Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Виборг

47' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Барри Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Франсуа Тайриз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

41' Г О О О О Л - Йенсен Исак забивает ударом с левой ноги!

38' Удар от ворот произведет Вайле

38' Матч возобновлен

37' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

26' Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

26' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Виборг

17' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

16' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Виборг

14' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вайле

10' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Ювара Муса из команды Вайле левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

8' Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Вайле

5' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля