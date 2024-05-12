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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Пуща Неполомице
1:0
Второй тайм: 78'
Варта Познань
0'
1:0
51' Гол
Вальски Михал
60' Желтая карточка
Tomasz Wojcinowicz
65' Желтая карточка
Hubert Tomalski
73' Желтая карточка
Гробельны Енджей
74' Желтая карточка
Семашко Артур

Ход матча

31'
 
Эппель Мартон
Зреляк Адам
51'
Вальски Михал
1:0
60'
Tomasz Wojcinowicz
 
65'
Hubert Tomalski
 
66'
Семашко Артур
Hubert Tomalski
 
73'
 
Гробельны Енджей
74'
Семашко Артур
 
76'
 
Визингер Дарио
Кьельб Якуб
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Варта Познань
2.80
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Все Коэффициенты
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
27
Lukasz
Solowiej
4
Tomasz
Wojcinowicz
3
Якуба
Роман
14
Jacub
Serafin
16
Вальски
Михал
10
Hubert
Tomalski
70
Хайда
Войцех
6
Ли
Чжин-Хен
25
Запольник
Камиль
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
28
Боровски
Филип
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
3
Кьельб
Якуб
7
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
47
Пржикрыл
Томаш
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
Варта Познань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:2
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ВД
1:2
ВД
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

157
70

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.22
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.19
Семашко Артур 5 0.16
Запольник Камиль 4 (1) 0.13
Якуба Роман 4 0.13
Холевяк Матеуш 3 0.09
Вальски Михал 2 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.03
Кой Михал 1 0.03
Кидрич Рок 1 0.03
Хайда Войцех 1 0.03
Bartlomiej Poczobut 1 0.03
Майчрзак Джордан 1 0.03
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.22
Зреляк Адам 4 0.13
Журавски Мачей 4 0.13
Купчак Матеуш 4 0.13
Пржикрыл Томаш 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Луиш Мигел 2 0.06
Эппель Мартон 2 (1) 0.06
Визингер Дарио 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Ставропулос Димитрис 1 0.03
Шимонович Давид 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Межграни Мохамед 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 11 1
Jacub Serafin 8 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 6 0
Хайда Войцех 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Семашко Артур 4 0
Hubert Tomalski 4 0
Ревенко Иоан-Кэлин 2 1
Кой Михал 3 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Зых Оливер 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Вальски Михал 2 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Tomasz Wojcinowicz 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Гробельны Енджей 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Patryk Rychlik 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Варта Познань
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

14
11
Пуща Неполомице
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Варта Познань
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

5
15
Пуща Неполомице
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Варта Познань
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

29
9

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
3
14%
4
25%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
2
9%
3
19%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
7
37%
8
38%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
20%
5
31%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
7%
3
17%
1-15
3
11%
6
33%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
10
36%
2
11%
76-90

Забито

37
32
20 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 13
6
16%
9
28%
1-15
10
27%
5
16%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
6
16%
4
13%
76-90

Пропущено

47
39
18 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
3
6%
4
10%
1-15
5
11%
9
23%
16-30
10
21%
6
15%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
17
36%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Варта Познань

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
7
6
9
1.5
5
11
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
5
10
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
19
12
10
21
1.5
10
21
2
29
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 32 15 7 10 44 - 39 52
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Погонь Щецин
 32 15 6 11 58 - 38 51
7.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 32 11 9 12 40 - 45 42
10.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
11.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 0:1 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 1:0 32 8 12 12 37 - 48 36
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 16 9 4 3 22 - 13 31
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 1:0 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 0:1 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 16 7 4 5 24 - 13 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 0:1 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 1:0 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    Семашко Артур получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    Гробельны Енджей получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Hubert Tomalski уходит с поля. Семашко Артур выходит вместо него
  • 65'
    Hubert Tomalski получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Tomasz Wojcinowicz получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Г О О О О Л - Вальски Михал бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Зреляк Адам уходит с поля. Эппель Мартон выходит вместо него
  • 8'
    Г О О О О Л - Lukasz Solowiej бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Варта Познань
2.80
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5.40
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44.00
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