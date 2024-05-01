Тур: 34. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Кадис
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.5
1.8
Среднее время на гол
180
50
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.67
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
Среднее время на гол
135
57
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|17 (1)
|0.52
|Винисиус Жуниор
|13 (1)
|0.39
|Родриго
|10
|0.3
|Хоселу Санмартин
|8
|0.24
|Диас Браим
|5
|0.15
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.12
|Тчуамени Орельен
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Гюлер Арда
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.15
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.12
|Хуанми Мигель
|3
|0.09
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Начо Фернандес
|3
|2
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|16
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|11
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Пирес Лукас
|6
|0
|Эрнандес Хави V
|6
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Рамос Кристофер
|4
|0
|Чуст Виктор
|2
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (14)
6% (1)
6% (1)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
8
Реал Мадрид
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Кадис
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
31
13
Реал Мадрид
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Кадис
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
32
21
Голы по времени матча
Забито
38
8
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
18 Не забивали 26
4
11%
2
25%
1-15
5
13%
2
25%
16-30
4
11%
1
13%
31-45
10
26%
0
0%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
7
18%
3
38%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
4
36%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
7
26%
61-75
4
36%
7
26%
76-90
Забито
32
14
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 24
4
13%
2
14%
1-15
6
19%
6
43%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
9
28%
2
14%
61-75
6
19%
1
7%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
33%
6
30%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Забито
70
22
26 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 9
23 Забивали первыми 10
1 Не забивали 17
8
11%
4
18%
1-15
11
16%
8
36%
16-30
7
10%
1
5%
31-45
14
20%
3
14%
46-60
17
24%
2
9%
61-75
13
19%
4
18%
76-90
Пропущено
23
47
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 26
8
35%
9
19%
1-15
4
17%
4
9%
16-30
1
4%
4
9%
31-45
3
13%
10
21%
46-60
2
9%
10
21%
61-75
5
22%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0
Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Кадис
Точный счет
4:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
107
124
413
79
116
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
115
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
321
Больше Меньше
1716
2112
528
1122
132
627
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис
Исход игры
Реал Мадрид
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
19.57% (9)
Нет
80.43% (37)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
41.7% (20)
3:0 Реал Мадрид
25% (12)
3:1 Реал Мадрид
8.3% (4)
2:1 Реал Мадрид
6.3% (3)
4:0 Реал Мадрид
6.3% (3)
1:0 Реал Мадрид
4.2% (2)
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