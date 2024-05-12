Тур: 38. Стадион: Геламко.
0'
0:1
6' ГолРуссо Франко
51' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
80' Желтая карточкаРуссо Франко
90' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
90' Желтая карточкаМисао Кенто
90' Желтая карточкаТиссудали Тарик
90'+7
Ход матча
6'
0:1
51'
80'
90'
90'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Гент
АХ Лёвен
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.67
1.7
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.7
0.67
Среднее время на гол
128
135
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.37
|Гандельман Омри
|11
|0.29
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.16
|Хон Хён-Сок
|5
|0.13
|Де Сар Жюльен
|5 (3)
|0.13
|Самуаз Матисс
|5
|0.13
|Фернандес-Пардо Матиас
|5
|0.13
|Геркенс Питер
|4
|0.11
|Орбан Гифт
|3
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.05
|Фофана Малик
|2
|0.05
|Митрович Стефан
|2
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.05
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|7
|0.18
|Торстейнссон Йон
|5
|0.13
|Мертенс Матье
|4
|0.11
|Nachon Nsingi
|3
|0.08
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.08
|Мендиль Хамза
|3
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.08
|Richie Sagrado
|2
|0.05
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|8
|0
|Кандусс Исмаэль
|5
|1
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Тиссудали Тарик
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Мисао Кенто
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Руссо Франко
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Результаты матчей
Гент
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
АХ Лёвен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
10
12
Гент
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
АХ Лёвен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
24
23
Гент
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (11)
39% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)
АХ Лёвен
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
34% (13)
45% (17)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
34
35
Голы по времени матча
Забито
43
18
19 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
1
2%
6
33%
1-15
7
16%
1
6%
16-30
11
26%
6
33%
31-45
10
23%
1
6%
46-60
8
19%
0
0%
61-75
6
14%
4
22%
76-90
Пропущено
25
35
16 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
7
28%
5
14%
1-15
5
20%
6
17%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
16%
6
17%
61-75
4
16%
7
20%
76-90
Забито
28
28
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
4
14%
5
18%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
18%
5
18%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
6
21%
9
32%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
6
24%
6
32%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
4
16%
4
21%
61-75
4
16%
2
11%
76-90
Забито
71
46
35 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 10
5
7%
11
24%
1-15
13
18%
5
11%
16-30
17
24%
8
17%
31-45
15
21%
6
13%
46-60
9
13%
3
7%
61-75
12
17%
13
28%
76-90
Пропущено
50
54
28 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
8
16%
6
11%
1-15
10
20%
8
15%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
6
12%
10
19%
46-60
8
16%
10
19%
61-75
8
16%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1
АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Результаты матчей
Гент
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 29%
2
10 раз 26%
3
7 раз 18%
0
5 раз 13%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
1
18 раз 47%
0
10 раз 26%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гент
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
154
136
712
811
415
415
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
910
316
415
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
335
Больше Меньше
2810
2216
1028
1226
533
533
137
236
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9