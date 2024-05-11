Тур: 36. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
24'
1:0
16
Коффи
Херве
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
17
Кангва
Кингс
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|6
|0.17
|Даббаг Одай
|5
|0.14
|Бернье Антуан
|4
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.11
|Драгснес Ветле
|3
|0.08
|Хейманс Дан
|3 (1)
|0.08
|Дари Ашраф
|3
|0.08
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|11
|0.31
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.11
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Амброз Тьерри
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Мессату Наэль
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Кангва Кингс
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Багер Йонас
|7
|0
|Хейманс Дан
|7
|0
|Андреу Стелиос
|6
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Рогель Жан
|5
|0
|Камара Этьен
|3
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессату Наэль
|7
|0
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Сильва Жоао
|5
|0
|Сиссако Абдулайе
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Оджо Шейи
|4
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Дэвис Айзек
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Пирар Люка
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Кортрейк
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
12
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Кортрейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
25
24
Упущенные победы
8
11
Спортинг Шарлеруа
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Кортрейк
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
2
12
Волевые победы
31
24
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
4
18%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
10
45%
5
33%
76-90
Пропущено
22
30
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
9%
1
3%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
1
5%
9
30%
31-45
4
18%
9
30%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
7
32%
4
13%
76-90
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
27 Не забивали 23
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
5
29%
29%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Пропущено
28
30
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
5
17%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
11
39%
2
7%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
6
21%
8
27%
76-90
Забито
35
32
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 12
7
20%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
12
34%
6
19%
76-90
Пропущено
50
60
23 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
3
6%
6
10%
1-15
8
16%
9
15%
16-30
12
24%
11
18%
31-45
8
16%
16
27%
46-60
6
12%
6
10%
61-75
13
26%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:3
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
126
413
414
314
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
89
414
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
2015
827
629
431
233
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9