Тур: 6.
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
21'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Аллан
Соуза
19
Lorran
25
Кака
II
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
26 Werton
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Фламенго
Коринтианс
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
20.8%
20 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
41 матч
48.8%
19.5%
31.7%
20 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.4%
48.8%
26.8%
10 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.76
Среднее время на гол
66
118
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.29
0.98
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
69
92
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|2
|0.33
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.33
|Энрике Бруно
|1
|0.17
|Араужо Луис
|1
|0.17
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.33
|Кака II
|1
|0.17
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Тите
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raniele
|3
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Коринтианс
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|17.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (3)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Мурило Серкейра
|3
|Сан-Паулу
|Michel Araujo
|3