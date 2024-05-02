  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 42
Мальорка 0% (0)
X 14.3% (6)
Атлетико М 85.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетико М
3.95
3.21
3.20
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Мальорка
Атлетико М

История личных встреч

Мальорка
Атлетико М

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.68
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
100

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.18
Пратс Абдон 6 0.18
Санчес Антонио 3 0.09
Раильо Антонио 3 0.09
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Вальент Мартин 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.42
Гризманн Антуан 13 (4) 0.39
Корреа Анхель 9 (1) 0.27
Льоренте Маркос 6 0.18
Депай Мемфис 5 0.15
Лино Сэмуел 3 0.09
Рикельме Родриго 2 0.06
Де Пауль Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Маскарель Омар 6 1
Родригес Даниэль I 7 0
Саму Кошта 7 0
Коста Хауме 6 0
Копете Хосе 5 0
Маффео Пабло 3 1
Раильо Антонио 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Мурики Ведат 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 8 0
Савич Стефан 5 1
Де Пауль Родриго 6 0
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Хименес Хосе 4 0
Витсель Аксель 3 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Мальорка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Атлетико М
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
6% (1)
65% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Атлетико М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

8
38
Мальорка
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (8)
70% (23)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Атлетико М
20.7%
79.3%
6 побед 23 поражения
Первый тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

14
45

Голы по времени матча

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
5
36%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
23%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

14
38
4 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
2
14%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
2
14%
10
26%
31-45
2
14%
7
18%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
7
50%
6
16%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
16%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
8
32%
5
25%
61-75
4
16%
4
20%
76-90

Забито

28
60
13 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
7
25%
7
12%
1-15
0
0%
9
15%
16-30
6
21%
12
20%
31-45
4
14%
10
17%
46-60
2
7%
9
15%
61-75
9
32%
13
22%
76-90

Пропущено

38
41
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
7
18%
7
17%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
10
26%
9
22%
61-75
7
18%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0

Результаты матчей

Мальорка
Атлетико М

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
3:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
2
9 раз 27%
3
9 раз 27%
0
8 раз 24%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
3
13
1.5
14
3
1
15
2.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
7
3
14
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
25
8
6
27
1.5
20
13
2
31
2.5
11
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Барселона
 Заявка 33 22 7 4 68 - 39 73
3.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 33 13 8 12 37 - 38 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Барселона Левандовски Роберт 16 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Мальорка 0% (0)
    X 14.3% (6)
    Атлетико М 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Атлетико М
    3.95
    3.21
    3.20
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М

    Исход игры
    Мальорка
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (6)
    Атлетико М
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    50% (21)
    0:1 Атлетико М
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    0:2 Атлетико М
    14.3% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мальорка
    Атлетико М
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный