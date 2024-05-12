Тур: 32. Стадион: Stadion Puszczy.
1:0
Второй тайм: 78'
0'
1:0
51' ГолВальски Михал
60' Желтая карточкаTomasz Wojcinowicz
65' Желтая карточкаHubert Tomalski
73' Желтая карточкаГробельны Енджей
74' Желтая карточкаСемашко Артур
Ход матча
51'
1:0
65'
73'
74'
48
Зых
Оливер
70
Хайда
Войцех
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Jakub Stec
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Пуща Неполомице
Варта Познань
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
157
70
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.22
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.19
|Семашко Артур
|5
|0.16
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.13
|Якуба Роман
|4
|0.13
|Холевяк Матеуш
|3
|0.09
|Вальски Михал
|2
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.22
|Зреляк Адам
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Купчак Матеуш
|4
|0.13
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|11
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|6
|0
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Семашко Артур
|4
|0
|Hubert Tomalski
|4
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|2
|1
|Кой Михал
|3
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Вальски Михал
|2
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Tomasz Wojcinowicz
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Гробельны Енджей
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Варта Познань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
14
11
Пуща Неполомице
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Варта Познань
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
5
15
Пуща Неполомице
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Варта Познань
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
29
9
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
3
14%
4
25%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
2
9%
3
19%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
7
37%
8
38%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
20%
5
31%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Пропущено
28
18
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
7%
3
17%
1-15
3
11%
6
33%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
10
36%
2
11%
76-90
Забито
37
32
20 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 13
6
16%
9
28%
1-15
10
27%
5
16%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
6
16%
4
13%
76-90
Пропущено
47
39
18 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
3
6%
4
10%
1-15
5
11%
9
23%
16-30
10
21%
6
15%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
17
36%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Варта Познань
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
97
69
511
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
412
510
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
1912
1021
1021
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|17
|8
|7
|73 - 44
|59
|2.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|5.
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|32
|15
|6
|11
|58 - 38
|51
|7.
|31
|13
|11
|7
|46 - 37
|50
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|10.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|11.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|0:1
|32
|9
|10
|13
|33 - 39
|37
|14.
|1:0
|32
|8
|12
|12
|37 - 48
|36
|15.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|16.
|32
|6
|14
|12
|36 - 43
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|1:0
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|16
|7
|4
|5
|24 - 13
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|10.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|1:0
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11