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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 12149 Главный судья: Гиль Хесус
Хетафе
0:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
27' Гол
Уильямс Иньяки
0:2
51' Гол
Уильямс Иньяки
58' Красная карточка
Йерай Альварес
72' Желтая карточка
Паредес Айтор
79' Вторая желтая карточка
Паредес Айтор
85' Красная карточка
Эрнесто Валверде
0:2
88' Не забитый пенальти
Гринвуд Мэйсон
90'+10

Ход матча

27'
0:1
Уильямс Иньяки
(Уильямс Нико)
51'
0:2
Уильямс Иньяки
(Уильямс Нико)
58'
 
Йерай Альварес
59'
Латаса Хуан
Мориба Илайкс
 
62'
 
Весга Микель
Беренгер Алекс
72'
 
Паредес Айтор
74'
Анхилери Фабрисио
Рико Диего
 
76'
 
Гарсия Дани
Эррера Андер
76'
 
Хаурегисар Микель
Гомес Унаи
79'
 
Паредес Айтор
82'
 
Гарсия Иманол
Уильямс Иньяки
82'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Нико
85'
 
Эрнесто Валверде
88'
Гринвуд Мэйсон
0:2
90'
Аленья Карлес
Максимович Неманья
 
90'
Jeremy Jorge
Мата Хайме
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 5
  • 525 Количество передач 307
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 128
Хетафе 8.6% (11)
X 35.9% (46)
Атлетик Б 55.5% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
24
Мориба
Илайкс
9
Оскар
Родригес
7
Мата
Хайме
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
24
Прадос
Беньят
21
Эррера
Андер
7
Беренгер
Алекс
30
Гомес
Унаи
11
Уильямс
Нико
9
Уильямс
Иньяки
Хетафе
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Атлетик Б

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
6 побед 12 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 3 победы

31 матч

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.4%
71%
9.6%
6 побед 22 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.81

Среднее время на гол

84
110

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.87

Среднее время на гол

60
103

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.29
0.84

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
107

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.44
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.24
Мата Хайме 5 0.15
Максимович Неманья 4 0.12
Латаса Хуан 3 0.09
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.41
Уильямс Иньяки 11 0.32
Беренгер Алекс 6 (1) 0.18
Уильямс Нико 4 0.12
Сансет Ойян 4 0.12
Юри Берчиче 3 0.09
Весга Микель 3 (2) 0.09
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Мата Хайме 9 1
Дамиан Суарес 7 1
Альдерете Омар 7 1
Оскар Родригес 8 0
Рико Диего 8 0
Гринвуд Мэйсон 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Кармона Хосе Анхель 7 0
Латаса Хуан 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Альварес Гастон 6 0
Аленья Карлес 5 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Мориба Илайкс 3 0
Сантьяго Хесус 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Мартин Хорхе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 7 1
Сансет Ойян 4 2
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Руис Иньиго 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Юри Берчиче 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Эррера Андер 3 0
Йерай Альварес 1 1
Эрнесто Валверде 1 1
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Хетафе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
7
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

16
38
Хетафе
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Атлетик Б
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

21
45

Голы по времени матча

Забито

19
19
13 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
11%
3
16%
1-15
3
16%
6
32%
16-30
8
42%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
1
6%
3
20%
76-90

Забито

22
38
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
23%
5
13%
1-15
2
9%
5
13%
16-30
4
18%
8
21%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
5
23%
7
18%
76-90

Пропущено

30
16
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
13%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
27%
2
13%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
7
23%
4
25%
61-75
5
17%
3
19%
76-90

Забито

41
57
24 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 20
12 Не забивали 9
7
17%
8
14%
1-15
5
12%
11
19%
16-30
12
29%
29%
12
21%
31-45
4
10%
6
11%
46-60
3
7%
10
18%
61-75
10
24%
10
18%
76-90

Пропущено

47
31
23 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
9
19%
5
16%
1-15
3
6%
3
10%
16-30
11
23%
2
6%
31-45
10
21%
6
19%
46-60
8
17%
9
29%
29%
61-75
6
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1
Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3

Результаты матчей

Хетафе
Атлетик Б

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
12
5
3
14
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
6
11
4
13
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
25
9
12
22
1.5
18
16
7
27
2.5
8
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Барселона
 Заявка 33 22 7 4 68 - 39 73
3.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Барселона Левандовски Роберт 16 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
Новости LiveResult
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Хетафе: 64%, Атлетик Б: 36%.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Атлетик Б
  • 99'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 99'
    Рауль Гарсия успешно блокирует удар.
  • 98'
    Аленья Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Хетафе 8.6% (11)
    X 35.9% (46)