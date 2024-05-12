Тур: 29. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
0:1
8' ГолЮвара Муса
1:1
41' ГолЙенсен Исак
1:2
66' ГолОнугха Герман
84' Желтая карточкаТротт Натан
85' Желтая карточкаБарри Хамза
88' Желтая карточкаЧолина Давид
90' Желтая карточкаОфори Эбенезер
90' Желтая карточкаЖуниор Ренато
90'+8
Ход матча
8'
0:1
41'
1:1
66'
84'
85'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
553 Количество передач 258
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
58
Мантл
Нико
15
Йенсен
Исак
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Векич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Вайле
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.76
1.28
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|8
|0.28
|Йенсен Исак
|6
|0.21
|Ибрагим Саид
|3
|0.1
|Sergio Andrade
|2
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Аниембе Даниэль
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Жуниор Ренато
|1
|0.03
|Томас Найджел
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Джатта Алассана
|1
|0.03
|Залетел Жан
|1
|0.03
|Jakob Nielsen
|1
|0.03
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.03
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|12
|0.41
|Ювара Муса
|3
|0.1
|Альбентоса Рауль
|2
|0.07
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.07
|Нгбакото Йени
|2
|0.07
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.07
|Барри Хамза
|1
|0.03
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.03
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Oliver Provstgaard
|1
|0.03
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Тротт Натан
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
|Франсуа Тайриз
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|6
|0
|Anosike Ementa
|6
|0
|Сёндергаард Мадс
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Аниембе Даниэль
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|11
|0
|Колингер Денис
|8
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|5
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|1
|Онугха Герман
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Офори Эбенезер
|3
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Тротт Натан
|3
|0
|Marius Elvius
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Чолина Давид
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Вайле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
8
Виборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Вайле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
10
11
Виборг
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Вайле
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
4%
2
18%
1-15
5
22%
1
9%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
6
26%
3
27%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
33%
7
39%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
6
50%
4
27%
76-90
Пропущено
25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
6
24%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
3
18%
76-90
Забито
35
26
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
2
6%
3
12%
1-15
8
23%
3
12%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
5
14%
7
27%
61-75
12
34%
7
27%
76-90
Пропущено
40
35
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
4
10%
3
9%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
8
20%
4
11%
31-45
8
20%
7
20%
46-60
5
13%
7
20%
61-75
10
25%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2
Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0
Результаты матчей
Виборг
Вайле
Точный счет
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
15 раз 54%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Виборг
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
208
1216
523
325
226
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|8
|4
|54 - 29
|56
|2.
|28
|17
|4
|7
|57 - 31
|55
|3.
|28
|17
|4
|7
|52 - 35
|55
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|2.
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Вайле
|Онугха Герман
|12 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|11 (7)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8