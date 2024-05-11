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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Андерлехт
2:1
Конец матча
Генк
0'
42' Желтая карточка
Дилейни Томас
1:0
44' Гол
Версхарен Яри
45' Желтая карточка
Садик Муджаид
55' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
2:0
70' Гол
Дольберг Каспер
2:1
75' Гол
Арокодаре Толуваласе
90'+6
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
33
Гаттони
Федерико
15
Аугустинссон
Людвиг
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
29
Струйкенс
Марио
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
9
Зекири
Анди
10
Эль-Ханнус
Билаль
99
Арокодаре
Толуваласе
Андерлехт
4-3-3
Генк
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Генк

32 матча

84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

55 матчей

49.1%
14.5%
36.4%
27 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.3%
52.7%
20%
15 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
5:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.19

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.15
0.79

Среднее время на гол

78
114

Всего голов

69
54

Голов в среднем за матч

1.25
0.98

Тотал матчей

2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
19
Больше 35%
Меньше 65%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
53

Среднее время на гол

71
91

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 18 (3) 0.47
Дольберг Каспер 15 (3) 0.39
Васкес Луис 7 (1) 0.18
Леони Тео 5 0.13
Струйкенс Марио 5 0.13
Азар Торган 4 0.11
Амузу Френсис 4 0.11
Вертонген Ян 3 0.08
Версхарен Яри 1 0.03
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 12 0.32
Пейнтсил Джозеф 6 0.16
Хейнен Бриан 6 (2) 0.16
Сор Коллинс 6 0.16
Зекири Анди 6 (1) 0.16
Муньос Даниэль 5 0.13
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.11
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 6 0
Сарделла Киллиан 6 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Brian Riemer 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Васкес Луис 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Амузу Френсис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Куэста Карлос 9 0
Пейнтсил Джозеф 6 1
Эль-Ханнус Билаль 7 0
Галарса Матиас 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Уади Закария 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Садик Муджаид 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Генк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
10
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

25
32
Андерлехт
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Генк
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

38
24
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 23
6
16%
2
8%
1-15
2
5%
2
8%
16-30
8
21%
7
29%
29%
31-45
9
24%
2
8%
46-60
5
13%
6
25%
61-75
8
21%
5
21%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
20%
4
15%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
6
40%
8
31%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Забито

29
32
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
5
17%
3
9%
1-15
6
21%
7
22%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
2
7%
7
22%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
8
28%
8
25%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
4
18%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
7
28%
5
23%
76-90

Забито

67
56
31 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 32
23 Забивали первыми 21
3 Не забивали 9
11
16%
5
9%
1-15
8
12%
9
16%
16-30
12
18%
10
18%
31-45
11
16%
9
16%
46-60
9
13%
10
18%
61-75
16
24%
13
23%
76-90

Пропущено

40
48
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 27
7
18%
8
17%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
4
10%
8
17%
31-45
6
15%
4
8%
46-60
9
23%
14
29%
29%
61-75
9
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0

Результаты матчей

Андерлехт
Генк

Точный счет

2:1
6 раз 32%
1:0
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 34%
2
13 раз 34%
3
7 раз 18%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
5
13
6
1.5
9
10
4
15
2.5
7
12
2
17
3.5
2
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
9
10
1.5
5
14
5
14
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
3
0.5
Больше Меньше
31
7
22
16
1.5
14
24
9
29
2.5
10
28
2
36
3.5
3
35
1
37
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 8 4 2 2 11 - 8 46
2.
Брюгге
 7 6 1 0 18 - 4 45
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 1 4 11 - 9 42
4.
Генк
 8 3 1 4 7 - 15 34
5.
Серкль Брюгге
 7 2 3 2 10 - 10 33
6.
Антверпен
 7 1 0 6 3 - 14 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 4 0 0 8 - 2 44
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 6 - 4 29
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 4 3 1 0 8 - 3 36
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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