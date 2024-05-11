Тур: 38. Стадион: Лото-парк.
0'
42' Желтая карточкаДилейни Томас
1:0
44' ГолВерсхарен Яри
45' Желтая карточкаСадик Муджаид
55' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
2:0
70' ГолДольберг Каспер
2:1
75' ГолАрокодаре Толуваласе
90'+6
Ход матча
42'
44'
1:0
45'
70'
2:0
75'
56
Дебаст
Зено
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Domenico Olivieri
История личных встреч
Андерлехт
Генк
32 матча
84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
55 матчей
49.1%
14.5%
36.4%
27 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.3%
52.7%
20%
15 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.19
Среднее время на гол
66
75
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.15
0.79
Среднее время на гол
78
114
Всего голов
69
54
Голов в среднем за матч
1.25
0.98
Тотал матчей
2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
19
Больше 35%
Меньше 65%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
Среднее время на гол
71
91
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|18 (3)
|0.47
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|0.39
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.18
|Леони Тео
|5
|0.13
|Струйкенс Марио
|5
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.11
|Амузу Френсис
|4
|0.11
|Вертонген Ян
|3
|0.08
|Версхарен Яри
|1
|0.03
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|12
|0.32
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.16
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.16
|Сор Коллинс
|6
|0.16
|Зекири Анди
|6 (1)
|0.16
|Муньос Даниэль
|5
|0.13
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|4
|0.11
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.08
|Фадера Алию
|3
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|6
|0
|Сарделла Киллиан
|6
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Brian Riemer
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Васкес Луис
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Амузу Френсис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Куэста Карлос
|9
|0
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|7
|0
|Галарса Матиас
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Уади Закария
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Садик Муджаид
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Генк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
10
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
25
32
Андерлехт
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Генк
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
30
42
Голы по времени матча
Забито
38
24
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 23
6
16%
2
8%
1-15
2
5%
2
8%
16-30
8
21%
7
29%
29%
31-45
9
24%
2
8%
46-60
5
13%
6
25%
61-75
8
21%
5
21%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
20%
4
15%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
6
40%
8
31%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Забито
29
32
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
5
17%
3
9%
1-15
6
21%
7
22%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
2
7%
7
22%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
8
28%
8
25%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
4
18%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
7
28%
5
23%
76-90
Забито
67
56
31 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 32
23 Забивали первыми 21
3 Не забивали 9
11
16%
5
9%
1-15
8
12%
9
16%
16-30
12
18%
10
18%
31-45
11
16%
9
16%
46-60
9
13%
10
18%
61-75
16
24%
13
23%
76-90
Пропущено
40
48
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 27
7
18%
8
17%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
4
10%
8
17%
31-45
6
15%
4
8%
46-60
9
23%
14
29%
29%
61-75
9
23%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0
Результаты матчей
Андерлехт
Генк
Точный счет
2:1
6 раз 32%
1:0
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 34%
2
13 раз 34%
3
7 раз 18%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
145
136
910
415
712
217
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
172
910
514
514
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
353
Больше Меньше
317
2216
1424
929
1028
236
335
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|46
|2.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|45
|3.
|7
|2
|1
|4
|11 - 9
|42
|4.
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|34
|5.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|33
|6.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|44
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|29
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|36
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9