3
|0.08
|Мерсье Ксавье
|2
|0.06
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0.06
|Мбуп Пате
|2
|0.06
|Да Сильва Флоран
|2
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|David Sousa
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|6
|0
|Ламбер Борис
|4
|1
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Филин Александр
|4
|0
|Gary Magnee
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Эмон Рено
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Байе Брандон
|3
|0
|Нуху Айзек
|3
|0
|Kristoffer Andersen
|1
|1
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Пантович Милош
|2
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Karol Youndje
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|8
|2
|Двомо Пьер
|7
|0
|Ilay Camara
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|5
|0
|Абе Суто
|5
|0
|Мбуп Пате
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|David Sousa
|3
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Бирон Микаэль
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Макоссо Крайст
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Адарамола Тайо
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
14
Эйпен
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
РВДМ 47
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
31
25
Упущенные победы
7
15
Эйпен
59.4%
40.6%
19 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
25% (9)
31% (11)
РВДМ 47
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
Сухие победы
14
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
33
29
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
5%
3
13%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
4
21%
9
39%
76-90
Пропущено
31
40
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
13%
4
10%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
8
26%
8
20%
61-75
7
23%
12
30%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
27 Не забивали 24
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
21%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
32
33
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
6
19%
8
24%
1-15
3
9%
6
18%
16-30
5
16%
10
30%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
8
25%
3
9%
76-90
Забито
32
42
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
3
9%
3
7%
1-15
7
22%
9
21%
16-30
2
6%
7
17%
31-45
7
22%
4
10%
46-60
5
16%
8
19%
61-75
8
25%
11
26%
76-90
Пропущено
63
73
27 В 1-м тайме 40
36 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 24
30 Не пропускали 31
10
16%
12
16%
1-15
7
11%
13
18%
16-30
10
16%
15
21%
31-45
7
11%
6
8%
46-60
14
22%
12
16%
61-75
15
24%
15
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:0 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 3:1
Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0
Результаты матчей
Эйпен
РВДМ 47
Точный счет
1:3
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:3
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
0
14 раз 39%
2
3 раза 8%
3
2 раза 6%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эйпен
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
414
513
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
126
117
513
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
2412
531
1026
234
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|45
|2.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|31
|3.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|30
|4.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|36
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|28
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|28
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|27
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9