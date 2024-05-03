Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

91' Гринвуд Мэйсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Альдерете Омар нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

91' Анхилери Фабрисио из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Рауль Гарсия ослабляет давление, выбив мяч.

89' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

87' После проверки VAR судья не изменил решения - Хетафе пробьет пенальти!

85' УДАЛЕНИЕ! - Эрнесто Валверде удален за устное оскорбление в адрес судьи

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

85' ПЕНАЛЬТИ! - Рауль Гарсия играет рукой в штрафной! Рауль Гарсия вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

83' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Унаи Симон ловит мяч

82' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Уильямс Нико уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

81' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

81' Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Хетафе

81' Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали

80' Латаса Хуан нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

80' Анхилери Фабрисио из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Паредес Айтор получает вторую желтую карточку

78' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Анхилери Фабрисио из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гринвуд Мэйсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Анхилери Фабрисио из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Рефери не любит споров - именно за это Паредес Айтор сейчас получил желтую

71' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

71' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Альдерете Омар пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

69' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Гринвуд Мэйсон пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

66' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

65' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

61' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Гомес Унаи пробил со штрафного прямо в стенку

55' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Уильямс Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

50' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

49' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Гринвуд Мэйсон . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Сегодняшная посещаемость составляет 12149 болельщиков

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Альдерете Омар из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника