Тур: 34. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
27
Ямаль
Ламин
16
Лопес
Фермин
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
16 Лопес ФерминНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Жирона
Барселона
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
11
Голов в среднем за матч
0
1.38
Среднее время на гол
0
65
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|19 (5)
|0.58
|Савио III
|8
|0.24
|Стуани Кристиан
|8
|0.24
|Цыганков Виктор
|6
|0.18
|Порту Кристиан
|5
|0.15
|Мартин Иван
|5
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.12
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Давид Лопес
|3
|0.09
|Гарсия Эрик
|3
|0.09
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|16 (3)
|0.48
|Фелиш Жоау
|7
|0.21
|Торрес Ферран
|7
|0.21
|Рафинья Диас
|5
|0.15
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.15
|Лопес Фермин
|5
|0.15
|Ямаль Ламин
|4
|0.12
|Роберто Серхи
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|8
|0
|Коуто Ян
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Кунде Жюль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Барселона
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
1
7
Жирона
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Барселона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
24
31
Жирона
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Барселона
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
25
38
Голы по времени матча
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
6
14%
3
10%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
12
29%
7
24%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
24%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Забито
27
36
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
7%
2
6%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
5
19%
14
39%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
3
13%
8
35%
76-90
Забито
69
65
32 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 22
6 Не забивали 4
8
12%
5
8%
1-15
10
14%
7
11%
16-30
14
20%
8
12%
31-45
11
16%
11
17%
46-60
9
13%
13
20%
61-75
17
25%
21
32%
76-90
Пропущено
40
42
21 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
8
20%
5
12%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
8
20%
7
17%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
7
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3
Результаты матчей
Жирона
Барселона
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
2:4
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
107
97
710
511
314
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
89
106
314
412
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
312
1914
2013
1221
1122
825
528
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона - Барселона
Исход игры
Жирона
13.4% (19)
Ничья
23.2% (33)
Барселона
63.4% (90)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (82)
Меньше
29.91% (35)
Обе команды забьют
Да
88.89% (104)
Нет
11.11% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
36.6% (52)
1:1 Ничья
16.9% (24)
2:1 Жирона
7% (10)
1:3 Барселона
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Барселона
3.5% (5)
0:2 Барселона
3.5% (5)
0:3 Барселона
1.4% (2)
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