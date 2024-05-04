Тур: 34. Стадион: Реале Арена. Зрители: 29330 Главный судья: Ортис Мигель
2:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаГалан Хави
1:0
33' Гол в свои воротаСуарес Алехандро
40' Желтая карточкаЛе Норман Робен
2:0
45' ГолБекер Шеральдо
50' Undefined phrase: football_event_Пачеко Хон
67' Желтая карточкаКардона Серхи
90'+5
Ход матча
17'
33'
1:0
40'
45'
2:0
50'
67'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
475 Количество передач 434
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
7.00 Точный счёт – 1:0
-
-
-
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
21
Андре
Силва
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
История личных встреч
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.26
|Кубо Такефуса
|7
|0.21
|Браис Мендес
|4
|0.12
|Мерино Микель
|4
|0.12
|Барренечеа Андер
|4
|0.12
|Субименди Мартин
|4
|0.12
|Умар Садик
|3
|0.09
|Бекер Шеральдо
|2
|0.06
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Андре Силва
|2 (1)
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.18
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.09
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Молейро Альберто
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Херцог Хуанма
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|9
|0
|Родригес Кирьян
|8
|0
|Коко Сауль
|5
|1
|Мармол Мика
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Суарес Алехандро
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Парк Марвин
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
7
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
18
15
Реал Сосьедад
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Лас-Пальмас
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
13
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
3
13%
2
14%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
9
45%
5
20%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
13%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
9
39%
1
6%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
7
30%
6
33%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
18%
6
38%
76-90
Забито
46
32
23 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 13
6
13%
4
13%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
13
28%
6
19%
31-45
4
9%
7
22%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
10
22%
8
25%
76-90
Пропущено
37
41
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
14%
4
10%
1-15
7
19%
3
7%
16-30
6
16%
8
20%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
2
5%
9
22%
61-75
12
32%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
710
512
314
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
89
611
413
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
1915
1321
925
628
232
232
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11