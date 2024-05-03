Тур: 34. Стадион: Колизеум. Зрители: 12149 Главный судья: Гиль Хесус
0'
0:1
27' ГолУильямс Иньяки
0:2
51' ГолУильямс Иньяки
58' Красная карточкаЙерай Альварес
72' Желтая карточкаПаредес Айтор
79' Вторая желтая карточкаПаредес Айтор
85' Красная карточкаЭрнесто Валверде
0:2
88' Не забитый пенальтиГринвуд Мэйсон
90'+10
Ход матча
27'
0:1
51'
0:2
58'
72'
79'
85'
88'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
10 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 5
-
525 Количество передач 307
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.00 Точный счёт – 1:1
-
-
1.99 Обе забьют - да
-
-
3.18 Ничья
-
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
15
Лекуе
Иньиго
21
Эррера
Андер
30
Гомес
Унаи
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
-
38 Jeremy Jorge
-
31 Таллал Ясин
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Атлетик Б
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
6 побед 12 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 3 победы
31 матч
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
Первый тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.4%
71%
9.6%
6 побед 22 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.81
Среднее время на гол
84
110
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.87
Среднее время на гол
60
103
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.29
0.84
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
107
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.44
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.24
|Мата Хайме
|5
|0.15
|Максимович Неманья
|4
|0.12
|Латаса Хуан
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|14
|0.41
|Уильямс Иньяки
|11
|0.32
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.18
|Уильямс Нико
|4
|0.12
|Сансет Ойян
|4
|0.12
|Юри Берчиче
|3
|0.09
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Альдерете Омар
|7
|1
|Оскар Родригес
|8
|0
|Рико Диего
|8
|0
|Гринвуд Мэйсон
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Латаса Хуан
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Мориба Илайкс
|3
|0
|Сантьяго Хесус
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Мартин Хорхе
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|7
|1
|Сансет Ойян
|4
|2
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Юри Берчиче
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Эррера Андер
|3
|0
|Йерай Альварес
|1
|1
|Эрнесто Валверде
|1
|1
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
7
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
16
38
Хетафе
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Атлетик Б
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
21
45
Голы по времени матча
Забито
19
19
13 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
11%
3
16%
1-15
3
16%
6
32%
16-30
8
42%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Забито
22
38
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
23%
5
13%
1-15
2
9%
5
13%
16-30
4
18%
8
21%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
5
23%
7
18%
76-90
Пропущено
30
16
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
13%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
27%
2
13%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
7
23%
4
25%
61-75
5
17%
3
19%
76-90
Забито
41
57
24 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 20
12 Не забивали 9
7
17%
8
14%
1-15
5
12%
11
19%
16-30
12
29%
29%
12
21%
31-45
4
10%
6
11%
46-60
3
7%
10
18%
61-75
10
24%
10
18%
76-90
Пропущено
47
31
23 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
9
19%
5
16%
1-15
3
6%
3
10%
16-30
11
23%
2
6%
31-45
10
21%
6
19%
46-60
8
17%
9
29%
29%
61-75
6
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1
Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3
Результаты матчей
Хетафе
Атлетик Б
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
512
125
314
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
710
611
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
259
1222
1816
727
826
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9