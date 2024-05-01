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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Кадис
Прогнозы 48
Реал Мадрид 95.8% (46)
X 4.2% (2)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
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Реал Мадрид
Кадис

История личных встреч

Реал Мадрид
Кадис

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.5
1.8

Среднее время на гол

180
50

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

135
57

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 17 (1) 0.52
Винисиус Жуниор 13 (1) 0.39
Родриго 10 0.3
Хоселу Санмартин 8 0.24
Диас Браим 5 0.15
Карвахаль Даниэль 4 0.12
Тчуамени Орельен 3 0.09
Модрич Лука 2 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Гюлер Арда 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.15
Мачис Дарвин 4 (1) 0.12
Хуанми Мигель 3 0.09
Рохер Марти 2 0.06
Алькарас Рубен 2 (1) 0.06
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 8 0
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Начо Фернандес 3 2
Винисиус Жуниор 6 0
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Гюлер Арда 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 16 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 11 0
Собрино Рубен 7 1
Пирес Лукас 6 0
Эрнандес Хави V 6 0
Эрнандес Луис 4 0
Рамос Кристофер 4 0
Чуст Виктор 2 1
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (14)
6% (1)
6% (1)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
8
Реал Мадрид
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Кадис
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

31
13
Реал Мадрид
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Кадис
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

32
21

Голы по времени матча

Забито

38
8
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
18 Не забивали 26
4
11%
2
25%
1-15
5
13%
2
25%
16-30
4
11%
1
13%
31-45
10
26%
0
0%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
7
18%
3
38%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
4
36%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
7
26%
61-75
4
36%
7
26%
76-90

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 24
4
13%
2
14%
1-15
6
19%
6
43%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
9
28%
2
14%
61-75
6
19%
1
7%
76-90

Пропущено

12
20
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
33%
6
30%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Забито

70
22
26 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 9
23 Забивали первыми 10
1 Не забивали 17
8
11%
4
18%
1-15
11
16%
8
36%
16-30
7
10%
1
5%
31-45
14
20%
3
14%
46-60
17
24%
2
9%
61-75
13
19%
4
18%
76-90

Пропущено

23
47
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 26
8
35%
9
19%
1-15
4
17%
4
9%
16-30
1
4%
4
9%
31-45
3
13%
10
21%
46-60
2
9%
10
21%
61-75
5
22%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0
Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Кадис

Точный счет

4:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
7
12
4
1.5
4
13
7
9
2.5
1
16
5
11
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
1.5
Больше Меньше
1
15
4
13
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
1
0.5
Больше Меньше
17
16
21
12
1.5
5
28
11
22
2.5
1
32
6
27
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Барселона
 Заявка 33 22 7 4 68 - 39 73
3.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Барселона Левандовски Роберт 16 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.7% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Реал Мадрид 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Кадис
    1.36
    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    19.57% (9)
    Нет
    80.43% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    41.7% (20)
    3:0 Реал Мадрид
    25% (12)
    3:1 Реал Мадрид
    8.3% (4)
    2:1 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    4:0 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    4.2% (2)
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