Первый тайм

31' Перешли в атаку игроки "Мальорки", получил мяч на правом фланге Дани Родригес, но не смог переиграть один в один Рикельме. Цепко с соперником сыграл автор забитого мяча.

30' А это красиво было разыграно! Эрмосо сыграл в стенку с Корреа, под ответный пас уже ворвался слева в штрафную площадь и пробил сходу! Рядом с ближней девяткой получилось! Диего Симеоне аж на колени пал от досады!

29' Настасич из глубины поля выполнил заброс к штрафной площади "Атлетико", Мурики боролся за мяч, но не смог за него зацепиться. Отбились в очередной раз гости.

28' Быстрая атака "Атлетико", Барриос отыграл на ход Льоренте, который тут же попытался издали исполнить, но очень уж высоко получилось у полузащитника гостевой команды.

27' Лато пустился в очень рискованный дриблинг недалеко от своей штрафной площади, но в итоге очень здорово на паузе уложил на газон Корреа и отыграл вперёд на партнёра.

26' 0-3 по ударам к этой минуте, один из них стал для гостей голевым. А пока "Мальорка" попыталась в атаку перебраться, но заброс в штрафную площадь получился далеко не самым точным. Забрал мяч в руки Облак.