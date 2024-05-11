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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Эйпен
2:0
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
53' Гол
Нуху Айзек
82' Желтая карточка
Макоссо Крайст
2:0
89' Гол в свои ворота
Макоссо Крайст
90'+6
24
Слонина
Габриел
2
Yentil
van
Genechten
21
Jan
Kral
25
Филин
Александр
20
Паттинама
Шейн
7
Нуху
Айзек
6
Байе
Брандон
18
Кейта
Амаду
15
Gary
Magnee
17
Бялек
Бартош
10
Чарльз-Кук
Риган
28
Юбер
Гийом
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
26
Abner
II
8
Абе
Суто
23
Romildo
17
Ilay
Camara
7
Бирон
Микаэль
80
Matias
Segovia
89
Вела
Карлос
Эйпен
4-3-3
РВДМ 47
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
РВДМ 47

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ТМК
0:1
ТМС
5:3
ТМК
5:3

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

3.67
1

Среднее время на гол

24
90

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2.33
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
45

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 5 0.14
Чарльз-Кук Риган 4 0.11
Gary Magnee 3 (2) 0.08
Пантович Милош 2 0.06
Палссон Виктор 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Yentil van Genechten 2 0.06
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Бялек Бартош 1 0.03
Филин Александр 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 0.31
Бирон Микаэль 7 (1) 0.19
Ilay Camara 3 0.08
Вела Карлос 3 (1) 0.08
Абе Суто 3 0.08
Мерсье Ксавье 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Двомо Пьер 1 0.03
David Sousa 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Matias Segovia 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 6 0
Ламбер Борис 4 1
Кейта Амаду 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Филин Александр 4 0
Gary Magnee 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Эмон Рено 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Байе Брандон 3 0
Нуху Айзек 3 0
Kristoffer Andersen 1 1
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Пантович Милош 2 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Слонина Габриел 2 0
Палссон Виктор 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Karol Youndje 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 8 2
Двомо Пьер 7 0
Ilay Camara 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 5 0
Абе Суто 5 0
Мбуп Пате 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
David Sousa 3 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Бирон Микаэль 2 0
Самбу Марсони 2 0
Rikelmi 2 0
Макоссо Крайст 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Адарамола Тайо 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
14
Эйпен
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
РВДМ 47
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

31
25

Упущенные победы

7
15
Эйпен
59.4%
40.6%
19 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
25% (9)
31% (11)
РВДМ 47
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)

Сухие победы

14
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

33
29

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
5%
3
13%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
4
21%
9
39%
76-90

Пропущено

31
40
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
13%
4
10%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
8
26%
8
20%
61-75
7
23%
12
30%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
27 Не забивали 24
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
21%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

32
33
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
6
19%
8
24%
1-15
3
9%
6
18%
16-30
5
16%
10
30%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
8
25%
3
9%
76-90

Забито

32
42
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
3
9%
3
7%
1-15
7
22%
9
21%
16-30
2
6%
7
17%
31-45
7
22%
4
10%
46-60
5
16%
8
19%
61-75
8
25%
11
26%
76-90

Пропущено

63
73
27 В 1-м тайме 40
36 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 24
30 Не пропускали 31
10
16%
12
16%
1-15
7
11%
13
18%
16-30
10
16%
15
21%
31-45
7
11%
6
8%
46-60
14
22%
12
16%
61-75
15
24%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:0 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 3:1
Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0

Результаты матчей

Эйпен
РВДМ 47

Точный счет

1:3
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:3
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
14 раз 39%
2
3 раза 8%
3
2 раза 6%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эйпен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
5
13
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
12
6
1
17
1.5
5
13
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
14
0.5
Больше Меньше
24
12
5
31
1.5
10
26
2
34
2.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 6 5 1 0 11 - 4 45
2.
Кортрейк
 6 2 1 3 7 - 10 31
3.
РВДМ 47
 6 2 1 3 8 - 9 30
4.
Эйпен
 6 1 1 4 5 - 8 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 1 0 4 - 1 36
2.
Эйпен
 3 1 1 1 4 - 3 28
3.
РВДМ 47
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Кортрейк
 3 1 0 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кортрейк
 3 1 1 1 3 - 4 28
2.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 4 27
3.
Спортинг Шарлеруа
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Эйпен
 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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