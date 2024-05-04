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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Мальорка
0:1
Первый тайм: 31'
Атлетико М

Ход матча

5'
0:1
Рикельме Родриго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 130
Мальорка 2.3% (3)
X 10.8% (14)
Атлетико М 86.9% (113)
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Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
10
Дардер
Серхи
7
Мурики
Ведат
9
Пратс
Абдон
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
3
Аспиликуэта
Сесар
17
Рикельме
Родриго
24
Ривас
Пабло
Барриос
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
12
Лино
Сэмуел
10
Корреа
Анхель
Мальорка
5-3-2
Атлетико М
3-4-2-1

История личных встреч

Мальорка
Атлетико М

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.68
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
100

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.18
Пратс Абдон 6 0.18
Санчес Антонио 3 0.09
Раильо Антонио 3 0.09
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Вальент Мартин 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.41
Гризманн Антуан 13 (4) 0.38
Корреа Анхель 9 (1) 0.26
Льоренте Маркос 6 0.18
Депай Мемфис 5 0.15
Рикельме Родриго 3 0.09
Лино Сэмуел 3 0.09
Де Пауль Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Маскарель Омар 6 1
Родригес Даниэль I 7 0
Саму Кошта 7 0
Коста Хауме 6 0
Копете Хосе 5 0
Маффео Пабло 3 1
Раильо Антонио 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Мурики Ведат 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 8 0
Савич Стефан 5 1
Де Пауль Родриго 6 0
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Хименес Хосе 4 0
Витсель Аксель 3 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Мальорка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Атлетико М
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
6% (1)
65% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Атлетико М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

8
38
Мальорка
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (8)
70% (23)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Атлетико М
20.7%
79.3%
6 побед 23 поражения
Первый тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

14
45

Голы по времени матча

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
5
36%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
23%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

14
38
4 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
2
14%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
2
14%
10
26%
31-45
2
14%
7
18%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
7
50%
6
16%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
16%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
8
32%
5
25%
61-75
4
16%
4
20%
76-90

Забито

28
60
13 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
7
25%
7
12%
1-15
0
0%
9
15%
16-30
6
21%
12
20%
31-45
4
14%
10
17%
46-60
2
7%
9
15%
61-75
9
32%
13
22%
76-90

Пропущено

38
41
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
7
18%
7
17%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
10
26%
9
22%
61-75
7
18%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0

