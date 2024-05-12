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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Гент
0:1
Первый тайм: 11'
АХ Лёвен
0'
0:1
6' Гол
Руссо Франко

Ход матча

6'
0:1
Руссо Франко
(Мазиз Юссеф)
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АХ Лёвен
1.93
5.20
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6.90
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
8
Геркенс
Питер
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
24
Руссо
Франко
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
20
Мендиль
Хамза
6
Дом
Джорен
11
Ezechiel
Banzuzi
88
Мазиз
Юссеф
33
Мертенс
Матье
43
Nachon
Nsingi
Гент
3-4-2-1
АХ Лёвен
3-4-1-2

История личных встреч

Гент
АХ Лёвен

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
1.7

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.7
0.67

Среднее время на гол

128
135

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.37
Гандельман Омри 11 0.29
Кейперс Уго 6 (1) 0.16
Хон Хён-Сок 5 0.13
Де Сар Жюльен 5 (3) 0.13
Самуаз Матисс 5 0.13
Фернандес-Пардо Матиас 5 0.13
Геркенс Питер 4 0.11
Орбан Гифт 3 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.05
Фофана Малик 2 0.05
Митрович Стефан 2 0.05
Кандусс Исмаэль 2 0.05
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Юльсагер Эндрю 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Сурдез Франк 0 0
Фадига Ноа 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 7 0.18
Торстейнссон Йон 5 0.13
Мертенс Матье 4 0.11
Nachon Nsingi 3 0.08
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.08
Мендиль Хамза 3 0.08
Плетинкс Эвауд 3 0.08
Richie Sagrado 2 0.05
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.05
Ezechiel Banzuzi 2 0.05
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 8 0
Де Сар Жюльен 6 0
Кандусс Исмаэль 4 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Митрович Стефан 2 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 8 0
Ezechiel Banzuzi 7 0
Richie Sagrado 5 1
Мертенс Матье 6 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Руссо Франко 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0

Результаты матчей

Гент
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
АХ Лёвен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

10
12
Гент
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
АХ Лёвен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

24
23
Гент
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

34
35

Голы по времени матча

Забито

43
17
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
1
2%
5
29%
29%
1-15
7
16%
1
6%
16-30
11
26%
6
35%
31-45
10
23%
1
6%
46-60
8
19%
0
0%
61-75
6
14%
4
24%
76-90

Пропущено

24
35
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
6
25%
5
14%
1-15
5
21%
6
17%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
4
17%
7
20%
76-90

Забито

28
28
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
4
14%
5
18%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
18%
5
18%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
6
21%
9
32%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
6
24%
6
32%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
4
16%
4
21%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Забито

71
45
35 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 10
5
7%
10
22%
1-15
13
18%
5
11%
16-30
17
24%
8
18%
31-45
15
21%
6
13%
46-60
9
13%
3
7%
61-75
12
17%
13
29%
76-90

Пропущено

49
54
27 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
7
14%
6
11%
1-15
10
20%
8
15%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
6
12%
10
19%
46-60
8
16%
10
19%
61-75
8
16%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1
АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0

Результаты матчей

Гент
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гент
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
1.5
Больше Меньше
7
12
8
10
2.5
4
15
4
14
3.5
1
18
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
6
9
10
1.5
3
15
4
15
2.5
1
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
27
10
22
15
1.5
10
27
12
25
2.5
5
32
5
32
3.5
1
36
2
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 0:1 8 6 0 2 21 - 9 42
2.
Мехелен
 7 3 1 3 14 - 14 33
3.
Сент-Трейден
 7 2 3 2 11 - 11 29
4.
АХ Лёвен
 1:0 8 4 2 2 10 - 9 29
5.
Стандард
 7 0 5 2 9 - 15 22
6.
Вестерло
 7 0 3 4 10 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 0:1 4 3 0 1 11 - 5 33
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 1:0 4 3 0 1 8 - 5 24
4.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 4 0 3 1 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 4 0 2 2 8 - 14 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 0:1 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
АХ Лёвен
 1:0 4 1 2 1 2 - 4 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АХ Лёвен
1.93
5.20
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6.90
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Гент
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