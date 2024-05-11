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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Фламенго
1:0
Первый тайм: 41'
Коринтианс
0'
1:0
21' Гол
Педро Гильерме

Ход матча

21'
Педро Гильерме
(Де ла Крус Николас)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Коринтианс
3.80
7.70
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6.25
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Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
8
Жерсон
Сантос
18
Де
ла
Крус
Николас
19
Lorran
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
22
Мигель
Карлос
3
Торрес
Феликс
13
Энрике
Густаво
25
Кака
II
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
8
Паулиньо
Жозе
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
36
Уэсли
Лопес
Фламенго
4-3-3
Коринтианс
5-3-2

История личных встреч

Фламенго
Коринтианс

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
20.8%
20 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

41 матч

48.8%
19.5%
31.7%
20 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.4%
48.8%
26.8%
10 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
1:1
К
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.76

Среднее время на гол

66
118

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.29
0.98

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

69
92

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 0.33
Педро Гильерме 2 (1) 0.33
Энрике Бруно 1 0.17
Араужо Луис 1 0.17
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.33
Кака II 1 0.17
Gustavo Mosquito 0 0
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Аллан Соуза 2 0
Тите 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Хесус Игорь 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raniele 3 0
Гарро Родриго 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Котулио Матеус 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Коринтианс

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 6 3 2 1 6 - 5 11
2.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Байя
 5 3 1 1 8 - 6 10
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
6.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 2 1 3 - 1 8
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
12.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
16.
Коринтианс
 0:1 6 1 2 3 3 - 4 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Коринтианс
 0:1 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Палмейрас Сан-Паулу Мурило Серкейра 3
Сан-Паулу Michel Araujo 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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