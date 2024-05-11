Тур: 33. Стадион: Зоссимадес.
Ход матча
56'
1:0
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
70
Iason
Kyrkos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
-
70 Iason KyrkosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
46 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
32 Leonid Mina
-
Главный тренер: Georgios Georgoulopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christos Kontis
История личных встреч
ПАС Янина
Волос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
82
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|10 (4)
|0.3
|Kevin Rosero
|4
|0.12
|Эррамуспе Родриго
|4 (1)
|0.12
|Памлидис Георгиос
|3
|0.09
|Цимас Панайотис
|3
|0.09
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.06
|Цаусис Мариос
|1
|0.03
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Лео Жан-Батист
|1
|0.03
|Киакос Яннис
|1
|0.03
|Бегала Матуш
|1
|0.03
|Собоциньский Ян
|1
|0.03
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Federico Gino
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|9 (3)
|0.27
|Maximiliano Comba
|5
|0.15
|Мораитис Панагиотис
|5 (1)
|0.15
|Делетич Милош
|4
|0.12
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0.09
|Бертолио Факундо
|2
|0.06
|Сьелис Христос
|2
|0.06
|Главчич Неманья
|1
|0.03
|Алхо Николай
|1
|0.03
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.03
|Луна Антонио
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|12
|1
|Цимас Панайотис
|11
|0
|Federico Gino
|9
|1
|Карахалиос Зисис
|5
|2
|Сория Карлес
|8
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|7
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Конде Педро
|4
|0
|Kevin Rosero
|4
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Киакос Яннис
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Осей-Туту Джорди
|2
|0
|Собоциньский Ян
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Konstantinos Panagou
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Iason Kyrkos
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Maximiliano Comba
|9
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Цоканис Тасос
|7
|0
|Главчич Неманья
|7
|0
|Сьелис Христос
|7
|0
|Де Кампс Юри
|5
|1
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Алхо Николай
|3
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Труйе Алексис
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Бертолио Факундо
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Ковач Даниэль
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Мораитис Панагиотис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Волос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
5
ПАС Янина
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Волос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
32
19
Упущенные победы
9
18
ПАС Янина
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Волос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
33
20
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
18%
1
4%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
1
5%
8
29%
31-45
1
5%
9
32%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
6
27%
5
18%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
1
5%
8
33%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
39
29
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
7
18%
3
10%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
7
18%
7
24%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
7
18%
3
10%
76-90
Забито
34
34
19 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
4
12%
4
12%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
9
26%
4
12%
31-45
4
12%
9
26%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
5
15%
7
21%
76-90
Пропущено
61
57
29 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 32
22 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 28
11
18%
4
7%
1-15
10
16%
6
11%
16-30
8
13%
15
26%
31-45
8
13%
14
25%
46-60
11
18%
10
18%
61-75
13
21%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кифисиас - ПАС Янина 2:3 Пансерраикос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Астерас 0:1 ОФИ - ПАС Янина 4:0
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 2:1 Волос - Атромитос 2:2 Панетоликос - Волос 0:1
Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2
Результаты матчей
ПАС Янина
Волос
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
3:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
313
79
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
710
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2310
1023
1023
231
231
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|8
|5
|0
|3
|17 - 10
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 8
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|6.
|8
|0
|1
|7
|6 - 28
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (1)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10