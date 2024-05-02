Тур: 34. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа.
Позже
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Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Мальорка
Атлетико М
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.68
0.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
100
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (1)
|0.18
|Пратс Абдон
|6
|0.18
|Санчес Антонио
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|3
|0.09
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.42
|Гризманн Антуан
|13 (4)
|0.39
|Корреа Анхель
|9 (1)
|0.27
|Льоренте Маркос
|6
|0.18
|Депай Мемфис
|5
|0.15
|Лино Сэмуел
|3
|0.09
|Рикельме Родриго
|2
|0.06
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Молина Науэль
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Маскарель Омар
|6
|1
|Родригес Даниэль I
|7
|0
|Саму Кошта
|7
|0
|Коста Хауме
|6
|0
|Копете Хосе
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Раильо Антонио
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Мурики Ведат
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Эрмосо Марио
|8
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Молина Науэль
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Гризманн Антуан
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Ривас Пабло Барриос
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Атлетико М
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
6% (1)
65% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Атлетико М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
8
38
Мальорка
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (8)
70% (23)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Атлетико М
20.7%
79.3%
6 побед 23 поражения
Первый тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
14
45
Голы по времени матча
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
5
36%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
23%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Забито
14
38
4 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
2
14%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
2
14%
10
26%
31-45
2
14%
7
18%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
7
50%
6
16%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
16%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
8
32%
5
25%
61-75
4
16%
4
20%
76-90
Забито
28
60
13 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
7
25%
7
12%
1-15
0
0%
9
15%
16-30
6
21%
12
20%
31-45
4
14%
10
17%
46-60
2
7%
9
15%
61-75
9
32%
13
22%
76-90
Пропущено
38
41
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
7
18%
7
17%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
10
26%
9
22%
61-75
7
18%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0
Результаты матчей
Мальорка
Атлетико М
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
3:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
2
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
8 раз 24%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
161
313
143
115
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
97
314
610
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
258
627
2013
231
1122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М
Исход игры
Мальорка
0% (0)
Ничья
14.3% (6)
Атлетико М
85.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
50% (21)
0:1 Атлетико М
16.7% (7)
1:1 Ничья
14.3% (6)
0:2 Атлетико М
14.3% (6)
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