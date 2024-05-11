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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:0
Первый тайм: 31'
Кортрейк
0'
1:0
24' Пенальти
Хейманс Дан

Ход матча

24'
Хейманс Дан
1:0
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
2.30
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3.70
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2.88
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
29
Рогель
Жан
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
6
Мессату
Наэль
17
Кангва
Кингс
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
68
Амброз
Тьерри
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 6 0.17
Даббаг Одай 5 0.14
Бернье Антуан 4 0.11
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.11
Драгснес Ветле 3 0.08
Хейманс Дан 3 (1) 0.08
Дари Ашраф 3 0.08
Зоргане Адем 2 0.06
Youssuf Sylla 2 0.06
Мбенза Исаак 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 11 0.31
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.11
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.08
Dion De Neve 2 0.06
Бруно Массимо 1 0.03
Сильва Жоао 1 0.03
Амброз Тьерри 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Мессату Наэль 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Кангва Кингс 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Багер Йонас 7 0
Хейманс Дан 7 0
Андреу Стелиос 6 0
Марк Дамьен 4 1
Рогель Жан 5 0
Камара Этьен 3 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Петрис Жереми 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессату Наэль 7 0
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Сильва Жоао 5 0
Сиссако Абдулайе 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Abdelkahar Kadri 5 0
Оджо Шейи 4 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Дэвис Айзек 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Пирар Люка 1 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Кортрейк
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
12
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Кортрейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

25
24

Упущенные победы

8
11
Спортинг Шарлеруа
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Кортрейк
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

2
12

Волевые победы

31
24

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
4
18%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
10
45%
5
33%
76-90

Пропущено

22
30
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
9%
1
3%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
1
5%
9
30%
31-45
4
18%
9
30%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
7
32%
4
13%
76-90

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
27 Не забивали 23
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
5
29%
29%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Пропущено

28
30
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
5
17%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
11
39%
2
7%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
6
21%
8
27%
76-90

Забито

35
32
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 12
7
20%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
12
34%
6
19%
76-90

Пропущено

50
60
23 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
3
6%
6
10%
1-15
8
16%
9
15%
16-30
12
24%
11
18%
31-45
8
16%
16
27%
46-60
6
12%
6
10%
61-75
13
26%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:3
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
6
4
13
1.5
4
14
3
14
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
8
9
4
14
1.5
2
15
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
20
15
8
27
1.5
6
29
4
31
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 6 5 1 0 9 - 3 45
2.
РВДМ 47
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 31
3.
Кортрейк
 0:1 6 2 1 3 6 - 8 31
4.
Эйпен
 0:0 6 0 2 4 3 - 8 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 36
2.
Эйпен
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 26
3.
РВДМ 47
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Кортрейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РВДМ 47
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 28
2.
Кортрейк
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 28
3.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Эйпен
 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
2.30
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