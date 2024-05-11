Тур: 33. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
1:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолКарелис Никос
25' Желтая карточкаДуарте Бруно
0:2
46' ГолБузукис Яннис
1:2
65' ГолGiannis Apostolakis
89' Желтая карточкаРиера Адриан
90'+6
Ход матча
6'
25'
46'
65'
75'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
55
Глазер
Дан
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
26
Дуарте
Бруно
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
29 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Среднее время на гол
63
71
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.48
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакич Марко
|4 (1)
|0.12
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.12
|Лейя-Исека Аарон
|4 (1)
|0.12
|Риера Адриан
|3
|0.09
|Нуха Дико
|3
|0.09
|Тораль Хон
|2
|0.06
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.06
|Баку Макана
|2
|0.06
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.06
|Лабропулос Василис
|2
|0.06
|Giannis Apostolakis
|2
|0.06
|Абанда Леруа
|1
|0.03
|Маринакис Никос
|1
|0.03
|Luis Gallegos
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|1
|0.03
|Хименес Хесус
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|5 (2)
|0.15
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.12
|Серхио Диас
|3
|0.09
|Дуарте Фредерику
|3
|0.09
|Льявас Георгиос
|2
|0.06
|Карелис Никос
|2
|0.06
|Харис Мавриас
|2
|0.06
|Шенгелия Леван
|2
|0.06
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.06
|Sebastian Lomonaco
|2
|0.06
|Дуарте Бруно
|2
|0.06
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|Младен Себастьян
|1
|0.03
|Бузукис Яннис
|1
|0.03
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|Franco Baldassarra
|1
|0.03
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|9
|0
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Маринакис Никос
|8
|0
|Luis Gallegos
|7
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Тораль Хон
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Феллипе Луис
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|11
|1
|Facundo Perez
|9
|1
|Дуарте Бруно
|9
|0
|Хуанпи Аньор
|8
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Харис Мавриас
|3
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|4
|0
|Льявас Георгиос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Серхио Диас
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Табидзе Джемал
|1
|1
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Панетоликос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
13
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Панетоликос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
9
16
ОФИ
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Панетоликос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
12%
3
17%
1-15
6
23%
3
17%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
7
27%
5
28%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
25%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
1
8%
2
10%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Пропущено
32
21
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
19%
6
29%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
7
22%
8
38%
76-90
Забито
38
39
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
12 Не забивали 10
4
11%
5
13%
1-15
10
26%
5
13%
16-30
6
16%
8
21%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
9
24%
9
23%
76-90
Пропущено
48
46
25 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
10
21%
8
17%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
10
21%
6
13%
31-45
6
13%
4
9%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
10
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 1:1 ОФИ - Волос 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0
ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0
Панетоликос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Атромитос 1:0 Астерас - Панетоликос 0:2 Кифисиас - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Волос 0:1
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4
Результаты матчей
ОФИ
Панетоликос
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
4:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
115
611
511
314
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
125
313
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2310
924
1023
330
330
231
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|8
|5
|0
|3
|17 - 10
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 8
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|6.
|8
|0
|1
|7
|6 - 28
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (1)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10