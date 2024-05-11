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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
ПАС Янина
1:1
Конец матча
Волос

Ход матча

22'
 
Рачич Лука
Асланидис Кириакос
56'
Цимас Панайотис
(Kevin Rosero)
1:0
57'
Бегала Матуш
Iason Kyrkos
 
66'
 
Алхо Николай
Georgios Mygas
66'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Бертолио Факундо
68'
Карахалиос Зисис
Federico Gino
 
68'
Leonid Mina
Цимас Панайотис
 
82'
Лео Жан-Батист
Конде Педро
 
82'
Dimitrios Naoumis
Kevin Rosero
 
84'
 
Гарсия Хуан Мануэль
Тахатос Эфстатиос
89'
1:1
Мораитис Панагиотис
(Ассехнун Джасин-Амин)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
99
Атанасиу
Василис
24
Konstantinos
Panagou
45
Gerasimos
Bakadimas
6
Собоциньский
Ян
30
Киакос
Яннис
80
Лиасос
Ангелос
7
Federico
Gino
11
Kevin
Rosero
70
Iason
Kyrkos
21
Цимас
Панайотис
9
Конде
Педро
30
Пападопулос
Симеон
32
Тахатос
Эфстатиос
4
Асланидис
Кириакос
5
Alexis
Kalogeropoulos
17
Кицос
Фотис
6
Цоканис
Тасос
14
Баррьентос
Жан
22
Georgios
Mygas
20
Maximiliano
Comba
18
Бертолио
Факундо
45
Мораитис
Панагиотис
ПАС Янина
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Волос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
К
1:2
С
0:1
С
2:1
ТМК
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 10 (4) 0.3
Kevin Rosero 4 0.12
Эррамуспе Родриго 4 (1) 0.12
Памлидис Георгиос 3 0.09
Цимас Панайотис 3 0.09
Пантелакис Эпаминондас 2 0.06
Цаусис Мариос 1 0.03
Гарро Хуан Фернандо 1 0.03
Ринстра Дан 1 0.03
Лео Жан-Батист 1 0.03
Киакос Яннис 1 0.03
Бегала Матуш 1 0.03
Собоциньский Ян 1 0.03
Claudiu Cristian Balan 1 0.03
Сория Карлес 0 0
Federico Gino 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 9 (3) 0.27
Maximiliano Comba 5 0.15
Мораитис Панагиотис 5 (1) 0.15
Делетич Милош 4 0.12
Ассехнун Джасин-Амин 3 0.09
Бертолио Факундо 2 0.06
Сьелис Христос 2 0.06
Главчич Неманья 1 0.03
Алхо Николай 1 0.03
Труйе Алексис 1 (1) 0.03
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 12 1
Цимас Панайотис 11 0
Federico Gino 9 1
Карахалиос Зисис 5 2
Сория Карлес 8 0
Пантелакис Эпаминондас 7 0
Цаусис Мариос 6 0
Лиасос Ангелос 5 0
Конде Педро 4 0
Kevin Rosero 4 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Киакос Яннис 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Осей-Туту Джорди 2 0
Собоциньский Ян 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Konstantinos Panagou 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Iason Kyrkos 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Maximiliano Comba 9 0
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Цоканис Тасос 7 0
Главчич Неманья 7 0
Сьелис Христос 7 0
Де Кампс Юри 5 1
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Алхо Николай 3 1
Делетич Милош 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Труйе Алексис 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Ковач Даниэль 2 0
Костич Иван 2 0
Мораитис Панагиотис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Волос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
5
ПАС Янина
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Волос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

32
19

Упущенные победы

9
18
ПАС Янина
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Волос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

33
20

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

22
28
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
18%
1
4%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
1
5%
8
29%
31-45
1
5%
9
32%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
6
27%
5
18%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
1
5%
8
33%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

39
29
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
7
18%
3
10%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
7
18%
7
24%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
7
18%
3
10%
76-90

Забито

34
34
19 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
4
12%
4
12%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
9
26%
4
12%
31-45
4
12%
9
26%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
5
15%
7
21%
76-90

Пропущено

61
57
29 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 32
22 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 28
11
18%
4
7%
1-15
10
16%
6
11%
16-30
8
13%
15
26%
31-45
8
13%
14
25%
46-60
11
18%
10
18%
61-75
13
21%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кифисиас - ПАС Янина 2:3 Пансерраикос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Астерас 0:1 ОФИ - ПАС Янина 4:0
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 2:1 Волос - Атромитос 2:2 Панетоликос - Волос 0:1
Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2

Результаты матчей

ПАС Янина
Волос

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
3:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
2
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
8
7
10
1.5
3
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
23
10
10
23
1.5
10
23
2
31
2.5
2
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 1 2 17 - 8 16
2.
Панатинаикос
 8 5 0 3 17 - 10 15
3.
Олимпиакос
 7 4 1 2 16 - 8 13
4.
ПАОК
 7 3 2 2 13 - 11 11
5.
Арис Салоники
 8 3 1 4 7 - 11 10
6.
Ламия
 8 0 1 7 6 - 28 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Арис Салоники
 4 2 0 2 2 - 5 6
4.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (1)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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