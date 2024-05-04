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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 29330 Главный судья: Ортис Мигель
Реал Сосьедад
2:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
17' Желтая карточка
Галан Хави
1:0
33' Гол в свои ворота
Суарес Алехандро
40' Желтая карточка
Ле Норман Робен
2:0
45' Гол
Бекер Шеральдо
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Пачеко Хон
67' Желтая карточка
Кардона Серхи
90'+5

Ход матча

17'
Галан Хави
 
33'
Суарес Алехандро
1:0
40'
Ле Норман Робен
 
45'
Бекер Шеральдо
(Браис Мендес)
2:0
50'
Пачеко Хон
 
58'
 
Рамирес Сандро
Мунир Эль-Хаддади
58'
 
Муньос Хави
Перроне Максимо
58'
 
Кардона Серхи
Синкгравен Дэйли
67'
 
Кардона Серхи
71'
Захарян Арсен
Браис Мендес
 
71'
Барренечеа Андер
Андре Силва
 
71'
 
Араухо Хулиан
Мармол Мика
75'
 
Гонсалес Фабио
Бенито Рамирес
79'
Ариц Элустондо
Одриосола Альваро
 
79'
Арамбуру Джон
Галан Хави
 
89'
Кубо Такефуса
Бекер Шеральдо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 475 Количество передач 434
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Реал Сосьедад 96.9% (123)
X 2.4% (3)
Лас-Пальмас 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
2
Одриосола
Альваро
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
22
Туррьентес
Беньят
11
Бекер
Шеральдо
8
Мерино
Микель
23
Браис
Мендес
10
Оярсабаль
Микель
21
Андре
Силва
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
18
Синкгравен
Дэйли
2
Парк
Марвин
10
Молейро
Альберто
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
11
Бенито
Рамирес
17
Мунир
Эль-Хаддади
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
П
0:1
П
2:2
П
0:1
П
4:1
П
0:1
КК
1:1
КК
2:1
П
2:0
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.26
Кубо Такефуса 7 0.21
Браис Мендес 4 0.12
Мерино Микель 4 0.12
Барренечеа Андер 4 0.12
Субименди Мартин 4 0.12
Умар Садик 3 0.09
Бекер Шеральдо 2 0.06
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.18
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Кардона Марк 3 (1) 0.09
Муньос Хави 2 0.06
Молейро Альберто 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 9 0
Родригес Кирьян 8 0
Коко Сауль 5 1
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Суарес Алехандро 6 0
Перроне Максимо 6 0
Парк Марвин 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
7
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

18
15
Реал Сосьедад
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Лас-Пальмас
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

24
22

Голы по времени матча

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
3
13%
2
14%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
9
45%
5
20%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
13%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
9
39%
1
6%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
7
30%
6
33%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
18%
6
38%
76-90

Забито

46
32
23 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 13
6
13%
4
13%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
13
28%
6
19%
31-45
4
9%
7
22%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
10
22%
8
25%
76-90

Пропущено

37
41
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
14%
4
10%
1-15
7
19%
3
7%
16-30
6
16%
8
20%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
2
5%
9
22%
61-75
12
32%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
4
13
3
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
19
15
13
21
1.5
9
25
6
28
2.5
2
32
2
32
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Барселона
 Заявка 33 22 7 4 68 - 39 73
3.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Барселона Левандовски Роберт 16 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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