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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
ОФИ
1:2
Конец матча
Панетоликос
0'
0:1
6' Гол
Карелис Никос
25' Желтая карточка
Дуарте Бруно
0:2
46' Гол
Бузукис Яннис
1:2
65' Гол
Giannis Apostolakis
89' Желтая карточка
Риера Адриан
90'+6
31
Христогеоргос
Никос
46
Giannis
Theodosoulakis
3
Лукао
Лукас
18
Яннулис
Костас
22
Тораринссон
Гудмундур
55
Глазер
Дан
8
Luis
Gallegos
45
Giannis
Apostolakis
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
9
Лейя-Исека
Аарон
13
Lucas
Abraham
Chavez
54
Льявас
Георгиос
12
Хацитеодоридис
Илиас
26
Дуарте
Бруно
35
Харис
Мавриас
18
Бузукис
Яннис
14
Дуарте
Фредерику
34
Facundo
Perez
24
Pedro
Silva
Torrejon
7
Карелис
Никос
22
Серхио
Диас
ОФИ
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

29 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

К
3:1
К
1:2
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

63
71

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.48
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакич Марко 4 (1) 0.12
Феллипе Луис 4 (1) 0.12
Лейя-Исека Аарон 4 (1) 0.12
Риера Адриан 3 0.09
Нуха Дико 3 0.09
Тораль Хон 2 0.06
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Баку Макана 2 0.06
Нейра Хуан 2 (1) 0.06
Лабропулос Василис 2 0.06
Giannis Apostolakis 2 0.06
Абанда Леруа 1 0.03
Маринакис Никос 1 0.03
Luis Gallegos 1 0.03
Ларссон Эрик 1 0.03
Хименес Хесус 1 0.03
Harold Mosquera 0 0
Мандас Христос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 5 (2) 0.15
Pedro Silva Torrejon 4 0.12
Серхио Диас 3 0.09
Дуарте Фредерику 3 0.09
Льявас Георгиос 2 0.06
Карелис Никос 2 0.06
Харис Мавриас 2 0.06
Шенгелия Леван 2 0.06
Хацитеодоридис Илиас 2 0.06
Sebastian Lomonaco 2 0.06
Дуарте Бруно 2 0.06
Хуанпи Аньор 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Ойконому Мариос 1 0.03
Младен Себастьян 1 0.03
Бузукис Яннис 1 0.03
Табидзе Джемал 1 0.03
Franco Baldassarra 1 0.03
Facundo Perez 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакич Марко 9 0
Вурос Праксителис 9 0
Маринакис Никос 8 0
Luis Gallegos 7 0
Мельядо Мигель 7 0
Абанда Леруа 7 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Тораль Хон 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Феллипе Луис 3 0
Риера Адриан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Баку Макана 1 0
Giannis Apostolakis 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 11 1
Facundo Perez 9 1
Дуарте Бруно 9 0
Хуанпи Аньор 8 0
Ойконому Мариос 4 1
Харис Мавриас 3 1
Карелис Никос 4 0
Pedro Silva Torrejon 4 0
Хацитеодоридис Илиас 4 0
Льявас Георгиос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Серхио Диас 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Соуза Жоау Педру 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Табидзе Джемал 1 1
Sebastian Lomonaco 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Панетоликос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
13
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Панетоликос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

9
16
ОФИ
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Панетоликос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
12%
3
17%
1-15
6
23%
3
17%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
7
27%
5
28%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
25%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
1
8%
2
10%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Пропущено

32
21
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
19%
6
29%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
7
22%
8
38%
76-90

Забито

38
39
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
12 Не забивали 10
4
11%
5
13%
1-15
10
26%
5
13%
16-30
6
16%
8
21%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
9
24%
9
23%
76-90

Пропущено

48
46
25 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
10
21%
8
17%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
10
21%
6
13%
31-45
6
13%
4
9%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
10
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 1:1 ОФИ - Волос 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0
ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0
Панетоликос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Атромитос 1:0 Астерас - Панетоликос 0:2 Кифисиас - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Волос 0:1
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4

Результаты матчей

ОФИ
Панетоликос

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
4:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
5
11
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
5
3
13
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
23
10
9
24
1.5
10
23
3
30
2.5
3
30
2
31
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 1 2 17 - 8 16
2.
Панатинаикос
 8 5 0 3 17 - 10 15
3.
Олимпиакос
 7 4 1 2 16 - 8 13
4.
ПАОК
 7 3 2 2 13 - 11 11
5.
Арис Салоники
 8 3 1 4 7 - 11 10
6.
Ламия
 8 0 1 7 6 - 28 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Арис Салоники
 4 2 0 2 2 - 5 6
4.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (1)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
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Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
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    • 46'
      Лукас Абрахам Чавес сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Бузукис Яннис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Дуарте Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Дуарте Фредерику сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
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