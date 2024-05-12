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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Раннерс
2:2
Конец матча
Видовре
0'
1:0
8' Гол
Mike Themsen
1:1
11' Гол
Andreas Smed
2:1
29' Гол
Бьёркенгрен Йон
2:2
69' Гол
Камили Лирим
84' Желтая карточка
Киилерик Мальте
90' Undefined phrase: football_event_
Лауэнборг Фредерик
90'+9

Ход матча

8'
Mike Themsen
(Копплин Бьорн)
1:0
11'
1:1
Andreas Smed
(Томсен Тобиас)
29'
Бьёркенгрен Йон
(Энггаард Мэдс)
2:1
46'
Нордли Симен Болькан
Mike Themsen
 
67'
 
Jeffrey Papa
Andreas Smed
67'
 
Макиенок Симон
Ильязовски Ахмед
69'
2:2
Камили Лирим
(Jeffrey Papa)
74'
Hugo Andersson2
Хег Даниэль
 
80'
Браянац Муамер
Одей Стивен
 
80'
Занден Оливер
Копплин Бьорн
 
82'
 
Mathias Andreasen
Matti Olsen
84'
 
Киилерик Мальте
90'
Лауэнборг Фредерик
Фусейни Мохаммед
 
90'
Лауэнборг Фредерик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 357 Количество передач 446
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
6
Бьёркенгрен
Йон
8
Энггаард
Мэдс
30
Mike
Themsen
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
1
Джукич
Филип
15
Ильязовски
Ахмед
25
Киилерик
Мальте
5
Matti
Olsen
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
30
Magnus
Fredslund
22
Andreas
Smed
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
14
Якобсен
Кристиан
II
Раннерс
4-4-1-1
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Видовре

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СД
1:3
СД
1:3
СД
2:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
2.67

Среднее время на гол

67
33

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 8 0.28
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.17
Одей Стивен 4 0.14
Бундгаард Филип 4 (2) 0.14
Копплин Бьорн 2 0.07
Бьёркенгрен Йон 2 0.07
Хег Даниэль 2 0.07
Даммерс Вессель 2 0.07
Ольсен Оливер 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 8 0.28
Камили Лирим 5 (1) 0.17
Якобсен Кристиан II 4 0.14
Andreas Smed 3 0.1
Макиенок Симон 2 0.07
Magnus Fredslund 1 0.03
Jeffrey Papa 1 0.03
Каалунд Ларсен Мадс 1 0.03
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Геммер Йонас 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Бьёркенгрен Йон 4 0
Карлгрен Патрик 3 0
Кулибали Лассо 3 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 10 0
Ильязовски Ахмед 6 0
Спельманн Мартин 5 0
Matti Olsen 4 0
Magnus Fredslund 4 0
Камили Лирим 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Якобсен Кристиан II 3 0
Томсен Тобиас 3 0
Геертсен Николай 3 0
Philip Reinhold 3 0
Marc Nielsen 3 0
Jeffrey Papa 3 0
Mathias Andreasen 2 0
Джукич Филип 2 0
Пер Франдсен 2 0
Макиенок Симон 1 0
Andreas Smed 1 0
Киилерик Мальте 1 0
Thomas Joergensen 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Видовре
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
5
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Видовре
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
28

Упущенные победы

16
5
Раннерс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Видовре
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
30

Упущенные победы

26
10

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
11%
4
29%
76-90

Пропущено

20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
7
35%
4
18%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Пропущено

25
32
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
8%
6
19%
1-15
7
28%
5
16%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
8
25%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
4
16%
9
28%
76-90

Забито

37
25
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
8 Не забивали 13
8
22%
0
0%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
7
28%
31-45
10
27%
4
16%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
6
16%
6
24%
76-90

Пропущено

45
54
18 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
3
7%
10
19%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
6
13%
5
9%
31-45
7
16%
10
19%
46-60
9
20%
9
17%
61-75
11
24%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2
Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4
Видовре
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Видовре - Виборг 0:1 Оденсе - Видовре 1:2 Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1
Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4

Результаты матчей

Раннерс
Видовре

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
2
12
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
16
12
11
17
1.5
6
22
3
25
2.5
1
27
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 1:2 29 10 7 12 35 - 43 37
2.
Раннерс
 29 8 11 10 39 - 47 35
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 2:1 29 7 9 13 29 - 35 30
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 1:2 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 14 4 6 4 20 - 22 18
4.
Вайле
 2:1 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 2:1 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 1:2 14 3 3 8 12 - 25 12
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Вайле Онугха Герман 12 (2)
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Раннерс: 44%, Видовре: 56%.
  • 99'
    Занден Оливер выиграл воздушное противоборство у Макиенок Симон.
  • 99'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 99'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре.
  • 99'
    Якобсен Кристиан II из команды Видовре в офсайде
  • 98'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Джукич Филип из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Макиенок Симон из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Занден Оливер
  • 97'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 97'
    Браянац Муамер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Джукич Филип делает важнейший сейв!
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Бьёркенгрен Йон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Раннерс, будет отменен из-за фола.
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