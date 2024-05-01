Тур: 34. Стадион: Монтиливи.
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Жирона
Барселона
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
11
Голов в среднем за матч
0
1.38
Среднее время на гол
0
65
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|19 (5)
|0.58
|Савио III
|8
|0.24
|Стуани Кристиан
|8
|0.24
|Цыганков Виктор
|6
|0.18
|Порту Кристиан
|5
|0.15
|Мартин Иван
|5
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.12
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Давид Лопес
|3
|0.09
|Гарсия Эрик
|3
|0.09
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|16 (3)
|0.48
|Фелиш Жоау
|7
|0.21
|Торрес Ферран
|7
|0.21
|Рафинья Диас
|5
|0.15
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.15
|Лопес Фермин
|5
|0.15
|Ямаль Ламин
|4
|0.12
|Роберто Серхи
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|8
|0
|Коуто Ян
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Кунде Жюль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Барселона
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
1
7
Жирона
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Барселона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
24
31
Жирона
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Барселона
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
25
38
Голы по времени матча
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
6
14%
3
10%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
12
29%
7
24%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
24%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Забито
27
36
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
7%
2
6%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
5
19%
14
39%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
3
13%
8
35%
76-90
Забито
69
65
32 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 22
6 Не забивали 4
8
12%
5
8%
1-15
10
14%
7
11%
16-30
14
20%
8
12%
31-45
11
16%
11
17%
46-60
9
13%
13
20%
61-75
17
25%
21
32%
76-90
Пропущено
40
42
21 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
8
20%
5
12%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
8
20%
7
17%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
7
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3
Результаты матчей
Жирона
Барселона
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
2:4
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
107
97
710
511
314
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
89
106
314
412
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
312
1914
2013
1221
1122
825
528
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогнозы на матч Жирона - Барселона
Исход игры
Жирона
15.2% (7)
Ничья
17.4% (8)
Барселона
67.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
86.36% (38)
Нет
13.64% (6)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.3% (19)
1:1 Ничья
13% (6)
1:3 Барселона
10.9% (5)
2:1 Жирона
10.9% (5)
0:2 Барселона
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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