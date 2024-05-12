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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Виборг
1:2
Конец матча
Вайле
0'
0:1
8' Гол
Ювара Муса
1:1
41' Гол
Йенсен Исак
1:2
66' Гол
Онугха Герман
84' Желтая карточка
Тротт Натан
85' Желтая карточка
Барри Хамза
88' Желтая карточка
Чолина Давид
90' Желтая карточка
Офори Эбенезер
90' Желтая карточка
Жуниор Ренато
90'+8

Ход матча

8'
0:1
Ювара Муса
(Франсуа Тайриз)
37'
Jakob Nielsen
Вестергорд Магнус
 
41'
Йенсен Исак
1:1
60'
 
Эммануилидис Димитриос
Kristian Kirkegaard
66'
1:2
Онугха Герман
(Альбентоса Рауль)
73'
Абубакари Малик
Anosike Ementa
 
73'
Ибрагим Саид
Сёндергаард Мадс
 
79'
 
Линн Виктор
Ювара Муса
84'
 
Тротт Натан
85'
 
Барри Хамза
88'
 
Чолина Давид
88'
Жуниор Ренато
Бюрги Николас
 
89'
 
Anders Jacobsen II
Онугха Герман
89'
 
Marius Elvius
Гуннелунн Томас
89'
 
Офори Эбенезер
Барри Хамза
90'
 
Офори Эбенезер
90'
Жуниор Ренато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 553 Количество передач 258
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
10
Kristian
Kirkegaard
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
Виборг
4-3-3
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Виборг
Вайле

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.76
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.28
Йенсен Исак 6 0.21
Ибрагим Саид 3 0.1
Sergio Andrade 2 0.07
Сёндергаард Мадс 2 0.07
Бонде Якуб 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Жуниор Ренато 1 0.03
Томас Найджел 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Джатта Алассана 1 0.03
Залетел Жан 1 0.03
Jakob Nielsen 1 0.03
Srdjan Kuzmic 1 0.03
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 12 0.41
Ювара Муса 3 0.1
Альбентоса Рауль 2 0.07
Kristian Kirkegaard 2 0.07
Нгбакото Йени 2 0.07
Эммануилидис Димитриос 2 0.07
Барри Хамза 1 0.03
Эззатоллахи Саид 1 0.03
Леуритсен Тобиас 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Oliver Provstgaard 1 0.03
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Тротт Натан 0 0
Marius Elvius 0 0
Франсуа Тайриз 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 6 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Аниембе Даниэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Якобс Ями 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Абубакари Малик 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 11 0
Колингер Денис 8 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 5 0
Леуритсен Тобиас 3 1
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Офори Эбенезер 3 0
Барри Хамза 3 0
Тротт Натан 3 0
Marius Elvius 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Чолина Давид 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Вайле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
8
Виборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Вайле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

10
11
Виборг
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Вайле
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
4%
2
18%
1-15
5
22%
1
9%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
6
26%
3
27%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
33%
7
39%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
6
50%
4
27%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
6
24%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
3
18%
76-90

Забито

35
26
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
2
6%
3
12%
1-15
8
23%
3
12%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
5
14%
7
27%
61-75
12
34%
7
27%
76-90

Пропущено

40
35
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
4
10%
3
9%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
8
20%
4
11%
31-45
8
20%
7
20%
46-60
5
13%
7
20%
61-75
10
25%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2
Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Виборг
Вайле

Точный счет

2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
15 раз 54%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Виборг
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
1
13
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
5
23
3
25
2.5
2
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 1:2 29 10 7 12 35 - 43 37
2.
Раннерс
 29 8 11 10 39 - 47 35
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 2:1 29 7 9 13 29 - 35 30
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 1:2 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 14 4 6 4 20 - 22 18
4.
Вайле
 2:1 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 2:1 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 1:2 14 3 3 8 12 - 25 12
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Вайле Онугха Герман 12 (2)
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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