Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

90' Парк Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Барренечеа Андер пробует нанести удар издали, но Альваро Валлес держит все под контролем

86' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кардона Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

81' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Барренечеа Андер нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

75' Одриосола Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

74' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

69' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Кардона Серхи получил желтую карточку от судьи

66' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

62' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

59' Сегодняшная посещаемость составляет 29330 болельщиков

59' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновлен

54' Матч остановлен

53' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

53' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

51' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Реал Сосьедад отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реал Сосьедад

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Андре Силва и попал в каркас ворот!

49' Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Альваро Валлес держит все под контролем

48' Туррьентес Беньят навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.