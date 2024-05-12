ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Хорошую попытку сделал Нордли Симен Болькан . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Видовре

89' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Занден Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Раннерс

86' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Видовре

84' Киилерик Мальте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Раннерс

81' Thomas Joergensen не смог попасть в створ ударом издали

81' Камили Лирим нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

80' Удар от ворот произведет Раннерс

80' Magnus Fredslund не смог попасть в створ ударом издали

79' Марк Нильсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хорошую попытку сделал Ольсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Лассо получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Кулибали Лассо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Видовре будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре

69' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

69' Г О О О О Л - Камили Лирим из команды Видовре левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

68' Удар от ворот произведет Раннерс

68' Томсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Ахмед Ильязовский получил легкую травму, и его заменил Макиенок Симон

66' Камили Лирим пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

65' Ахмед Ильязовский возвращается на поле.

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Ахмед Ильязовский получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Ахмед Ильязовский на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Видовре

62' Кулибали Лассо не смог попасть в створ ударом издали

62' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

60' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Якобсен Кристиан II пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

59' Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Видовре

57' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Фусейни Мохаммед II пробует нанести удар издали, но Филип Джукич держит все под контролем

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Andreas Smed пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

54' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Кулибали Лассо пробует нанести удар издали, но Филип Джукич держит все под контролем

52' Фусейни Мохаммед II пробует нанести удар издали, но Филип Джукич держит все под контролем

51' Удар от ворот произведет Видовре

51' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Одей Стивен и попал в перекладину!

50' Бьёркенгрен Йон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника