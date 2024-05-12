Тур: 29. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0'
1:0
8' ГолMike Themsen
1:1
11' ГолAndreas Smed
2:1
29' ГолБьёркенгрен Йон
2:2
69' ГолКамили Лирим
84' Желтая карточкаКиилерик Мальте
90' Undefined phrase: football_event_Лауэнборг Фредерик
90'+9
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
29'
2:1
69'
2:2
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
357 Количество передач 446
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
30
Mike
Themsen
90
Одей
Стивен
26
Marc
Nielsen
22
Andreas
Smed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mike ThemsenПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Видовре
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
2.67
Среднее время на гол
67
33
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|8
|0.28
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.17
|Одей Стивен
|4
|0.14
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.14
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0.07
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Даммерс Вессель
|2
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.03
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Hugo Andersson2
|1
|0.03
|Mike Themsen
|1
|0.03
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|8
|0.28
|Камили Лирим
|5 (1)
|0.17
|Якобсен Кристиан II
|4
|0.14
|Andreas Smed
|3
|0.1
|Макиенок Симон
|2
|0.07
|Magnus Fredslund
|1
|0.03
|Jeffrey Papa
|1
|0.03
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0.03
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
|Геммер Йонас
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|Карлгрен Патрик
|3
|0
|Кулибали Лассо
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|10
|0
|Ильязовски Ахмед
|6
|0
|Спельманн Мартин
|5
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Magnus Fredslund
|4
|0
|Камили Лирим
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Томсен Тобиас
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Marc Nielsen
|3
|0
|Jeffrey Papa
|3
|0
|Mathias Andreasen
|2
|0
|Джукич Филип
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Andreas Smed
|1
|0
|Киилерик Мальте
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Видовре
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
5
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Видовре
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
28
Упущенные победы
16
5
Раннерс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Видовре
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
30
Упущенные победы
26
10
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
11%
4
29%
76-90
Пропущено
20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
7
35%
4
18%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Пропущено
25
32
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
8%
6
19%
1-15
7
28%
5
16%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
8
25%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
4
16%
9
28%
76-90
Забито
37
25
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
8 Не забивали 13
8
22%
0
0%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
7
28%
31-45
10
27%
4
16%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
6
16%
6
24%
76-90
Пропущено
45
54
18 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
3
7%
10
19%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
6
13%
5
9%
31-45
7
16%
10
19%
46-60
9
20%
9
17%
61-75
11
24%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2
Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4
Видовре
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Видовре - Виборг 0:1 Оденсе - Видовре 1:2 Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1
Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4
Результаты матчей
Раннерс
Видовре
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
58
212
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
77
69
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1612
1117
622
325
127
127
127
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|8
|4
|54 - 29
|56
|2.
|28
|17
|4
|7
|57 - 31
|55
|3.
|28
|17
|4
|7
|52 - 35
|55
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|2.
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Вайле
|Онугха Герман
|12 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|11 (7)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8