Результаты матчей

Мальорка
Атлетико М

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
3:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
2
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
8 раз 24%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
3
13
1.5
14
3
1
15
2.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
7
3
14
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
25
8
6
27
1.5
20
13
2
31
2.5
11
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 0:1 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
7.
Атлетико М
 1:0 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Перешли в атаку игроки "Мальорки", получил мяч на правом фланге Дани Родригес, но не смог переиграть один в один Рикельме. Цепко с соперником сыграл автор забитого мяча.
  • Опасный момент
    30'
    А это красиво было разыграно! Эрмосо сыграл в стенку с Корреа, под ответный пас уже ворвался слева в штрафную площадь и пробил сходу! Рядом с ближней девяткой получилось! Диего Симеоне аж на колени пал от досады!
  • 29'
    Настасич из глубины поля выполнил заброс к штрафной площади "Атлетико", Мурики боролся за мяч, но не смог за него зацепиться. Отбились в очередной раз гости.
  • 28'
    Быстрая атака "Атлетико", Барриос отыграл на ход Льоренте, который тут же попытался издали исполнить, но очень уж высоко получилось у полузащитника гостевой команды.
  • 27'
    Лато пустился в очень рискованный дриблинг недалеко от своей штрафной площади, но в итоге очень здорово на паузе уложил на газон Корреа и отыграл вперёд на партнёра.
  • 26'
    0-3 по ударам к этой минуте, один из них стал для гостей голевым. А пока "Мальорка" попыталась в атаку перебраться, но заброс в штрафную площадь получился далеко не самым точным. Забрал мяч в руки Облак.
  • 25'
    Ещё одна атака "Атлетико", Лино забежал под передачу по левому флангу, прострелил в центр, и на второй темп откликнулся Барриос. Сразу он пробил из-за пределов штрафной площади, мяч от соперника прилетел в руки Райковичу.
  • 23'
    Навесил Барриос в штрафную площадь, но не смогли там его партнёры за мяч зацепиться. Отбилась "Мальорка".
  • Фол, нарушение
    22'
    1-2 по фолам, и первое нарушение правил от "Мальорки" состоялось на фланге. Пабло Барриос будет из глубины поля выполнять подачу.
  • 21'
    Хозяева в атаке. Длинный перевод налево в угол поля на Лато, который пытался дотянуться и хоть бы аут сделать, но арбитр показал, что не успел достать мяч защитник "Мальорки" уже на лицевой. Сыграет Облак от ворот.
  • 20'
    Комбинируют игроки "Мальорки" на своей половине поля, периодически отыгрывая на Райковича. Маловато вариантов для развития атаки у хозяев, контролируют всё "матрасники".
  • 18'
    Рикельме забежал по левому флангу, отыграл на Корреа, который попытался продлить передачу в центр, но на перехвате сыграл игрок "Мальорки". Впрочем, быстро вернули мяч под свой контроль игроки "Атлетико", последовал заброс в штрафную площадь, Райкович на выходе забрал его в руки.
  • 16'
    Много владеют мячом игроки "Мальорки", но сейчас ошиблись на левом фланге, упустив его в аут. "Атлетико" особо не торопится его исполнять. Надо сбивать атакующий порыв соперника.
  • 15'
    Вальент вновь получил мяч на правом фланге, очень хороший навес выдавал на дальнюю штангу на Мурики, но на опережение успел сыграть Витсель. Мяч выбит!
  • 14'
    Перебрались в атаку игроки "Мальорки". Вальент получил мяч на правом фланге, выполнил заброс вперёд на партнёра, но там на опережение сыграл Эрмосо, выбил в аут.
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    • 13'
      Затяжное позиционное наступление от "Атлетико" получается, вот уже почти минуту гости играют в пас в центре поля. Прощупали левый фланг, но не прошло. Пришлось отыгрывать назад Лино.
    • 12'
      Вновь удалось игрокам "Атлетико" мяч отобрать. Готовят гости новое наступление в центре поля. "Мальорка" пока не приближалась толком к воротам Облака.
    • 10'
      Очень неплохая атака "Атлетико" завершилась прострелом справа от лицевой, но как выяснилось, мяч успел покинуть пределы поля, о чём мгновенно сообщил свисток главного арбитра.
    • 9'
      Немного удивительно, что "Атлетико" так легко отдаёт мяч сопернику и больше обороняется. Очередной навес с левого фланга в штрафную площадь гостей, без проблем удалось им вынести мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Штрафной на правом фланге заработали игроки "Мальорки". Пошёл заброс на ближнюю штангу в направлении Мурики, но Раильо решил взять инициативу в свои руки. Нырнул защитник в попытке пробить головой, но в створ не попал.
    • 7'
      Удачное начало для "Атлетико", как бы не деморализовались игроки "Мальорки". Начинали всё-таки весьма неплохо футболисты хозяев.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Родриго Рикельме! 0:1!
      Быстрый гол забили футболисты "Атлетико"! Передача справа в центр, Рикельме перед штрафной площадью изумительным движением пяткой развернулся, избавившись сразу от двух защитников! Тут же пробил полузащитник, и мяч влетел в самый угол ворот Райковича!
    • 4'
      И вновь игроки "Мальорки" с мячом, но это не очень нравится "Атлетико". Гости высоко прессингуют, и соперник вынужден отыгрывать на голкипера.
    • 3'
      Высоко старается действовать "Атлетико", и вот удалось перехватить мяч. Сразу пошёл длинный перевод налево на Рикельме, после чего прошла передача в штрафную, и Анхель Корреа сразу пробил из-под защитника. Поймал Райкович мяч!
    • 2'
      Весьма активно команды начинают встречу, игроки "Мальорки" на правах хозяев стараются контролировать мяч на первых минутах поединка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! В красных майках, чёрных трусах и гетрах сегодня играет "Мальорка", а футболисты "Атлетико" будут действовать в салатовой форме, даже скорее ближе к бирюзовой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Мальорка
    2.3% (3)
    Ничья
    10.8% (14)
    Атлетико М
    86.9% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    41.5% (54)
    0:1 Атлетико М
    19.2% (25)
    0:2 Атлетико М
    13.1% (17)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    1:3 Атлетико М
    2.3% (3)
    0:3 Атлетико М
    1.5% (2)
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