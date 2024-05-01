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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Жирона 15.2% (7)
X 17.4% (8)
Барселона 67.4% (31)
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Ничья
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Жирона
Барселона

История личных встреч

Жирона
Барселона

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
ТМК
0:1
П
0:2
П
2:2
П
6:1
П
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
11

Голов в среднем за матч

0
1.38

Среднее время на гол

0
65

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 19 (5) 0.58
Савио III 8 0.24
Стуани Кристиан 8 0.24
Цыганков Виктор 6 0.18
Порту Кристиан 5 0.15
Мартин Иван 5 0.15
Эррера Янгель 4 0.12
Гарсия Алеш 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Гарсия Эрик 3 0.09
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 16 (3) 0.48
Фелиш Жоау 7 0.21
Торрес Ферран 7 0.21
Рафинья Диас 5 0.15
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.15
Лопес Фермин 5 0.15
Ямаль Ламин 4 0.12
Роберто Серхи 3 0.09
Канселу Жоау 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 8 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Довбик Артём 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Левандовски Роберт 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Ромеу Ориоль 4 0
Гюндоган Илкай 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Роберто Серхи 3 0
Кунде Жюль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Педри 3 0
Кубарси Пау 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Жирона
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Барселона
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

1
7
Жирона
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Барселона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

24
31
Жирона
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Барселона
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
21

Упущенные победы

25
38

Голы по времени матча

Забито

42
29
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
6
14%
3
10%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
12
29%
7
24%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
24%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Забито

27
36
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
7%
2
6%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
5
19%
14
39%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
3
13%
8
35%
76-90

Забито

69
65
32 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 22
6 Не забивали 4
8
12%
5
8%
1-15
10
14%
7
11%
16-30
14
20%
8
12%
31-45
11
16%
11
17%
46-60
9
13%
13
20%
61-75
17
25%
21
32%
76-90

Пропущено

40
42
21 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
8
20%
5
12%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
8
20%
7
17%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
7
18%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3

Результаты матчей

Жирона
Барселона

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
2:4
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
10
7
9
7
2.5
7
10
5
11
3.5
3
14
3
13
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
10
6
3
14
2.5
4
12
3
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
31
2
19
14
1.5
20
13
12
21
2.5
11
22
8
25
3.5
5
28
3
30
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Барселона
 Заявка 33 22 7 4 68 - 39 73
3.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Барселона Левандовски Роберт 16 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Жирона 15.2% (7)
    X 17.4% (8)
    Барселона 67.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Барселона
    3.80
    Реклама, betboom.ru
    3.84
    2.45
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Жирона - Барселона

    Исход игры
    Жирона
    15.2% (7)
    Ничья
    17.4% (8)
    Барселона
    67.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    41.3% (19)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:3 Барселона
    10.9% (5)
    2:1 Жирона
    10.9% (5)
    0:2 Барселона
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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